Sting vende todo su repertorio a la discográfica Universal por más de 250 millones de dólares

Sting ha vendido a Universal Music Publishing Group (UMPG) su catálogo completo de canciones, tanto en solitario como las que compuso con The Police, según ha anunciado la compañía, en una operación valorada en más de 250 millones de dólares. La discográfica ya era dueña de las grabaciones del británico, por lo que ahora, todo el beneficio que generen los 'royalties' (los derechos de autor asociados a cada reproducción que se haga de los temas) irán íntegramente a UMPG.

Sting se suma así a la larga lista de compositores que han decidido deshacerse de los derechos de autor de sus canciones, entre los que están Neil Young -que vendió la mitad de los derechos de su catálogo de canciones por unos 150 millones de dólares-, Bob Dylan -que obtuvo unos 400 millones de Universal- o Bruce Springsteen -que vendió su catálogo a Sony Music por unos 500 millones de dólares-, entre otros.

Universal no ha desvelado los términos económicos del acuerdo, pero varios medios como The New York Times lo cifraron en más de 250 millones de dólares, mientras que fuentes conocedoras de la operación aseguraron a The Wall Street Journal que esta se cerró en unos 300 millones de dólares.

En un comunicado, Sting destacó la gran relación que ha mantenido con Universal Music, que es su discográfica de siempre, y se mostró muy satisfecho de que su catálogo vaya a 'un hogar en el que es valorado y respetado'.

