'Saber y ganar' celebrará sus 25 años en el 'prime time' de La 2

En el año 1997 murió Lady Di, se casaron la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Tony Blair se instaló en Downing Street y José Antonio Ortega Lara fue rescatado tras haber sido retenido por ETA durante 532 días. En la efemérides de aquel año también figura que se emitió por primera vez en La 2 Saber y ganar, un concurso cultural de preguntas y respuestas que, pasito a pasito y casi sin hacer demasiado ruido, ha acabado convirtiéndose en el más longevo de la televisión española: el próximo jueves 17 de febrero cumple 25 años ininterrumpidos en antena. Para celebrarlo, la cadena le dedicará ese día un especial en 'prime time' a partir de las 22.00 horas y rescatará de su archivo aquella primera emisión, así como otro número redondo del programa, la edición 5.000, emitida el 1 de junio de 2018.

Ni su creador, Sergi Schaaff (artífice también de otros clásicos de TVE como Si lo sé no vengo, El tiempo es oro, La luna y Ruta Quetzal), ni su presentador, Jordi Hurtado, podían imaginar entonces la carrera de fondo que tendría por delante el concurso... y ellos mismos, ya que actualmente continúan al pie del cañón. "Cuando se estrenó iba para tres meses y pensamos: ¡a ver qué ocurre!", rememora Hurtado, que debido a la longevidad del programa ha sido víctima habitual de memes acerca de su 'inmortalidad' televisiva, ya que parecía que el paso del paso del tiempo no hiciera mella en él. "Es cosa del metabolismo y de mantenerse activo", confiesa a sus 64 años.

El presentador recuerda que las primeras temporadas fueron complicadas, sobre todo porque, al no existir todavía el canal Teledeporte, la emisión de 'Saber y ganar' podía saltar por los eventos deportivos que comprara RTVE. "Cuando daban Roland Garros no íbamos y cuando empezabas de nuevo a fidelizar al público llegaba el Tour y, luego, la Vuelta a España. Y no te digo ya cuando había Juegos Olímpicos", explica. Pero entre parón y parón, siempre lograban que la audiencia remontara y llevan ya tiempo siendo el programa con más audiencia de La 2.

Para conmemorar las bodas de plata, el especial en prime time del día 17 cambiará el tradicional plató de Sant Cugat del Vallés en el que se graba el programa por la sala barcelonesa La Paloma. Allí estarán Hurtado, sus compañeros Pilar Vázquez, Elisenda Roca y Juanjo Cardenal (la mítica voz del programa que se jubiló el año pasado), que protagonizarán algunos 'sketches'. Otros seis presentadores de concursos (Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González y Luis Larrodera) comprobarán en primera persona cómo se sienten los concursantes en el atril de Saber y ganar, participando en pruebas como Cada sabio con su tema, una Última llamada dedicada al cine y una Parte por el todo muy musical. Y el rapero Arkano improvisará un freestyle sobre conceptos relacionados con el show.

No faltarán, cómo no, algunos magníficos, los participantes más sobresalientes, como David Díaz, Manolo Romero, Óscar Díaz, Ana Pérez, José Manuel Dorado y Víctor Castro. Entre concursos en los que los participantes se caen por una trampilla o se enfrentan a bombas que explotan, Saber y ganar siempre se ha mantenido fiel a su espíritu de quiz show clásico basado en los conocimientos, aunque las pruebas hayan ido evolucionando con el paso del tiempo. De hecho, Hurtado recalca la aportación extra que ha hecho el programa a la competencia: "Somos la cantera de concursantes de muchos otros concursos", señala el hombre que ha formulado 450.000 preguntas a lo largo de estos 25 años y para quien el mayor logro ha sido conseguir que el programa "sea intergeneracional". "Aquí han venido a concursar madres y, después, sus hijos", recalca, orgulloso.

