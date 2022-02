Las críticas de cine de la semana: 'Licorice Pizza', 'The Royal Game', 'Un amor intranquilo' y 'Uncharted'

Paul Thomas Anderson ambientó su tercer largometraje, Magnolia, en el valle de San Fernando, en el área metropolitana de Los Ángeles, el lugar en el que vive desde hace mucho tiempo. Aquel filme era un relato coral de historias independientes que acaban relacionándose entre sí. Philip Seymour Hoffman interpretó a uno de los personajes. De hecho, hasta The Master, Hoffman, fallecido en 2014, intervino en todas las películas de Anderson excepto Pozos de ambición, convirtiéndose en su actor más especial. Dos décadas después, el director sitúa la acción de Licorice Pizza de nuevo en San Fernando, que es tanto un lugar como un estado de ánimo, el de varios adolescentes y jóvenes a principios de los años 70. Y uno de estos está interpretado por Cooper Hoffman. El debut ante las cámaras del hijo de Seymour Hoffman establece una emotiva relación con anteriores trabajos de Anderson. No es solo una especie de homenaje a su actor predilecto. Es también una transmisión de conocimiento cinematográfico, como si el director de Licorice Pizza le debiera a Seymour Hoffman el tutelaje inicial de su hijo.

Thank you to the @TheAcademy for nominating #LicoricePizza for 3 #AcademyAwards, including #BestPicture. #Director #OriginalScreenplay #Oscars pic.twitter.com/ea2DLcO5KC