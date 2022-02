5 cosas que hay que saber sobre Jordi Hurtado, el 'inmortal' de la tele

Si obviamos su pasado en las ondas (La radio al sol, Lo toma o lo deja y La alegría de la casa, en la Cadena SER), la carrera de Hurtado ha estado ligada exclusivamente a TVE, así que es una de sus caras más veteranas (como si fuera la versión femenina de otra de las inmortales de la cadena, Ana Blanco). Programas como La liga del millón (dentro de Estudio estadio), Pictionary, Carros de fuego, ¿Cómo lo hacen?' (junto a la periodista Almudena Ariza) y Memòries de la tele forman parte de su currículum. La empresa, además, no se podrá quejar: solo ha estado de baja una vez, en mayo de 2016, por una pequeña intervención por una afonía. Le sustituyó Luis Larrodera. ¿Su secreto para mantenerse en plena forma para el programa? "Comer mucha frutas y frutos secos para prevenir la afonía. Tomar manzanillas, miel y limón y bebidas calientes para que no falle la voz... y el chocolate negro con 85% de cacao", confiesa. Tampoco pierde una ocasión para salir a pasear por la montaña, una de sus pasiones. "Me gusta caminar, que me toque el sol y respirar aire puro, porque me paso muchas horas en el plató", explica.