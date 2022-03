Bardem afirma que su nominación al Oscar 2022 "no tendría sentido" sin la de Penélope Cruz

Javier Bardem durante la rueda de prensa después de conocer su nominación a los Oscar. / José Luis Roca

Había pasado poco más de una hora desde que se hicieron públicas las nominaciones al Oscar 2022 cuando Javier Bardem compareció en una improvisada rueda de prensa en un hotel madrileño para valorar tanto su candidatura (opta al premio al mejor actor protagonista por la película de Aaron Sorkin, Being The Ricardos) como la obtenida por su esposa, Penélope Cruz, que ha entrado en el quinteto finalista en la categoría de mejor actriz por su trabajo en Madres paralelas. "Estoy muy contento, especialmente por Penélope –aseguró el actor madrileño-. Lo mío no tendría sentido sin lo suyo".

Bardem empezó su intervención reconociendo que la alegría por las recompensas individuales se ha visto algo empañada por la "tristeza" de ver cómo El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, se quedaba fuera de las candidaturas al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. "Tenía mucha esperanza en que estuviese", admitió.

El trago amargo duró muy poco, porque enseguida se conocieron los nombres de los nominados en las categorías de interpretación. "Estamos flipados –señaló-. Muy contentos y muy conmovidos y recibiéndolo con toda la serenidad que es posible". Bardem destacó especialmente el logro que supone que Penélope Cruz haya conseguido la candidatura con un papel en una producción española y hablada en castellano. "La mía me ha hecho mucha alegría y la suya me ha parecido histórica", destacó.

Quiso también Bardem subrayar el aval que estas distinciones suponen para el cine español. "No es que haya que apoyarlo más, es que hay que criminalizarlo menos", sentenció, después de asegurar que cuando los actores, directores y productores estadounidenses viajan a España para trabajar “se quedan alucinados con la calidad de la industria”.

Noticias relacionadas