Las críticas de cine de la semana: 'Los ojos de Tammy Faye', 'Canto cósmico. Niño de Elche', 'Drive My Car' y 'Moonfall'

CAMBIO DE MAQUILLAJE

Al lado de su marido, la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker erigió un negocio multimillonario que luego se derrumbó a causa de varios escándalos sexuales y crímenes financieros, y entretanto la opinión pública la convirtió en hazmerreír por su abuso del maquillaje barato, sus grotescas elecciones de vestuario, su voz estridente y el hortera estilo de vida de la pareja. El objetivo de este biopic, en todo caso -al menos su objetivo prioritario-, no es estirar el chiste. Aunque por momentos subraya de forma más bien obvia las idiosincrasias de Tammy Faye con fines cómicos, la película sobre todo aspira a humanizar a su protagonista y restaurar su dignidad, e incluso a reivindicar el espíritu humanitario, progresista e independiente con el que se enfrentó a su marido y al patriarcado religioso. Sin embargo, no da muestras de disponer de mejores medios para hacerlo que hacer pendular su historia entre el melodrama más afectado y la pantomima boba.

Basada en un documental homónimo estrenado en 2000, Los ojos de Tammy Faye funciona ante todo como escaparate para Jessica Chastain -también productora de la película-, que avanza por su metraje cubierta de capas cada vez más gruesas de potingues y látex y nos convence tanto de las inseguridades del personaje acerca de su propia apariencia como de su necesidad permanente de actuar. Pese a ello, mientras pasea a Tammy Faye entre sucesivas situaciones de confusión y ansiedad, el director Michael Showalter ofrece un retrato descaradamente reduccionista de su psicología.

En efecto, aunque por un lado la película quiere caracterizarla como una mujer resoluta y autoconsciente, por el otro abandona todo sentido de la lógica con el fin de intentar persuadirnos de que su único defecto no fue la codicia sino la credulidad -en otras palabras, uno de esos defectos que en realidad no son tal cosa-; asume que es perfectamente verosímil que ella no estuviera al corriente del fraude orquestado por su marido, y que nunca cuestionara el verdadero origen del dinero que gastaba a espuertas.

Como consecuencia, no logra convertirla en un personaje coherente y tampoco en uno de interés, y a ello contribuye la falta de inventiva estilística que evidencia mientras reduce décadas de vida a algo tan esquemático y anodino como una entrada de la Wikipedia. Es una película más ocupada en derrochar amor por su protagonista y absolverla de toda culpa que en dotarla de complejidad; no desmonta la imagen pública que en su día se creó alrededor de Tammy Faye con el fin de conocer al verdadero ser humano oculto tras ella, sino para fabricarle una imagen nueva. - Nando Salvà.

'Los ojos de Tammy Faye' Dirección: Michael Showalter Intérpretes: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D'Onofrio, Cherry Jones Estreno: 3 de febrero de 2022 ★★



DUENDE DEL FLAMENCO

No es un documental al uso sobre un músico tan importante en la escena del nuevo flamenco como Francisco Contreras Molina, más conocido como Niño de Elche. El título del filme nos da una pista, pues busca ser, realmente, un canto cósmico en el que quedan incluidos familiares, amigos, colaboradores e historiadores que no solo hablan o explican anécdotas sobre el protagonista, sino que velan de un modo u otro para que se conserve su misterio.

La música del Niño de Elche está por supuesto presente en el trabajo de Marc Sempere Moya y Leire Apellaniz, pero no es la única razón de ser de la película, que además habla en panorámico del flamenco como un estado de ánimo y un campo de exploración antes que un género formalizado y codificado. Los autores respaldan las tesis del artista, aquellas que le han llevado a enfrentarse con la ortodoxia del purismo flamenco.

Pero es también un acercamiento íntimo a la vez que un caleidoscopio abstracto. Apellaniz y Sempere intentan en todo momento filmar la música, recrearla visualmente, sin desatender las complejidades afectivas o familiares del personaje, que no esconde los miedos atávicos de su infancia a la vez que cuenta con absoluta naturalidad como ha perdido a algunos novios y amantes por roncar muy fuerte.

Se habla de su obra, de esa concepción del flamenco como música total, pero también del Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, y se establecen divertidas comparaciones entre la romería del Rocío, el Sónar y el Primavera Sound. - Quim Casas.

'Canto cósmico. Niño de Elche' Dirección: Leire Apellaniz y Marc Sempere Estreno: 4 de febrero de 2022 ★★★



'TIO VANIA' EN HIROSHIMA

Reciente aún el estreno de su anterior película, La ruleta de la fortuna y la fantasía, Ryûsuke Hamaguchi presenta Drive My Car, un filme tan distinto a la vez que cercano a aquel. El que sea posiblemente el director japonés más interesante del momento propone una pausada reflexión sobre vida y teatro partiendo de un argumento original escrito por quien también sea posiblemente el mejor novelista japonés actual, Haruki Murakami.

La obra de Chéjov Tío Vania está en el centro de la historia. Es un texto que, en términos cinematográficos, invita a acercamientos muy diversos, desde transcripciones fieles hasta recreaciones como la emprendida por David Mamet y Louis Malle en Tío Vania en la calle 42, en la que los ensayos sobre un montaje teatral de la obra se mezclaban con las experiencias personales de los intérpretes y director de esta.

Algo similar ocurre, en cierto modo, en Drive My Car, ya que uno de sus personajes principales prepara un montaje multilingüe de la obra de Chéjov en el festival de Hiroshima a la vez que intenta superar, sin mucho éxito, la crisis personal provocada por la muerte de su esposa.

Conduce mi coche. Es el Saab 900 Turbo de la chófer y acompañante que le han asignado al protagonista durante su estancia en Hiroshima. Y a través de largas escenas pautadas con un tempo preciso y una fluida interrelación entre los dos intérpretes –a los que el director pidió que leyeran el guion con absoluto desapasionamiento, lo mismo que les pasa a los actores que interpretan este Tío Vania–, la película va creciendo en intensidad sin dejar de lado esa ligereza fuera de toda aparente gravedad con la que Hamaguchi construye la mayoría de sus hermosas películas. - Quim Casas.

'Drive My Car' Dirección: Ryûsuke Hamaguchi Intérpretes: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Sonia Yuan, Satoko Abe Estreno: 4 de febrero de 2022 ★★★★

HASTA EL COSMOS

No contento con haber usado buena parte de sus películas previas para llevar la Tierra al borde de la aniquilación total a manos de alienígenas, monstruos gigantes, profecías mayas y cambios climáticos, en su nueva ficción Roland Emmerich sitúa el planeta frente al peligro inminente de impactar con la Luna. Y, para ello, Moonfall maneja todos los ingredientes habituales en el cine de catástrofes firmado por el alemán: contiene teorías de la conspiración, complots gubernamentales, monumentos arrasados, sacrificios nobles, militares incompetentes, científicos excéntricos, matrimonios rotos e hijos que odian a sus padres, diálogos terribles, violaciones de las leyes de la física y la lógica y gente que trata de escapar de mareas y terremotos.

Moonfall, en todo caso, incluye demasiadas escenas de personajes que hablan y hablan pero de ningún modo logran importarnos, y entretanto las secuencias de acción apocalíptica resultan extrañamente impersonales -quizá sea porque, vista una ciudad inundada en una película de Emmerich, vistas todas-; transcurren casi 90 minutos de metraje antes de que la película exhiba cierta energía dramática, a través de la batalla que tres héroes espaciales libran contra unos nanorobots alienígenas en el núcleo lunar. Ese clímax, eso sí, también incluye interludios telepáticos que funcionan a modo de explicación de la historia del cosmos, y en ese contraste radica el que quizá sea el mayor problema de Moonfall. Es una película increíblemente estúpida, quizá la más estúpida de su director -decir eso es mucho decir-, pero da la sensación de no tomarse a sí misma suficientemente a broma. - Nando Salvà.

'Moonfall' Dirección: Roland Emmerich Intérpretes: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Donald Sutherland Estreno: 4 de febrero del 2022 ★★



