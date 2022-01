De bailar en patines a perderse en los bosques: los mejores planes de la semana en Madrid

Obra de Monica Mays para la exposición organizada por Twin Gallery. / TWIN GALLERY

¿Dispuestos a bailar? La Casa Encendida va a convertir su patio central en una discoteca móvil donde los únicos zapatos permitidos serán los patines. Aunque no será la única: los Teatros del Canal utilizarán, en We Are In The Army Now, emojis y coreografías de TikTok para conseguir el mismo resultado. Ahora bien, no todo va a ser movimiento. También habrá momentos para la reflexión gracias a la obra Ancestras, la exposición Física IV o la ópera El ocaso de los dioses.

'Ancestras'

Si de la familia se trata, hay preguntas cuyas respuestas no nos atrevemos a saber o, simplemente, no somos capaces de obtener porque quienes podrían responderlas ya no están aquí. Nuestras genealogías están llenas de secretos, de silencios y de incógnitas, más aún cuando se trata de las historias de las mujeres. Dirigida por Mireia Salazar Campoy y protagonizada por Fátima Cué, Eli Zapata y Esperanza García-Maroto, Ancestras parte del pasado de la propia directora y se centra en el linaje femenino, con el fin de reivindicar los relatos de todas esas mujeres que, a menudo, quedan invisibilizados. Una reflexión nada convencional sobre la familia y sobre cómo el peso de los traumas se hereda de generación en generación.

La obra está protagonizada por Fátima Cué, Eli Zapata y Esperanza García-Maroto. / ANA ANGOLOTI

Más información Cuándo: 28 y 29 de enero a las 21:00 Dónde: Teatro Pradillo (c/ Pradillo, 12) Precio: 14 euros Link: https://www.teatropradillo.com/ancestras/

'Física IV'

Tras el alias de Sue975 se encuentra el artista urbano Eduardo Lamparero, quien, en su nueva exposición en Swinton Gallery, nos habla sobre la noción de espacio. La muestra toma su título del cuarto libro de la Física de Aristóteles, donde el filósofo habla de los conceptos de lugar, vacío y tiempo, y en ella podemos contemplar una serie de fotografías tomadas por el artista en los alrededores de Madrid. En estas imágenes vemos varias intervenciones realizadas con piezas volumétricas, creadas con tela de valla de obra, que delimitan el espacio. Con ellas nos invita a pensar en cómo la materia determina la existencia del espacio, una idea que se ve reforzada por la instalación de algunos de estos volúmenes en la propia galería.

Tras el alias de Sue975 se encuentra el artista urbano Eduardo Lamparero. / ARCHIVO

Más información Cuándo: Del 21 de enero al 12 de marzo Dónde: Swinton Gallery (c/ Miguel Servet, 21) Precio: Gratuito Link: https://swintongallery.com/?portfolio=fisica-iv-sue975-21-01-2022-12-03-2022

'We Are In The Army Now'

Los Teatros del Canal acogen esta semana el estreno mundial del nuevo espectáculo del joven Elias Adam, figura destacada de la nueva dramaturgia griega. Protagonizada por cuatro personajes, We Are In The Army Now aborda, con una perspectiva crítica, la relación que la Generación Z tiene con la tecnología, los móviles, las redes sociales o los videojuegos. Adam, que acostumbra a mezclar el arte y la política con referencias como Britney Spears, los superhéroes o los memes, es un convencido defensor del artificio, la frivolidad y los guiños a la cultura pop y al mainstream como herramientas para conectar con un público que quizá no se acerca demasiado al teatro. Emojis, activismo, sensibilidad y coreografías de TikTok conviven en este montaje, que nos ofrece una mirada íntima y compleja sobre la Generación Z.

Más información Cuándo: 27, 28 y 29 de enero Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 20 euros Link: https://www.teatroscanal.com/espectaculo/elias-adam/

Roller Disco

DJs y patines. Esta es la propuesta familiar de La Casa Encendida para este fin de semana. Durante dos días, el patio del centro se transformará en una discoteca sobre ruedas con dos turnos para todos los públicos: en el turno de la mañana tomarán la pista los más pequeños (acompañados por algún adulto) y, por la tarde, será el momento de los jóvenes y los adultos. El sábado, el encargado de ponerle sonido a esta pista de patinaje será el artista y pinchadiscos amateur Nano4814, mientras que el domingo la maestra de ceremonias será Umami DJ, que nos hará sudar con sus ritmos urbanos. Dato importante: los patines y el equipamiento de protección corren a cargo de los asistentes.

Esta es la propuesta familiar de La Casa Encendida para este fin de semana. / LA CASA ENCENDIDA

Más información Cuándo: 29 y 30 de enero Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: 3 euros Link: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/roller-disco-nano4814-13164



'Perderse en los bosques'

Nada más sugerente que la idea de perderse en un bosque. Pasado el susto inicial que nos provocaría eso de caminar sin rumbo y desorientados por un espacio salvaje, puede que acabáramos por abandonarnos y fundirnos con el mundo vegetal que nos rodea. Lo no cultivado se convierte en esta exposición colectiva en una suerte de metáfora para trazar paralelismos con todo aquel conocimiento que escapa a lo convencional y se adentra en el territorio de la magia. Elena Bajo, Mónica Mays y Pedro Torres son los tres artistas que, a través de sus obras y bajo el comisariado de Cristina Anglada, nos hablan de las propiedades mágicas y medicinales de las plantas, de leyendas olvidadas, del fenómeno de la tulipomanía –considerada la primera burbuja especulativa de la historia– o de las relaciones entre especies no humanas como punto de partida para replantearnos nuestra forma de estar en el mundo.

Obra de Elena Bajo para la exposición organizada por la Twin Gallery. / TWIN GALLERY

Más información Cuándo: Del 20 de enero al 26 de febrero Dónde: Twin Gallery (c/ San Hermenegildo, 28) Precio: Gratuito Link: https://twingallery.es/

'El ocaso de los dioses'

La última obra del ciclo de El anillo del Nibelungo de Wagner, llega este mes al Teatro Real de la mano del director musical Pablo Heras-Casado, con Robert Carsen y Patrick Kinmonth como directores de escena. Aunque es la obra que culmina el ciclo, en realidad, fue la primera que concibió Wargner, articulando la tetralogía completa a partir de la trágica muerte de Sigfrido tras entregarle a Brunilda el anillo del nibelungo como prueba de su amor. El ocaso de los dioses narra, no solo la muerte del héroe, sino también el sacrificio de Brunilda en el fuego, la destrucción del Valhalla, el fin de la tiranía divina y el restablecimiento del orden natural al regresar el anillo a las hijas del Rin. El montaje de Carsen y Kinmonth trae esta legendaria historia al presente, dotándola de una lectura ecologista que no podría estar más de actualidad.

Más información Cuándo: Del 26 de enero al 27 de febrero Dónde: Teatro Real (Plaza de Isabel II, s/n) Precio: Desde 16 euros Link: https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/ocaso-dioses

Semana de Cine Español de Carabanchel

La cita anual de Carabanchel con el cine cumple 40 años y lo celebra por todo lo alto con una edición llena de actividades. El barrio madrileño, escenario de multitud de películas y series, organiza su semana cinematográfica como aperitivo a los Goya –que tendrán lugar el próximo 12 de febrero– y su programación nos permite repasar algunos de los títulos que pasaron por nuestras salas el año anterior. Los centros culturales Fernando Lázaro Carreter y San Francisco-La Prensa acogerán las proyecciones y otras actividades, como la exposición que repasa las cuatro décadas de la Semana de Cine Español de Carabanchel a través de sus carteles. De forma paralela, también se celebrará el XXXII Certamen de Cortometrajes de Carabanchel, uno de los más longevos de la capital.

Más información Cuándo: Del 28 de enero al 6 de febrero Dónde: Diferentes sedes Precio: Gratuito Link: https://carabanchel.net/40a-semana-del-cine-espanol-en-carabanchel-2022-del-28-de-enero-al-6-de-febrero/

Vicente Navarro

La temporada pasada , Naves del Español puso en marcha Anïmales mixtøs, un festival de música interpretada por actores y actrices que, ahora, celebra su segunda edición en el Café Naves Matadero. El próximo miércoles 2, se subirá al escenario el actor madrileño Vicente Navarro, a quien hemos podido ver en diversos proyectos teatrales y series de televisión. Casi Tierra, su álbum de debut publicado en 2019, es un trabajo de neofolk que combina sonidos urbanos y arreglos electrónicos con unas bellísimas letras. Este 2022 nos irá dando a conocer su segundo trabajo, mientras tanto podemos ir abriendo boca con este concierto. Y en las próximas semanas, Anïmales mixtøs también nos traerá a Natalia Dicenta junto al Vicente Borland Trio, a Leon Impala –el dúo musical de Diana Palazón y Chema León– y a Capitán Bazofia –el proyecto en solitario de Nacho Vera–.

Más información Cuándo: 2 de febrero a las 21:00 Dónde: Naves del Español (Paseo de la Chopera, 14) Precio: 10 euros Link: https://www.teatroespanol.es/vicente-navarro

