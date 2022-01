¿Quién es el autor de 'No se habla de Bruno', la canción que arrasa en las plataformas musicales?

Lin-Manuel Miranda, autor de la canción ’No se habla de Bruno’. / Flickr

'No se habla de Bruno' se ha convertido en una de las canciones infantiles más escuchadas en todo el mundo tras el éxito de la película 'Encanto'. La canción, que ya ha alcanzado el segundo puesto de la lista Billboard 100, arrasa en las listas de éxitos de todo el mundo, desde Spotify con más de 76 millones de reproducciones y 9.000 descargas (tan solo en EE.UU.) hasta Apple Music e iTunes, pasando por encabezar la lista global de videos musicales de YouTube, se ha consagrado como la de mayor audiencia en la historia de Disney desde 1995.

El compositor Lin-Manuel Miranda es el autor de la banda sonora de 'Encanto' y del gran éxito que ha supuesto 'No se habla de Bruno'. Letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor estadounidense, también es el creador y protagonista de los musicales de Broadway In the Heights y Hamilton.

A sus espaldas lleva varios éxitos musicales. Uno de los más destacados por 'In the Heights', estrenada en 2008 y cuya banda sonora, compuesta por Miranda tanto la letra como la música, recibió premios Tony por la mejor banda sonora original y al mejor musical y un premio Grammy al mejor álbum de teatro musical.

Una de sus composiciones también recibió un premio Pulitzer. Fue por la música de 'Hamilton', fenómeno de la cultura pop desde su estreno en Broadway, en 2015. El espectáculo obtuvo el Pulitzer de Drama y un Grammy al mejor álbum de teatro musical, y ostenta el récord de nominaciones a los premios Tony con un total de 16. Ganó once de ellas en distintas categorías, como Mejor musical, Mejor Banda sonora original y Mejor guion, entre otras categorías.

Como actor, el autor de 'No se habla de Bruno" también fue nominado a un premio Tony en 2008 y 2016 al mejor actor principal en un musical por su interpretación de Usnavi y Alexander Hamilton en 'In the Heights' y 'Hamilton', respectivamente. El álbum Hamilton ocupó el primer puesto de la lista de Billboard Top Rap Albums durante diez semanas en 2015, mientras que The Hamilton Mixtape, un álbum de covers de canciones del musical, alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200.

