Magritte, Helena Pimenta, Rodrigo Cortés, Emilia Pardo Bazán... revolucionan la capital

La exposición ’Fantástico interior’ tiene lugar en La Casa Encendida. / ARCHIVO

María Arranz



Toca reflexionar (y de paso disfrutar) sobre dos actividades que no son lo que parece: embobarse nos permite relajar la atención en tiempo de ansiedad y pasar miedo como lector o espectador es tan divertido como enriquecedor. Además, comedias de Shakespeare, teatro con lactantes, música para aderezar el arte de Magritte y un puñado de exposiciones de lo más sugerente.

'Alberto García-Alix. La línea de sombra'

El pasado mes de diciembre pudimos disfrutar por primera vez en Madrid del festival de cine sobre arte contemporáneo Dart, que ahora regresa a la capital comisariando un ciclo de documentales sobre arte que podrá verse en CaixaForum. La selección de títulos se centra en figuras clave del arte, la arquitectura, la fotografía y el diseño, y se abrirá con Alberto García-Alix. La línea de sombra, un documental íntimo y crudo sobre uno de nuestros fotógrafos más importantes, que explora las luces y sombras que ha atravesado a lo largo de su carrera. El ciclo continuará con las proyecciones de The Proposal –sobre el arquitecto mejicano Luis Barragán–, The Universe of Keith Haring, Beyond the Visible – Hilma af Klint –dedicado a la pionera artista sueca– y Aalto –que narra la historia de amor entre los arquitectos Alvar y Aino Aalto.

Más información Cuándo: 21 de enero a las 19:00 Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36) Precio: 6 euros Link: https://caixaforum.org/es/madrid/p/la-linea-de-sombra_a39046243

'El río embobado'

¿Qué significa exactamente estar embobado? Podríamos decir que consiste en quedarse absorto, en suspender la atención y simplemente admirar lo que tenemos delante. Eva Garrido del Saz y Amalia Ruiz-Larrea Fernández, que se encuentran haciendo una residencia de diez meses en Matadero, nos invitan a reflexionar juntas sobre esto de “embobarse” y, qué mejor lugar para hacerlo que el río que tenemos en plena ciudad. Arte y educación se cruzan en esta investigación en torno a cómo los cuerpos sienten el tiempo, que se lleva a cabo a través de paseos, encuentros, lecturas y conversaciones, y que nos propone algo tan sugerente y necesario hoy en día como relajar la atención. O lo que es lo mismo: quedarnos embobados.

Eva Garrido del Saz y Amalia Ruiz-Larrea Fernández están detrás de esta propuesta. / ARCHIVO

Más información Cuándo: 21 enero, 18 febrero, 25 marzo, 22 abril, 20 mayo y 24 junio Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: Gratuito con inscripción previa Link: https://www.mataderomadrid.org/programacion/el-rio-embobado

OVERture

La exposición de Magritte en el Thyssen llega a su fin el próximo 30 de enero y el museo quiere despedirla por todo lo alto organizando un concierto en torno a ella. El dúo de arte sonoro OVERture (formado por la actriz y escritora Sara Martín y el músico Jose Pablo Polo) será el encargado de guiarnos en este recorrido poético y musical por el imaginario pictórico de Magritte. Será una cita muy especial, ya que los asistentes podrán recorrer las salas de la exposición fuera del horario de apertura al público, mientras escuchan música en directo. Sin duda, una fantástica manera de decir adiós a la que ha sido la primera retrospectiva del pintor belga en Madrid desde 1989 y que, tras su clausura en la capital, viajará a Barcelona.

La exposición de Magritte en el Thyssen llega a su fin el próximo 30 de enero. / ARCHIVO

Más información Cuándo: 21 de enero a las 19:30 y a las 21:00 Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8) Precio: 8 euros Link: https://www.museothyssen.org/actividades/maquina-magritte-concierto-clausura-overture

'Botánicas'

Karl Blossfeldt, Imogen Cunningham, Jonas Mekas, Pierre Verger o Alessandra Spranzi tienen en común, además de su trabajo con la imagen, su fascinación por capturar plantas y formas vegetales. Esta exposición, que desde el sábado podremos ver en un espacio tan adecuado como el Jardín Botánico, reúne obras de fotógrafos que han querido retratar el mundo vegetal a través de su objetivo, una muestra que se presentó en el valenciano Bombas Gens Centre d’Art y que ahora llega a Madrid ampliándose ligeramente, ya que se han añadido obras de Richard Hamilton, Thomas Ruff y Nobuyoshi Araki. En Botánicas encontramos desde enfoques absolutamente estéticos o incluso kitsch hasta otros más analíticos, que beben de las representaciones científicas del mundo vegetal.

Nobuyoshi Araki. De la serie 'Flower Rondeau [Rondó de flor], 1997-2016'. / Nobuyoshi Araki | Taka Ishii Gallery

Más información Cuándo: Del 22 de enero al 20 de marzo Dónde: Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2) Precio: 6 euros Link: https://www.lafabrica.com/eventos/botanicas/

'Noche de Reyes'

El detonante de esta comedia de Shakespeare es un naufragio, pero el verdadero tema de la obra es el amor y, sobre todo, la libertad para desear y enamorarse libremente, algo no demasiado común hace cuatro siglos. De ahí que el dramaturgo situara la trama de Noche de Reyes en una Iliria más bien imaginaria, donde los hermanos Viola y Sebastián se separan a raíz del accidente. Entre su separación y su reencuentro, se sucederán una serie de enamoramientos, juegos de identidades, malentendidos y enredos de todo tipo que, por muy enmarañados que parezcan, acabarán resolviéndose. Esta versión del clásico shakesperiano corre a cargo de Helena Pimenta y Álvaro Tato y puede verse hasta el próximo mes de marzo en las Naves del Español.

Más información Cuándo: Del 20 de enero al 6 de marzo Dónde: Naves del Español en Matadero (Paseo de la Chopera, 14) Precio: 20 euros Link: https://www.teatroespanol.es/noche-de-reyes

'Terrores contemporáneos: los miedos desmesurados'

¿Qué es lo que nos atrae del terror? ¿Por qué cuando contemplamos una escena terrorífica nos tapamos la cara y, casi automáticamente, abrimos una ranura entre los dedos para seguir viendo lo que pasa? Sin duda, el miedo como experiencia estética nos lo hace pasar mal, pero al mismo tiempo nos hace disfrutar y, aún podríamos ir más allá: el terror de las películas, las series o los libros puede convertirse en un reflejo de nuestros miedos particulares, en una suerte de amplificación que nos ayude a contextualizarlos y comprenderlos mejor. Los escritores Grace Morales y Servando Rocha y el cineasta Rodrigo Cortés debatirán el próximo martes sobre el potencial social e individual de los miedos, junto a la periodista y crítica de cine Desirée de Fez, que se encargará de introducir y moderar la charla.

Grace Morales, Servando Rocha y Rodrigo Cortés debatirán sobre el potencial social e individual de los miedos. / Gareth David

Más información Cuándo: 25 de enero a las 19:30 Dónde: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (c/ Conde Duque, 11) Precio: Gratuito con reserva previa Link: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/terrores-contemporaneos-los-miedos-desmesurados

'Fantástico interior'

En el libro Fantástico interior, una “antología de relatos sobre muebles y aposentos”, Pilar Pedraza reunió una serie de textos en los que los espacios interiores tenían un peso importante en la narración de la que formaban parte. La Casa Encendida ha tomado el título de esta antología para bautizar la propuesta curatorial que, durante todo el año, ocupará una de las salas del centro y que, tras la larga experiencia de interior impuesto que el mundo ha experimentado, nos propone pensar a través del arte sobre cuestiones como la intimidad, la soledad o la comunidad. El recorrido curatorial se construirá a partir de las exposiciones individuales de los artistas Ad Minoliti, Marina González Guerreiro, Eva Koťátková y Korakrit Arunanondchai, a las que acompañarán diversas actividades a lo largo de 2022.

Participan Ad Minoliti, Marina González Guerreiro, Eva Koťátková y Korakrit Arunanondchai. / ARCHIVO

Más información Cuándo: Del 27 de enero al 8 de enero de 2023 Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) Precio: Gratuito Link: https://www.lacasaencendida.es/exposiciones/fantastico-interior-13297

'Emilia (Sesión Teta)'

El Teatro del Barrio inaugura el 26 de enero sus “sesiones teta”, pensadas para que las madres con criaturas lactantes puedan dar de mamar mientras ven una obra de teatro, en este caso Emilia, el monólogo dedicado a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán interpretado por Pilar Gómez. Este tipo de sesiones ya tienen lugar desde hace algún tiempo en unas pocas salas de cine, pero hasta ahora no habíamos podido verlas en el teatro. Se caracterizan por tener una iluminación y sonido sin estridencias, en ellas se permite salir y volver a entrar si el bebé llora, se facilita un espacio en el vestíbulo para carritos y existe una complicidad entre artistas y asistentes que permite disfrutar a los adultos incluyendo a los bebés en los planes culturales.

Más información Cuándo: 26 de enero a las 19:30 Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20) Precio: 16 euros anticipada, 18 en taquilla Link: https://teatrodelbarrio.com/emilia-producciones-del-barrio/

