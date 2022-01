Cómo Julie Hayden percibe la soledad en las ciudades y el éxito de Juan Villoro con un novedoso artefacto narrativo

Archivo

CORAZONES SOLITARIOS

¡Qué rara joya para empezar el año! Julie Hayden, una escritora secreta, con un único libro de relatos, redescubierta por Lorrie Moore en su podcast para la revista New Yorker, desaparecida prematuramente por un cáncer de mama, alcohólica y solitaria. Diez cuentos que se dividen en dos secciones que parecen las aurículas y ventrículos de un mismo corazón. La primera parte, Vidas breves, es marcadamente femenina, y recibe la sangre de Hayden como si de una transfusión a vida y muerte se tratara: de ella se alimentan, por ejemplo, la tía carnal de un niño de tres años (Paseo con Charlie), las niñas que entierran animales plantando violetas silvestres en sus tumbas (Una pizca de naturaleza) o la mujer que se pierde en Manhattan (Ratas bebé de un día de vida), embutida en su abrigo de pieles, para sumergirse en sus batallas cotidianas con el repartidor de paquetes y para entregarse a una confesión religiosa con petaca incluida. La segunda parte, Las listas del pasado, es más masculina, está centrada en la figura de un patriarca a las puertas de la muerte, aunque en ocasiones su punto de vista esté matizado por el de una de sus hijas, que a la vez remite a uno de los relatos de Vidas breves. El corazón se separa y se interconecta, se hincha y se relaja como buscando las contradicciones de la propia experiencia.

Esos movimientos de tensión y reposo pueden resultar desconcertantes, porque adquieren formas y estilos distintos en las dos secciones del libro. En los primeros relatos, el lector podría reconocer los ecos de la voz de Virginia Woolf y su señora Dalloway, la conciencia palpitante de una mujer que cruza relatos como el nadador de John Cheever cruzaba un barrio entero para volver a casa a través de sus piscinas. Ratas bebé de un día de vida es, en ese sentido, el relato más radical del libro, y el más espectacular: atravesada por abruptas elipsis, y desde un registro poético que roza una cierta abstracción, la historia de la errancia de esta mujer sin nombre por la metrópolis neoyorquina no es otra que la de la soledad urbana, y ahí, a trompicones, Hayden nos hace sentir tan pequeños ante los rascacielos y las bocinas de los coches como una muñeca en una cocina de juguete. El lirismo del cuento, como ocurría en los de su coetánea Lydia Davis, tiene algo de violento, y también de tremendamente emotivo.

Esa violencia se transforma en serenidad en la segunda parte del libro, mucho más fluida y elegíaca. La prosa de Hayden pierde parte de su agitación para adquirir un tono más crepuscular, como el de una larga despedida. Ben, el moribundo, no para de hacer listas mentales de todo lo que no ha hecho y le queda por hacer, y esa cotidianeidad provisional, teñida de enfermedad, es un recordatorio de la vida. La muerte no es más que la secuela inevitable de haber vivido, y Hayden no describe su inminencia como algo terrible, y mucho menos apoteósico. Con toda la tristeza que rezuman sus cuentos, nos quedamos con la sensación de que, solo releyéndolos, sabremos que nuestro tiempo aquí, entre el cielo y la tierra, ha valido la pena. - Sergi Sánchez

ENTRE LA VIGILIA Y EL SUEÑO

La escritura omnívora de Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) se disemina indistintamente por los cauces del periodismo, de la crónica cultural, del ensayo literario, del teatro, de los relatos, de la novela y de la literatura de viajes o infantil. Tras nueve años sin publicar ficción el autor de Los culpables y El testigo regresa con un texto que aglutina felizmente esa forma múltiple de su escritura. Villoro ha concebido un artefacto novelesco de largo aliento trufado por las crónicas narrativas, los fragmentos ensayísticos y las escenas dramatizadas de un país a la deriva. La anécdota principal se articula gracias a la película del director polaco Andrzej Wajda, La tierra de la gran promesa, que se estaba proyectando en la Cineteca en México, en 1982, cuando el edificio ardió. Un lugar que para el protagonista "había sido su caverna de Platón, el sitio para avistar las sombras de lo real."

Con mirada de entomólogo y estilo forjado en la sentencia Villoro escudriña, entre la vigilia y el sueño, cuáles son los significados ocultos de los 'culpables' que han arruinado México -¿cuándo se 'jodió' México?- y en qué sentido un 'testigo' puede dar cuenta de la verdad de los hechos "para documentar las fracturas de un país en descomposición". Como siempre es capital en Villoro no sólo el modo en que circulan las historias, tratando de desentrañar cuáles son públicas y cuáles privadas, sino la voz que da cuenta de ello porque al "final lo importante no es lo que pasó, sino lo que se dice que pasó".

Y lo que se dice que pasó es que Diego y Mónica, documentalista y sonidista respectivamente, se trasladan a Barcelona con su hijo Lucas para huir de la violencia atávica que se vive en México en el momento exacto en que notan de cerca los poderosos tentáculos del narcotráfico que a todos alcanza porque "en cualquier cartera hay al menos un billete que pasó una noche con el crimen organizado". Diego había conseguido una entrevista con el famoso narcotraficante Salustiano Roca, alias El Vainillo, pero cuando ya están acomodados en la Ciudad Condal Adalberto Anaya, periodista mexicano, le acusa de haber tendido una trampa a El Vainillo y, de pronto, el pasado de Diego irrumpe fatalmente en su presente al darse cuenta que "la vida se vive hacia delante pero se entiende hacia atrás." Un accidente de tráfico en el que muere un viejo amigo vendrá a completar el mapa de sus emociones vueltas del revés.

Es esta novela una historia sobre las muy distintas maneras en que representamos el mundo, damos cuenta de él a través de determinados heraldos y soportamos los acontecimientos inestables del pasado en el terreno movedizo de nuestras emociones presentes. Pero es también un viaje al corazón de un país atormentado por una eterna sinfonía atravesando el espejismo cómplice de unas violencias que parecen eternas. Un gran Villoro, otra vez. - Ricardo Baixeras

