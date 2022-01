Las críticas de cine de la semana: 'El callejón de las almas perdidas', 'Noche de fuego', 'Agentes 355', 'One Shot'...

Un clásico poco potente, una de las opciones para entrar a mejor película internacional en los Oscar, un encuentro entre estrellas femeninas del cine internacional con argumento, festín de tiroteos, devolviendo a la vida 'Los resucitados' y un filme sobre las apariencias y manipulación en un contexto de clase alta

Bradley Cooper y Cate Blanchett, en un fotograma de ’El callejón de las almas perdidas’. / SEARCHLIGHT PICTURES

8 Se lee en minutos Quim Casas | Beatriz Martínez



DEGRADACIÓN Y AMBICIÓN

La historia de El callejón de las almas perdidas resultaba sin duda muy inquietante en 1946, cuando apareció la novela de William Lindsay Gresham, escritor que vertió en este su único libro importante las historias que le había contado un médico del batallón Abraham Lincolm, durante la guerra civil española, sobre una feria ambulante y un individuo degradado física y moralmente hasta convertirse en una de las principales atracciones de la feria.

Un año después, en 1947, fue adaptada al cine, y la inquietud sin duda se desbordó, ya que la película era una producción cara de 20th Century Fox protagonizada por el galán del estudio en los 40, Tyrone Power. Ir a ver a una de las grandes estrellas masculinas del Hollywood de la época y encontrarse con un retrato tan crudo sobre la abyección, la degradación y la supervivencia, debía ser desconcertante.

Que 75 años después esta historia vuelva a la pantalla de la mano de Guillermo del Toro resulta cualquier cosa menos una sorpresa. El director mexicano puede ser más adecuado para este tipo de relato que el artesanal Edmund Goulding que realizó la versión de 1947, pero ni el tema resulta ahora tan potente o chocante, ni el estilo de Del Toro le insufla una dimensión más radical.

Bradley Cooper asume el papel de Power, un vagabundo que, tras su paso por la feria y su contacto con los aspectos más sórdidos de la condición humana, alcanza su momento de éxito realizando espectáculos de mentalismo ante plateas de la clase alta. Ambicioso como es, cruza los límites para hacerse rico. Inicia así su particular camino a la perdición. La primera parte del filme, ambientada en una feria digna de La parada de los monstruos de Tod Browing, tiene el encanto de lo subversivo, de lo anómalo, expuesto con indudable franqueza a la vez que respeto. La segunda, desarrollada en clubs elegantes y despachos art deco, resulta más fría y acomodada. - Quim Casas

'El callejón de las almas perdidas' Dirección: Guillermo del Toro Intérpretes: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara Estreno: 21 de enero de 2022 ★★★

CRECER CON MIEDO

Una madre excava un hoyo en la tierra. Parece una tumba, pero en realidad, es un refugio para su hija, para que se esconda. Viven solas en una tierra sin ley en la que, de vez en cuando, desaparecen niñas mientras reina el silencio y el miedo se filtra generando una herida. La supervivencia pende de un hilo, las mujeres están indefensas y tienen que cortarles el pelo a sus niñas para ocultar su identidad. Pero esas pequeñas, aunque estén dentro de ese entorno profundamente hostil, también experimentarán a su manera la infancia y más tarde la adolescencia.

La directora Tatiana Huezo, que procede del documental, adapta de forma muy libre la novela Ladydi, de Jennifer Clement y a partir de ese material construye un imaginario propio muy poderoso y profundamente sensorial en el que converge el entorno rural, la inocencia y el constante estado de alarma. Así, asistimos al crecimiento de tres amigas que van construyendo su intimidad entre juegos y conexiones mentales. Su mirada limpia contrasta con la podredumbre moral que pulula en el ambiente, entre campos de amapola y jeeps negros con hombres armados.

Noche de fuego es una de esas películas que van calando poco a poco por dentro, quizás porque tras sus imágenes, casi de forma abstracta y conceptual se cuela un subtexto (que es al mismo tiempo tan simbólico como de denuncia) en el que la violencia continúan estando presente como una condena hacia las mujeres. - Beatriz Martínez

'Noche de fuego' Dirección: Tatiana Huezo Intérpretes: Mayra Batalla, Marya Membreño, Alejandra Camacho, Giselle Barrera Sánchez, Ana Cristina Ordóñez González, Blanca Itzel Pérez, Camila Gaal Año: 2021 Estreno: 21 de enero ★★★★



EMPODERAMIENTO DE MANUAL

Agentes 355 es un proyecto de Jessica Chastain, quien planteó a un grupo de actrices amigas la idea de realizar un relato de agentes secretas. Esa idea es bien simple: una agente de la CIA (la propia Chastain), una ex del MI6 británico (Lupita Nyong’o), una de los servicios secretos alemanes (Diane Kruger en un papel que inicialmente, y como representante de la agencia francesa, debía encarnar Marion Cotillard), una del Gobierno chino (Fan Bingbing) y una terapeuta colombiana que evalúa a los agentes con traumas (Penélope Cruz), unen sus fuerzas, y liman sus asperezas, para rescatar un software capaz de controlar centrales nucleares y aviones en pleno vuelo.

Más allá de este encuentro entre estrellas femeninas del cine internacional, el soporte argumental de Agentes 355 es tan endeble, y la realización de las muchas escenas de acción está tan mal resuelta, que el encanto inicial del proyecto queda desvirtuado. Además, la corrección política es llevada hasta el límite sin espacio para el más mínimo atisbo de humor, con representación geopolítica modélica: una actriz estadounidense, otra china, otra alemana, una española y una keniana de origen mexicano. En la línea, ya de por sí poco solvente, de operaciones como Ocean’s 8 y la versión con actrices de Cazafantasmas, con tramas destinadas a promulgar un falso empoderamiento femenino repitiendo los clichés del cine de la masculinidad. - Q. Casas

'Agentes 355' Dirección: Simon Kinberg Intérpretes: Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz Año: 2020 Estreno: 21 de enero de 2022 ★★

VIOLENCIA EN PLANO SECUENCIA

"Cuando la gente descubre que eres un Navy Seal, siempre pregunta a cuántos has matado, no a cuántos has salvado". Con esta frase comienza One Shot (Misión de rescate), película rodada en un único plano secuencia en la que un grupo de Navy Seals llega a una base secreta, donde aún se retiene y tortura a supuestos terroristas islámicos, con el fin de llevarse a un preso incriminado en un inminente atentado en Washington. Lo que sigue es una batalla campal en ese único y agitado plano-secuencia que se desarrolla por las diversas dependencias de la base, enfrentando a los Navy Seals con un grupo de mercenarios que asaltan el lugar con el mismo propósito, llevarse al preso.

Y, efectivamente, los protagonistas disparan y matan a decenas de mercenarios, del mismo modo que estos liquidan a los miembros de la base. Tantas muertes, en todo caso, deberían servir para impedir muchas más, las víctimas del atentado en Washington. Desde este punto de vista, la película parece plantear la justificación de la violencia ejercida por este cuerpo de operaciones especiales, una elegía en favor de su cometido. Desde la perspectiva técnica, se inscribe en la idea tan difundida en los últimos tiempos del plano secuencia y el tiempo real como espectacularización, en sintonía con la mecánica de los videojuegos de acción. Como 1917, para entendernos, pero más llana y simple, y a ratos bastante efectiva. - Q. Casas

'One Shot (Misión de rescate)' Dirección: James Nunn Intérpretes: Scott Adkins, Ashley Greene, Ryan Phillippe Año: 2021 Estreno: 21 de enero de 2022 ★★★



RECUERDOS DEL 'SPANISH HORROR'

En el año 2017 se proyectaba en la sección Brigadoon del festival de Sitges el filme Los resucitados, una muestra pluscuamperfecta del cine de terror castizo español, el spanish horror de licántropos, templarios y mad doctors orquestado en tiempos pretéritos por Armando de Osorio, Jess Franco y Paul Naschy. Esta película, en realidad rodada en 1995 e inédita desde entonces, tuvo entre sus protagonistas al propio Naschy. La historia, ambientadas en la España de 1602, mezclaba a los caballeros de la orden de Juana de Arco con posesiones diabólicas, muertos vivientes y los tercios de Flandes.

Los resucitados fue durante más de dos décadas una película maldita a la que, ahora, el realizador Víctor Matellano –curtido en documentales cortos y largos sobre Jess Franco y el spanish horror en general–, devuelve a la vida con la complicidad de su director, Arturo de Bobadilla, quien se deja entrevistar a la vez que aparece deambulando por las calles con un espectro templario a sus espaldas. Entre la realidad del filme de culto y la fascinación por un cine tan cutre a la vez que reivindicable, el documental se toma considerables licencias, escudriña los misterios de aquel tipo de cine y recuerda experiencias de Los resucitados con uno de sus actores, Santiago Segura, y uno de sus competidores, Álex de la Iglesia, quien en el mismo 1995 dirigió la exitosa El día de la bestia. - Q. Casas

'Mi adorado Monster' Dirección: Victor Matellano Estreno: 21 de enero de 2022 Participantes: Javier Botet, Macarena Gómez, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Carlos Areces, Olvido Gara, Enrique López Lavigne ★★★

LUJO Y ENGAÑO

El caso Villa Caprice es, en esencia, un filme sobre las apariencias, el engaño, la corrupción y la manipulación, siempre en un contexto de clase alta. De todo ello habla a través, por regla general, de la sugerencia, sin alzar mucho la voz. El relato es como si estuviera en la cabeza de uno de sus dos personajes principales, el curtido, escéptico y distante letrado que interpreta muy bien Niels Arestrup.

El abogado, encantado de conocerse y de jugar con las expectativas de los demás, acepta defender a un conocido y riquísimo empresario (Patrick Bruel) que, entre otras cosas, posee la lujosa villa que da título a la película. Villa Caprice define a este personaje como la seguridad en sí mismo define al abogado. Porque más allá de una trama reveladora de los entresijos del poder, la facilidad con la que la gente se corrompe y la fragilidad de la ley, lo que muestra la película es la manera en que la apariencia de los dos personajes puede desvanecerse para evidenciar otros comportamientos e insospechadas inseguridades.

Los dos mundos tan ordenados y firmes en los que se mueven el empresario y el abogado parecen, por momentos, muy parecidos, aunque la historia se encarga de mostrarnos lo equidistantes que son. Un juego del gato y el ratón que no lo parece. Porque, en el fondo, El caso Villa Caprice parece estar hablándonos de unas cosas para desvelarnos otras bien distintas. - Q. Casas

'El caso Villa Caprice' Dirección: Bernard Stora Intérpretes: Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob Año: 2020 Estreno: 21 de enero de 2022 ★★★

Noticias relacionadas