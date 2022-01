Crítica de discos: Elvis Costello & The Imposters, Dani Pérez, Ryan Pollie, Cat Power, Toundra y 'Tokyo Glow'

El músico británico sigue su buena racha de madurez con un fogoso y airado trabajo discográfico con alma de rock'n'roll en el que está arropado por 'The Imposters'

Los nuevos álbumes de Dani Pérez, Ryan Pollie, Cat Power o Toundra, y el recopilatorio de 'city pop' setentero japonés, también reseñados

Elvis Costello, productiva madurez. / MARK SELIGER

4 Se lee en minutos Jordi Bianciotto | Rafael Tapounet | Roger Roca | Jacobo de Arce



ELVIS COSTELLO VUELVE A ARAÑAR

Elvis Costello comenzó la pasada década presagiando su retirada de los estudios de grabación, dada la libre (y gratuita, o casi) circulación de la música en la Red, y hay que celebrar que cambiara de opinión, porque eso nos ha permitido disfrutar de dos hermosos álbumes, Look Now (2018) y Hey Clockface (2020), a los que ahora se suma un tercero, The Boy Named If. Si en aquellos discos desarrollaba su secular nobleza pop con influjos refinados (ecos de Tin Pan Alley en alianza con Burt Bacharach, jazz de vanguardia), en el nuevo acude a su versión más cruda y airada, arropado con robustez por esa refundación de The Attractions irónicamente bautizada como The Imposters.

Sería erróneo calificar The Boy Named If como un regreso a los orígenes, porque si bien recupera la máxima fogosidad eléctrica de los viejos tiempos, despliega un modo de hacer resabiado, con canciones de dinámica sofocante, densas parrafadas deslenguadas y una mala uva adulta que, por venir de la experiencia, resulta enfáticamente turbadora. En lugar de tender a la introspección o a una madurez deshuesada, este Elvis Costello echa humo desde el tema de apertura, Farewell, OK, un rock and roll garajero con el marchamo juguetón del órgano Vox Continental de Steve Nieve. Ese instrumento fue el aditivo último de las canciones, que se armaron del modo más básico, a guitarra y batería (Pete Thomas), con la posterior incorporación del bajo de Davey Faragher, el músico que hace ya 20 años, procedente de Cracker, suplió al titular original, el purgado Bruce Thomas.

El chico llamado If, protagonista de la canción titular, evoca "tu yo más secreto", indica Costello, que en el conjunto del álbum (que presenta el subtítulo de And Other Childen’s Stories) desliza sus pensamientos acerca de aquel momento en que uno ya no puede escudarse en la inocencia de la edad para portarse como es debido. Tema de tacto abrasador, que transmite una atemperada ansiedad, como en la enojada What If I Can’t Give You Anything But Love?, en el arrastrado swing de taberna de The Man You Love To Hate o en ese correctivo contra las fantasías infantiles tardías llamado The Death Of Magic Thinking, a golpe de rhythm'n'blues tribal a lo Bo Diddley. El contraste llega por la vía de las despiertas baladas: de My Most Beautiful Mistake, enriquecida con la voz de Nicole Atkins, al ensoñador tema que cierra el disco, Mr. Crescent, The Boy Named If estira así un edificante ciclo de álbumes que Costello ha elaborado de la mano del productor argentino-estadounidense Sebastian Krys (con amplio currículo en el mundo latino, de Luis Fonsi a La Santa Cecilia). Junto a él, este grande del pop se ha terminado comiendo graciosamente sus palabras de renuncia del show business para deleite de todos nosotros. - Jordi Bianciotto

'The Boy Named If' Elvis Costello & The Imposters Parlophone - Warner ★★★★



MUNDO SERENO Y EVOCADOR

Si las piezas del nuevo álbum del guitarrista Dani Pérez resultan extrañamente familiares -sabes que no las has escuchado nunca antes pero es como si las conocieras de algo- es porque son melodías escritas sobre estructuras armónicas de clásicos del jazz. Y a la vez, la música de Contrafacts es suya y solo suya. Sofisticada, serena, un punto melancólica, la guitarra de Pérez se habla de maravilla con la trompeta quebradiza de Benet Palet y una sección rítmica que lo mueve todo con muy poco. - Roger Roca

'Contrafacts' Dani Pérez Underpool ★★★

SINTONIZANDO CON LOS 70

En el segundo elepé que publica con su nombre (después de dos entregas bajo el alias de Los Angeles Police Department), Pollie continúa enriqueciendo su pop folk de dormitorio con un arsenal de sonidos llegados de los 70 en el que caben citas a Pink Floyd (The Thing), Grateful Dead (On The Nose), Paul McCartney (Harriton House) y los cantautores de Laurel Canyon. El resultado es una brillante colección de canciones de amor y ruptura que alcanza su punto más conmovedor en la espléndida Don’t Lie. - Rafael Tapounet

'Stars' Ryan Pollie Forged Artifacts / Mapache ★★★★

COLECCIÓN DE FAVORITAS

Para Chan Marshall, los discos de canciones ajenas son bastante más que un mero recurso para sacar la cabeza en momentos de sequía creativa. Este es ya el tercero que publica y en él, como en los anteriores, vuelve a exhibir un raro talento para hacer completamente suyas composiciones favoritas de artistas de todas las épocas y géneros, de Billie Holiday a Frank Ocean y de Kitty Wells a los Replacements. Su lectura del clásico de The Pogues, A Pair Of Brown Eyes, es particularmente desarmante. - Rafael Tapounet

'Covers' Cat Power Domino ★★★

EXORCIZAR EL FIN DEL MUNDO

Después de sus cuitas con el doctor Caligari, los madrileños rearman su rock instrumental con furia acumulada ante el maremágnum pandémico y el ruido global. Pesan los 20 minutos de El odio, portadores de belleza aterradora, pero no desestimemos las dolidas tensiones de Watt y el desenlace mental de Fin. Música para exorcizar el fin del mundo, ni post-rock, ni hardcore, ni metal extremo, o todo a la vez, depurado con precisa mano de hierro en complicidad con el productor Santi García. - Jordi Bianciotto

'Hex' Toundra Inside Out Music ★★★★

SOFISTICACIÓN NIPONA

En Japón se bautizó como city pop a un género boyante entre el final de los años 70 y principios de los 80, cuando el país empezaba a saborear su nueva condición de superpotencia económica. ¿El sonido? Melodías pop cristalinas que se montaban sobre ritmos de moda (funky, boogie, disco) y se envolvían en sofisticados arreglos orquestales y de jazz. Un yacht rock nipón que vuelve a estar de moda (The Weeknd lo toma prestado en Out of Time) y del que DJ Notoya recopila aquí un ilustrativo muestrario, con nombres clave como Hiroshi Sato o Mitsuko Horie. - Jacobo de Arce

'Tokyo Glow' VV.AA. We Want Sounds ★★★

Noticias relacionadas