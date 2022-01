El miedo global al gran apagón, gasolina para la novela 'Dejar el mundo atrás'

El escritor norteamericano de origen bangladesí Rumaan Alam. / DAVID A. LAND

Entre las novelas que pasaron algo desapercibidas en los últimos meses del pasado año y merecieron mejor suerte en nuestras librerías está Dejar el mundo atrás (Salamandra), una fábula hipnótica y adictiva con no pocos ecos de la angustiosa situación actual, con la que el norteamericano de origen bangladesí Rumaan Alam ha cosechado un éxito en su país que le ha llevado directamente a la adaptación cinematográfica con Julia Roberts y Mahershala Ali como protagonistas y producción de Netflix. Se rodará este año, pero la novela, que el expresidente Obama incluyó en su lista anual de lecturas, sí está a disposición del lector.

Una vez más toca decir eso de que los escritores son los canarios en la mina de la realidad, los primeros que perciben que la desgracia está al caer. Por eso Dejar el mundo atrás, escrita antes de que se desencadenara esta crisis sanitaria, ofrece muchas claves del mundo pandémico en el que nos encontramos a través de una trama minimalista y un tanto claustrofóbica. Así, un matrimonio y sus hijos adolescentes que han alquilado una casa para sus vacaciones en un lugar apartado en las montañas ven cómo los propietarios llegan de improviso para refugiarse allí desde Nueva York porque, finalmente, se ha producido el temido gran apagón –un tema recurrente en la última narrativa estadounidense como prueba la reciente El silencio de Don DeLillo- que dejan inactivos internet, la televisión, la radio y los teléfonos y activa a su vez nuestras peores pesadillas.

Alam atiende vía zoom desde una casa cercana a Nueva York, donde pasa unos días con su marido y sus hijos, que cualquier lector podría imaginarse como el modelo de la de su novela. Pero no, cuando escribió el libro no la conocía. Simplemente es un buen lugar para alejarse del agobio urbano pandémico. Por suerte para él, todas las conexiones eléctricas funcionan en el edificio. "El miedo al gran apagón, a la desconexión total es mucho más que un bulo que recorrió la redes sociales, es sistémico a nuestro actual modo de vida y por eso es natural que impregne las obras literarias que se escriben en la actualidad. Si ocurre el gran apagón creemos que será el fin para nosotros, pero eso no es cierto, es una posibilidad que debemos contemplar".

Encerrados los seis personajes en la casa, raros fenómenos empiezan a suceder a su alrededor: ruidos ensordecedores y animales que empiezan a migrar en un ambiente de extrañeza. Y un asunto más, no menos interesante: los inquilinos son de clase media y blancos, mientras que los propietarios pertenecen a la élite y son negros. Así que un soterrado enfrentamiento de raza se traslada al primer término escondiendo los verdaderos problemas. "Quería jugar con una cierta ambigüedad que pusiera al lector en la misma situación que mi protagonista blanca que ve llegar a media noche a una pareja negra desconocida y al instante se pone en guardia. Ella es una mujer blanca de clase media que se cree muy progresista pero en realidad ha sido bombardeada con mensajes racistas subliminales durante toda su vida y lo primero que hace es desconfiar: quería que el lector sintiera lo mismo que ella, que después se arrepintiera y que también se hiciera preguntas. Es complejo transformar de un plumazo esos prejuicios perversos". Padre de familia, Alam pone todas las esperanzas en los jóvenes: "Ellos son los que me dan esperanzas porque tienen muy claro que el apocalipsis es algo que puede evitarse siendo respetuosos con la naturaleza".

