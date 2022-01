Los vampiros toman Madrid en una semana dedicada a Keanu Reeves

’Future Lovers’ vuelve de nuevo a la cartelera teatral madrileña, pero lo hace en una versión desnuda y más punki. / MARIO ZAMARO

Durante los próximos días, la capital se va a convertir en la guarida perfecta de Drácula gracias al ciclo organizado por Cineteca. Este homenaje se suman al que el Cine Paz dedica a Keanu Reeves y al que Institut Français celebra sobre Chris Marker. Sobre las tablas, se representarán La gran Cenobia, Future Lovers Unplugged y Manual básico de lengua de signos para romper corazones.

'La gran Cenobia'

Zenobia fue reina del próspero imperio de Palmira, se levantó contra el mismísimo imperio romano aprovechando una de sus crisis internas y llegó incluso a gobernar Egipto. No duró demasiado en el trono, pero su figura de reina guerrera, culta e inteligente se convirtió en legendaria y, a lo largo de los siglos, no ha dejado de fascinar a historiadores y escritores. En 1625, Calderón de la Barca le dedicó una de sus obras, que ahora llega al Teatro de la Comedia con Isabel Rodes como protagonista. A pesar de haberse escrito en el siglo XVII, el retrato que aquí se hace de las luchas de poder o de la corrupción política sigue vigente, así como las reflexiones que se plantean sobre la presencia de las mujeres en la vida pública y cómo muchos hombres no están dispuestos a tolerar que una les gobierne.

Más información Cuándo: Del 13 de enero al 6 de marzo Dónde: Teatro de la Comedia (Príncipe, 14) Precio: 25 euros Link: http://teatroclasico.mcu.es/2021/06/09/la-gran-cenobia/

Vampirismos

Una chica que se pasea sola con su monopatín por las calles vengándose de los hombres que hacen daño a las mujeres. Un viejo conde italiano que acude al dentista porque le duele un colmillo. Una pareja de amantes que se alimentan de sangre y cuyo amor sobrevive a la eternidad. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Todos ellos son vampiros (o dicen serlo) y sus historias forman parte del ciclo que este mes dedica la Cineteca a estas criaturas fascinantes y terroríficas. Entre las películas que se proyectarán se encuentran Drácula, príncipe de las tinieblas, de Terence Fisher; Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch; Nosferatu, el vampiro de la noche, de Werner Herzog; o Una chica vuelve a casa sola de noche, de Ana Lily Amirpour. Y además de cine protagonizado por vampiros, este ciclo también incluye películas que, de una forma u otra, vampirizan obras ajenas a través de técnicas como el remake o el remontaje.

Más información Cuándo: Del 7 al 29 de enero Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8) Precio: 3,50 euros Link: https://www.cinetecamadrid.com/ciclo/vampirismos

'Future Lovers Unplugged'

Future Lovers, de La Tristura, se subió a los escenarios en 2018. Una obra protagonizada por seis adolescentes que celebran una fiesta a las afueras de la ciudad en la que beben, bailan y se besan, pero donde sobre todo hablan de la vida y de las expectativas que tienen sobre ella. Ahora, Future Lovers vuelve de nuevo a la cartelera teatral madrileña, pero lo hace en una versión desnuda, más íntima y más punki –como afirman sus creadores–, en la que han prescindido de la escenografía, la iluminación y otros tantos elementos, para que actores y público dialoguen (aún más) cara a cara. Un encuentro nuevo para quienes no hayan visto la versión anterior, familiar para los que sí e igualmente cargado de poesía y de preguntas para unos y otros.

Más información Cuándo: Del 15 de enero al 6 de marzo Dónde: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Conde Duque, 11) Precio: 8 euros Link: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/future-lovers-unplugged



Aves de los parques de Madrid

Quienes vivimos en la ciudad solemos tener un conocimiento más bien escaso de la fauna y la flora con la que compartimos nuestras calles y parques, a pesar de que nos crucemos con ella prácticamente a diario. Este sábado, desde SEO BirdLife nos invitan a conocer mejor las aves que habitan la Casa de Campo y a tratar de avistarlas, acompañados de un educador, que nos dará a conocer más datos sobre ellas. Probablemente veremos a algunas de las habituales de la ciudad, como los gorriones, las urracas o los estorninos, y si tenemos suerte, quizá también algunas especies forestales como las abubillas, los pico picapinos o los azores. Se recomienda llevar prismáticos y, si se tiene, una guía de aves, aunque desde SEO BirdLife llevarán algunas para prestar.

Más información Cuándo: 15 de enero a las 10:00 Dónde: Casa de Campo Precio: 20 euros (12 euros para socios de SEO BirdLife) con inscripción previa Link: https://seo.org/events/aves-de-los-parques-de-madrid/

'Keanufest Vol.1'

El hecho de que Keanu Reeves parezca inmune al paso de los años ya se ha convertido en un meme, pero lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, el actor es algo así como el crush oficial de internet, una estrella a la que venerar no solo por la nostalgia noventera que despierta, sino porque es una de las pocas que cae genuinamente bien por su naturalidad, su honestidad y por esa especie de halo de paz que le rodea cuando habla. Por eso, en los cines mk2 han querido rendirle un homenaje en varias entregas. Este mes de enero llega la primera y lo hace con una selección de tres de sus películas más míticas: Le llaman Bodhi –un film que mezcla sin despeinarse el surf con los atracos a bancos–, la obra de culto Drácula, de Bram Stoker, y Speed, una de las mejores cintas de acción que el actor ha legado al mundo.

Más información Cuándo: Cada domingo hasta el 30 de enero Dónde: mk2 Cine Paz (Fuencarral, 125) Precio: 6,90 euros Link: https://www.cinepazmadrid.es/es/evento/312/keanufest-vol-1

Ciclo Chris Marker

Escritor, director, figura misteriosa y amante de los gatos –los felinos aparecen de forma recurrente en su trabajo y solía enviar una imagen de un gato cada vez que algún medio le pedía una fotografía de sí mismo–, Chris Marker es uno de los máximos exponentes del ensayo cinematográfico. Este 2022 se cumple una década desde que nos dejó y el Institut Français ha querido homenajear a este director brillante, aunque relativamente desconocido, con un ciclo que contiene cinco de sus películas más célebres. Entre ellas no podían faltar La Jetée, la única obra de ciencia ficción de Marker, contada únicamente a través de fotos fijas; o Sans Soleil, un bellísimo documental en forma de cartas que reflexiona sobre la memoria y los recuerdos.

Más información Cuándo: Del 17 al 28 de enero Dónde: Institut Français (Marqués de la Ensenada, 12) Precio: 4 euros Link: https://www.institutfrancais.es/madrid/eventos/ciclo-de-cine-chris-marker/

'Navegación situada. Olafur Eliasson'

Al artista Olafur Eliasson le conocemos, sobre todo, por sus esculturas e instalaciones de gran tamaño en las que juega con elementos como la luz, el agua, el color o la bruma y a través de las cuales siempre busca generar una experiencia en el espectador. En la exposición que a partir del 20 de enero acoge la galería Elvira González podremos sumergirnos en el interés de Eliasson en los instrumentos de navegación, con los que continúa investigando sobre los fenómenos sensoriales y la ilusión. En la muestra veremos brújulas colgantes, una proyección de luz que distorsiona y refleja la percepción, una serie de acuarelas y una gran instalación de vidrio y madera con la que indaga sobre los efectos de la transparencia.

En la exposición que a partir del 20 de enero acoge la galería Elvira González podremos sumergirnos en el interés de Eliasson. / JENS ZIEHE | CORTESÍA STUDIO OLAFUR ELIASSON

Más información Cuándo: Del 20 de enero al 2 de abril Dónde: Galería Elvira González (Hermanos Alvárez Quintero, 1) Precio: Gratuito Link: https://elviragonzalez.es/exposicion/olafur-eliasson-navegacion-situada/

'Manual básico de lengua de signos para romper corazones'

El vértigo que inspira el enamoramiento es universal, esa ilusión irrefrenable que se mezcla con los miedos que van surgiendo a cada paso de una relación que acaba de comenzar. La historia de Lucho y Jaime es la de un chico sordo y otro que no lo es que se enamoran. Jaime quiere aprender la lengua de signos para así poder comunicarse mejor con Lucho y, de paso, pasar más tiempo con él e indagar un poco más en su intimidad. Sin embargo, cuantas más palabras le van poniendo a sus sentimientos, más parece que se van resquebrajando los frágiles cimientos de un amor demasiado reciente. Esta obra, escrita y dirigida por Roberto Pérez Toledo e interpretada por Enrique Cervantes y Carlos Soroa podrá verse hasta la víspera de San Valentín en el María Guerrero.

La obra está escrita y dirigida por Roberto Pérez Toledo. / TEATRO MARÍA GUERRERO

Más información Cuándo: Del 19 de enero al 13 de febrero Dónde: Teatro María Guerrero (Tamayo y Baus, 4) Precio: De 12,50 a 25 euros Link: https://dramatico.mcu.es/evento/manual-basico-de-lengua-de-signos-para-romper-corazones/

