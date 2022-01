Las críticas de cine de la semana: 'Macbeth', 'Pájaros enjaulados', 'Madeleine Collins' y 'Scream'

Fotograma de ’Macbeth’, de Joen Coen / APPLE TV+

6 Se lee en minutos Quim Casas | Nando Salvà



SHAKESPEARE VUELVE A SUMAR

Es legítimo cuestionar que una nueva película basada en Macbeth realmente haga falta a estas alturas, especialmente porque el melodrama más perverso de Shakespeare ya ha generado varias adaptaciones a la pantalla magistrales, entre ellas la dirigida por Orson Welles en 1948 y la que Akira Kurosawa firmó en 1957. Es una película que no admite respuestas fáciles. De cualquier modo es cierto que su protagonista, a quien la ambición conduce al crimen y la locura, tiene pleno sentido si se la considera en el grueso de la filmografía que Joel Coen ha contruido a medias con su hermano Ethan -esta es la primera ficción que firma en solitario-, repleta de conspiradores maquiavélicos que quedan atrapados en sus propias obsesiones y cuyos planes siempre acaban fracasando de forma apocalíptica.

Entre todas las decisiones creativas tomadas por el director, quizá la más llamativa sea la de haber situado al noble y a su esposa cerca de la vejez. La edad dota su afán de poder de urgencia -la pareja tiene la sensación de haber sido reiteradamente menospreciada y de que esta es su última oportunidad de obtener lo que merecen, y su desesperación es el principal nutriente del relato-, pero a cambio priva a la película de la lujuria asesina por el trono que ambos exhiben en el texto original, y que rima con la sienten el uno por el otro. Pese a ello Denzel Washington apabulla en el centro de la historia mientras sumerge al personaje titular en un torrente de sentimientos en conflicto, de la determinación a la furia al fatalismo, y logra pronunciar los diálogos de Shakespeare de forma increíblemente orgánica, como si acabaran de ser creados en la mente de su personaje en lugar de llevar siglos impresos con letras de oro en la historia de la literatura.

Ese mismo tipo de energía es lo que da fuelle a la película en su conjunto. Coen la hace avanzar briosa, evitando divagaciones y manteniéndola pegada a la esencia de la historia, respetando sus momentos y soliloquios más icónicos pero ignorando sin reparos pasajes completos de la obra original, y haciendo saltar chispas dramáticas a través del contraste: es a la vez reverente y rebelde, precisa e impulsiva, fría como el acero y ardiente como el infierno, y saca partido a las raíces teatrales de su modelo pero también, al mismo tiempo, a todas la posibilidades expresivas que el lenguaje cinematográfico ofrece.

En ese sentido cabe destacar la estética magníficamente sombría y suntuosamente árida de Macbeth, vehiculada a través de una fotografía en blanco y negro y unas composiciones de simetría exquisitamente cruda que evocan tanto los presupuestos del expresionismo alemán como la citada película de Welles, que de hecho también bebía de esa misma fuente. Coen sitúa su narración en un espacio de minimalismo impresionista formado por arquitectura brutalista, y niebla constante, y sombras tan afiladas que pinchan, y rumores de curvos cuyos graznidos anuncian la catástrofe. Cada imagen y cada sonido comunican tormento psicológico, pero por otra parte eso no impide que, por momentos, las palabras de Shakespeare estén a punto de funcionar solo como un andamiaje para las deslumbrantes virguerías formales, y que la película corra el riesgo de convertirse en un mero ejercicio de estilo. En todo caso, menudo estilo. - Nando Salvà.

'Macbeth' Dirección: Joen Coen Intérpretes: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Corey Hawkins Estreno: 12 de enero de 2022 (en salas de cine limitadas) y 14 de enero de 2022 (en Apple TV+)



MAESTRO EN FUGAS

Muerte o libertad. Esta podría ser la proclama de Walter Stürm, uno de los dos protagonistas, reales, de Pájaros enjaulados. La traducción del título original alemán de la película es, precisamente, 'Hasta que estemos muertos o libres'. Stürm se convirtió en los años 70 y 80 del pasado siglo en el rey de las fugas. Se escapó muchas veces de la cárcel, volvió a ella y volvió a fugarse. La izquierda radical suiza empezó a congeniar con él cuando realizó una huelga de hambre y por su forma de burlarse de la ley.

Entre las capas más populares era considerado algo así como un moderno Robin Hood. Pero el filme no es un biopic de Stürm, sino que narra su relación con Barbara Hug, la abogada que le defendió en repetidas ocasiones. Todo en Pájaros enjaulados está llevado al límite, con un estilo enfático de cámara y de actuación. Dadas las características de los dos personajes, en alguna secuencia este 'exceso' llega a funcionar: Stürm tenía algo de payaso en la escenificación de sus actos, como queda atestiguado en la secuencia de la primera fuga en plena manifestación juvenil en la calle, mientras que Hug, enferma crónica de un riñón, declamaba de manera histriónica en los juzgados. Hay un punto de descontrol en las interpretaciones que sobrepasa a veces a los propios personajes. El director también agita la coctelera visual más de la cuenta para contarnos esta historia paroxística. - Quim Casas.

'Pájaros enjaulados' Dirección: Olivier Rihs Intérpretes: Marie Leuenberger, Joel Basman, Jella Haase. Año: 2020 Estreno: Viernes, 14 de enero de 2021 ★★



LA MUJER ESCINDIDA

Entre el drama sentimental y una cierta noción de suspense psicológico se mueve esta película cuya primera mitad, al dejar al espectador sumido en un mar de dudas, es más interesante que la segunda, donde se dan respuestas a todas aquellas cosas que nos habían inquietado.

Cuesta empatizar con los personajes y la situación de base, pero ahí reside también su interés: atrapa sin que nada de lo que ocurre durante esa primera hora llegue a interesar demasiado. Sobre el papel, es el retrato de una relación bígama. Judith, que a veces dice llamarse Margot –y también eso tendrá una explicación racional en la parte final del filme, cuando resultaba más interesante antes por el desconcierto que proponía–, vive en dos casas en dos países distintos y tiene dos familias. Una, en Suiza, con el joven Abdel y una hija pequeña. La otra, en Francia, con Melvil, un afamado director de orquesta, y sus dos hijos adolescentes. Judith es traductora, la tapadera perfecta para permanecer tres o cuatro días en una casa y el resto en la otra. Pero la historia de la bígama da paso a una trama que conviene no desvelar aquí. Parece que al director no le preocupa en demasía lo inverosímil de algunas situaciones. Y esto no sería un problema si después no quisiera aclararlo todo. La película pierde su misterio casi abstracto, aunque una sobresaliente Virginie Efira consigue mantener firme un relato que titubea. - Quim Casas.

'Madeleine Collins' Dirección: Antoine Barraud Intérpretes: Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez Año: 2021 Estreno: 14 de enero de 2022 ★★★

NOSTALGIA TRILLADA

Hace 26 años, Scream (1996) revitalizó el género slasher riéndose de sus cliches mientras, al mismo tiempo, les insuflaba nueva vida para proporcionar sustos genuinos. Después de tres continuaciones durante las que la saga se centró en mirarse el ombligo, ahora su quinta entrega lleva la metatextualidad al extremo, reexplicando las reglas del cine de terror pero también criticando la cultura de los fans, la fiebre por las secuelas y el sello Scream mismo.

La estrategia que sigue para hacer todo eso y a la vez justificarse a sí misma no es nueva; lo que se conoce recuelas -mitad reboots, mitad secuelas- son ya una mala costumbre de Hollywood. En todo caos, eso no supondría necesariamente un problema si, al centrarse tanto en explorar lo 'meta’, la película no desatendiera todo lo demás. Los personajes que debutan en la saga son todos insípidos, y los que ya participaron en entregas previas no aportan motivos para aparecer en esta, sobre todo porque no participan en el nuevo misterio -un misterio que cualquier espectador atento podrá resolver en los primeros 20 minutos de metraje-; el humor autorreferencial es obvio, las referencias a la cultura cinematográfica resultan rutinarias y las escenas de violencia están coreografiadas sin estilo o inventiva. Se trata de una película incapaz de ofrecer nada que no sea oportunismo y nostalgia trillada y, por supuesto, reírse de sí misma por ello de ningún modo la exime de culpa. - Nando Salvà.

'Scream' Dirección: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett Intérpretes: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Neve Campbell, Courteney Cox Estreno: 14 de enero de 2022



Noticias relacionadas