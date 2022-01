Muere Ronnie Spector, cantante y fundadora de The Ronettes

La familia pide intimidad y que, en vez de mandarle flores, se aporten donativos a entidades solidarias

Ronnie Spector, cantante y fundadora del mítico grupo The Ronettes, murió este miércoles de cáncer a los 78 años en Connecticut, según informó su familia en un comunicado. Ronnie, nacida y bautizada como Veronica Yvette Bernett, será recordada junto a su grupo por sus dos principales éxitos 'Be my baby' y 'Baby I love you', versionadas por grupos de todos los estilos durante décadas.

Las Ronettes, uno de los más famosos 'grupos de chicas' en boga en los años sesenta y setenta y nacido en el barrio neoyorquino de Harlem, fue formado en 1957 por Ronnie, su hermana Esthelle y su prima Nedra Talley. Gran parte de su fama la deben a su asociación con el famoso Phil Spector, auténtico rey Midas de la música pop, quien se casó con Ronnie (de ahí su apellido de casada) en un matrimonio que duró hasta 1972.

"Nuestro querido ángel terrenal, Ronnie, dejó hoy este mundo tras una breve batalla con el cáncer. Estuvo (acompañada) por su familia y en brazos de su marido, Jonathan", dijo en un comunicado la familia, quien pidió intimidad en estos momentos y prometió "una celebración de la vida de Ronnie y de su música que será anunciada más adelante". La familia precisa que Ronnie pidió que en lugar de flores, quienes lo deseen aporten donativos a los refugios locales de mujeres o al Fondo del colegio indio americano. "Ronnie vivió la vida con brillo en los ojos, una actitud orgullosa, un sentido del humor genial y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud", concluye la familia.

