Crítica de discos: David Bowie, The Weeknd , Maren, Hank Idory, Norah Jones, Nick Cave & Warren Ellis

El disco repudiado

David Bowie hubiese cumplido 75 años el pasado sábado, y el lunes fue el sexto aniversario de su muerte, y se diría que le sobrevive un aura de artista perfecto. Bien, en realidad, nunca lo fue, y Toy viene del pasado para hablarnos de un tiempo en el que se esforzó por recuperar el esplendor cuestionado a causa de sus desiguales comercialidades de los 80. Este álbum nunca figurará entre sus piezas capitales, pero testifica un momento vigorizante, tras la mayestática aparición en el Festival de Glastonbury, en 2000, y proyecta su deseo de entonces de rehabilitar un repertorio poco reconocido, el de su primera edad artística, antes de que Space Oddity (1969) le pusiera en órbita.

Hace dos décadas que hablamos de Toy, porque el mismo Bowie dio pistas al respecto durante los meses de promoción de aquel álbum recogido y un poco fantasmal llamado ...hours (1999). Su idea era realzar un cancionero que en su día había ido a parar a singles incipientes, antologías y caras B. Uno de esos temas, el muy sixties Can't Help Thinking About Me (el primero que grabó como David Bowie, y no David Jones, en 1966), llegó a sonar en alguno de los pocos conciertos que dio para apoyar ...hours.

Tras Glastonbury, procedió a regrabar esas canciones de juventud con su banda del momento. Virgin frunció el ceño y la contrariedad llevó a Bowie cambiar de discográfica, si bien su siguiente paso fue Heathen (lanzado por Columbia-Sony Music en 2002), y Toy quedó en el cajón sine die. Hasta ahora, en que ve la luz por partida doble: también como uno de los 11 volúmenes del boxset Brilliant Adventure (1992-2001).

Toy dispensa una doble mirada hacia atrás: hacia aquel Bowie del cambio de milenio, y hacia su versión más tierna, cuando aún no había cumplido los 20 y buscaba un lugar bajo el sol del swinging London, mirándose en el espejo de The Small Faces, The Pretty Things, The Kinks y todas aquellas bandas a las que más adelante rendiría homenaje en Pin Ups (1973). Se respira aquel lenguaje pop tocado por cierta inocencia, aunque corregido por una ejecución más expeditiva, con protagonismo para las guitarras de Mark Plati y un repescado Earl Slick. Lo apreciamos en el tema de arranque, I Dig Everything, que sacrifica el órgano original a beneficio de la electricidad guitarrera.

Pero esos temas nos hablan de un autor con recursos, dotado melodista que evocaba cierto perfume victoriano en The London Boys (tema que años después versionaría Marc Almond), buscando "luces brillantes, el Soho y Wardour street", y que jugaba con la psicodelia en Karma Man. Un Bowie disfrutable, aunque, después de todo, un poco anti-Bowie, ya que se citaba a sí mismo en lugar de otear nuevos territorios, algo que sí haría en su gran número final, Blackstar (2016). - Jordi Bianciotto

'Toy' David Bowie Parlophone-Warner ★★★★



Minimalismo psicodélico

Escuchar a Maren cantar en euskera eleva a la enésima potencia las vibraciones que ya despertó con su primer álbum, Margaritas y lavanda. En estos seis nuevos temas, la cantautora bilbaína demuestra que la lengua tan sólo es el vehículo para transmitir emociones... aunque no la entendamos. El minimalismo de Aurpegixek y la psicodelia de Bittartien potencian la esfera intimista que esta joven llevaría, incluso, al festival más grande del mundo. - Pedro del Corral

‘Begixek’ Maren Hook ★★★★

A cámara lenta

Apenas un año después de Carnage, Cave y su brazo derecho repiten entente en el score de esta película de Maria Amiguet y Vincent Munier. Las inmensidades naturales del Tibet les inspiran en una secuencia a cámara lenta, tejida con extremo detallismo (sintetizadores y gaitas vietnamitas, loops vocales y zanfonas), con tres intervenciones vocales del australiano. La cumbre la pone L' Apparition / We Are Not Alone: diez minutos en crescendo purificador con las cuerdas del 12 Ensemble. - J. Bianciotto

'La panthère des neiges' Nick Cave & Warren Ellis Invada | Lakeshore ★★★★



Vagamente conceptual

En un lanzamiento anunciado con muy pocos días de antelación, el canadiense Abel Tesfaye abre el año con un elepé vagamente conceptual (¿una emisora de radio que ameniza la estancia en el purgatorio? ¿Con Jim Carrey como DJ?) en el que, sin renunciar a algunas de sus intrigantes obsesiones, despliega su vertiente más luminosa y pop, con citas explícitas a las producciones que Quincy Jones hizo para Michael Jackson. Convincentes fantasías escapistas de espíritu ochentero para la era del covid. - Rafael Tapounet

'Dawn FM' The Weeknd Republic / Universal ★★★★



Melodías soleadas

El nombre artístico bajo el que opera Juancho Alegrete es un homenaje a David Bowie, pero, en su búsqueda permanente de la canción perfecta, este músico valenciano de adopción se acerca más a los parajes transitados por los Beatles, los Byrds, Teenage Fanclub, Mike Viola y otros titanes del pop de guitarras. Melodías soleadas envueltas en un halo de melancolía, con ocasionales ecos tropicales filtrados por Burt Bacharach (La Costa Azul) y powerpop de altísima escuela (Club de astronomía). - R. T.

'Sentimental Jamboree' Hank Idory Pretty Olivia Records ★★★★



Norah Noel

¿Hay algo más que sacarle a White Christmas? Y a Blue Christmas, célebre por obra y gracia de Elvis? ¿Vale la pena meter mano al Run Rudolph Run de Chuck Berry? Norah Jones cree que sí, aunque cuesta darle la razón. La gracia de su disco navideño está en las canciones originales y en las versiones menos conocidas, que en manos de Jones y su infalible mezcla de soul, pop y folk, acompañan, arrullan y dan gustera. Eso sí: del tirón, I Dream Of Christmas es como una sobredosis de polvorones. - Roger Roca

'I Dream Of Christmas' Norah Jones Blue Note ★★★



