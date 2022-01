'El poder del perro', 'West Side Story' y 'Succesion', ganadores en unos Globos de Oro sin lustre ni peso

Jane Campion, directora premiada por ’El poder del perro’. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Idoya Noain



Las mejores representaciones de los Globos de Oro menos lustrosos y más inanes en sus casi ocho décadas de historia las dan algunas cosas que se vieron y no se vieron el domingo en Los Ángeles. Ni un atasco en los alrededores del Beverly Hilton, el hotel que en circunstancias normales se habría convertido en epicentro de un caos de circulación provocado por el enjambre de limusinas. Ni una estrella a la vista, nada de alfombra roja, ni una cámara y ausencia absoluta del glamour, el espectáculo y el maremágnum tradicional de las ceremonias de premios. De hecho, un redactor de Variety destacaba entre las imágenes de la jornada cómo, junto a la mesa en la que se registraban los cerca de 200 asistentes a una entrega de premios que más de uno ha comparado con la reunión de una convención cualquiera, pasaron dos clientes del hotel ataviados con sus albornoces y con unos libros tras una tarde en la piscina.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), el emperador que quedó definitivamente desnudo el año pasado cuando Los Angeles Times expuso ya sin ningún tapujo el cuestionable modelo con que durante años se ha organizado para cubrir la industria del entretenimiento, se decidió a dar sus premios pese a la oposición de algunos de sus aproximadamente 100 miembros (seis de ellos ahora negros) y contra la lógica que habría desaconsejado la celebración. Abandonada por la NBC que anualmente desembolsaba unos 60 millones de dólares por su gala, y sometida de facto a un boicot de la industria, optó por un evento a puerta cerrada, solo con un par de vídeos pregrabados de Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger aplaudiendo sus desempeños en la filantropía, y anunciando los premios a golpe de tuit.

El impacto de esos galardones es más que discutible, si es que hay alguno, pero ahí están El poder del perro y West Side Story reconocidas como las mejores películas en categoría de drama y de musical o comedia y Succesion y Hacks como las mejores en televisión.

Cabe preguntarse si se enviarán, o si en caso de hacerse serían aceptadas, las estatuillas como intérpretes de drama a Will Smith por El método Williams y a Nicole Kidman por su trabajo protagonista en Being The Ricardos (su ex, Tom Cruise, devolvió sus tres globos tras el escándalo). E incluso alguien que ha reconocido de algún modo los premios, como hizo la debutante Rachel Zegler, premiada como la María de la versión de West Side Story de Steven Spielberg (que también tuvo premio para Ariana DeBose), lo hizo en un tuit en el que no citaba siquiera el Globo o a la HFPA.

En cualquier caso la lista de ganadores está ahí, y en ella figuran también Jane Campion, reconocida como mejor directora por esa magnífica aproximación y reinvención del western que es El poder del perro, un trabajo de Netflix por el que también ha sido premiado como actor de reparto Kodi Smit-McPhee. Ahí están Kenneth Branagh, premiado por el guion de Belfast, Andrew Garfield, protagonista de Tick Tick... Boom; la banda sonora que Hans Zimmer ha compuesto para Dune; la canción No Time To Die que Billie Eilish y Finneas O’Connell firmaron para la última de Bond y Encanto y Drive My Car como mejores películas, respectivamente, de animación y en lengua no inglesa.

En televisión Succesion llevó también a premios de interpretación a Jeremy Strong como protagonista y a Sarah Snook en reparto y en comedia los Globos destacaron los trabajos de Jean Smart en Hacks y de Jason Sudeikis en Ted Lasso. Junto a reconocimientos para The Underground Railroad como mejor miniserie y para Kate Winslet por Mare Of Easttown y Michael Keaton por Dopesick hubo, asimismo, premios que en otras ediciones se habrían celebrado por su significación: O Yeung-su, reconocido por su trabajo de reparto en El juego del calamar, fue el primer actor surcoreano galardonado por la HFPA y el primer Globo de Oro para una actriz trans fue a Michaela Jaé Rodriguez, protagonista de 'Pose'. “Esta es la puerta que va a abrir la puerta para muchos más jóvenes con talento”, celebró la actriz en Instagram. Pena que esa puerta se abriera, literalmente, a puerta cerrada y sin espectadores.

