22 nuevas series para no perderse en 2022

Si creyeron que 2021 fue un año casi insuperable para las series, esperen a ver todo lo nuevo que se presenta para el que empezamos ahora. Entre la batalla de grandes franquicias, los grandes estrenos retrasados que por fin ven la luz o la seriedad creciente del producto local, serán tiempos agitados en el flanco seriéfilo. Y a los nuevos títulos debajo señalados -en orden alfabético, con fecha indicada si se sabe- debemos sumar los regresos de Stranger Things, The Crown, Euphoria o Atlanta, o las temporadas finales de Ozark, Better Call Saul o Peaky Blinders.

En esta serie de misterio de los creadores de Dark, el viaje en vapor hacia América de un grupo de emigrantes europeos -la serie será, como debe ser, multilingüe- cobra un giro inesperado cuando se cruza ante ellos un barco que había estado desaparecido durante meses. Huele a épica terrorífica. - Disponible en Netflix.

Tras el éxito de Solo asesinatos en el edificio, llega otro "quién-lo-hizo" en clave sardónica. Christopher Miller (productor de Spider-Man: Un nuevo universo) dirige a un reparto que es casi quién-es-quién de la comedia estadounidense moderna. - Disponible en Apple TV+, a partir del 28 de enero.

Sergio G. Sánchez (guionista de El orfanato) crea y codirige este thriller sobrenatural con Mireia Oriol como una joven que trata de resolver el misterio alrededor del accidente que la dejó amnésica. De Sánchez se esperan tanto puros escalofríos de género como alta emotividad. - Disponible en Netflix.

Esta serie antológica, basada en el podcast El gran apagón, ofrecerá diversas visiones sobre el colapso del sistema tras una tormenta solar. Visiones siempre personales: dirigen Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. - Disponible en Movistar+.

Después de Cegados por el sol y Suspiria, Luca Guadagnino se atreve con el remake de otro clásico. ¿O preferirá hablar de nueva adaptación de la novela de Evelyn Waugh de 1945? Andrew Garfield será el oficial del ejército inglés al que encarnó Jeremy Irons. - Disponible en BBC, aunque en España la plataforma aún está por determinar.

La esperada precuela de Juego de tronos cuenta las luchas internas que dieron pie al final de la Casa Targaryen. Su increíble reparto incluye a Matt Smith como príncipe Daemon Targaryen y Olivia Cooke como Alicent Hightower. También habrá dragones. - Disponible en HBO Max.

Del equipo que nos hizo llorar con Normal People llegará otra adaptación de una novela de Sally Rooney, la que contaba la relación a varias bandas entre dos estudiantes universitarias y una pareja de más edad y caudal económico. - Disponible en Hulu y BBC Three, aunque en España la plataforma aún está por determinar.

Meet the cast of Conversations with Friends. Based on the award-winning debut novel by Sally Rooney, #ConversationswithFriends is coming soon to @hulu and @bbcthree!

