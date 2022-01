Le Carré, Allende, Camilleri, Pamuk, Cercas... estas son las novedades literarias para 2022

La novela póstuma de John Le Carré y las últimas obras de Andrea Camilleri, Isabel Allende, Javier Cercas y Orhan Pamuk destacan entre las novedades editoriales de 2022, en que aparecerá el debut narrativo del cineasta Werner Herzog y un libro inédito de poemas de Juan Ramón Jiménez.

En Proyecto Silverview (Planeta), Le Carré plantea cómo se trata a los espías de la patria tras su jubilación o, como en este caso, tras su muerte, al tiempo que denuncia la corrupción en los círculos de poder. Su protagonista es Julian Lawndsley, que ha renunciado a su exigente empleo en la City de Londres para llevar una vida más sencilla como propietario de una librería en una pequeña ciudad costera.

‘There are people we must never betray, whatever the cost. I do not belong in that category’#Silverview, the last novel by John le Carré, the greatest chronicler of our age is out now.https://t.co/VnM3bRDkAv pic.twitter.com/tyLELkZCjf