Los libros que nadie te ha recomendado y que son los que tienes que regalar estas Navidades

Para salirse de lo de siempre, de lo mil veces visto, una lista de lecturas diferentes, exquisitas y divertidas con las que cumplir el trámite de los obsequios con medalla.

Lecturas diferentes para regalar a todo tipo de públicos.

10 Se lee en minutos Eduardo Bravo



En estas fechas, la maquinaria promocional de las grandes editoriales funciona a pleno rendimiento. Todo para que Papá Noel y los Reyes Magos llenen el trineo y los camellos con los títulos más relevantes de la temporada que, no necesariamente, tienen que ser los mejores. De hecho, existen decenas de pequeñas editoriales que llevan todo el 2021 presentando interesantes propuestas en campos como la poesía, el ensayo, la ilustración o la novela, que pueden ser tan buenos o mejores regalos que las novelas sobre vencejos, italianos o bestias. Ejemplo de ello es esta lista de diez títulos perfectos para aquellos para los que regalar en estas fiestas no es un mero compromiso, y que quieren que su amigo invisible sea tan duradero como los de Ana Iris Simón.

'Perdurabo. La vida mágica de Aleister Crowley' Autor: Richard Kaczynski Editorial: Aurora Dorada 988 páginas. 24 euros



Aleister Crowley es una de las figuras más apasionantes de finales del siglo XIX y principios del XX, como demuestra la fascinación que ha despertado entre estrellas de la talla del guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page, el director de cine Kenneth Anger o los mismísimos Beatles, que lo incluyeron en la portada del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Apodado "La gran bestia" debido a su peculiar forma de vida al margen de la estricta moral victoriana, Crowley fue explorador, aventurero, ensayista, poeta, pintor, usuario de drogas, mago y, entre sus amistades, se contaban algunos de los intelectuales más destacados de su época, como el poeta portugués Fernando Pessoa o Winston Churchill, al que, según cuenta la leyenda, aconsejó que apareciera en sus actos públicos haciendo la V de la victoria porque solo ese símbolo podía trabar las aspas de la esvástica. Todas estas historias se incluyen en Perdurabo, el libro de Richard Kaczynski recientemente publicado por la editorial Aurora Dorada y que tal vez sea la biografía definitiva de Crowley, hasta el punto de superar la de John Symonds editada por Siruela.

Recomendado para esa sobrina adolescente que se ha hecho siniestra y emo.

'Una palabra random' Autor: Nacho García. Con ilustraciones de Mauro Entrialgo Editorial: Aristas Martínez 112 páginas. 16 euros



Este libro es, sin lugar a dudas, uno de los mejores poemarios en lengua castellana que se han publicado en 2021. En él, Nacho García recopila algunos de sus poemas, en los que destaca su asombrosa inteligencia para captar los más insignificantes detalles de la vida cotidiana y presentárselos al lector en forma de piezas llenas de ternura, sentido del humor y una fina ironía que cuestiona muchos de los aspectos de la sociedad actual. Por ejemplo: «Doce / huevos / de / gallinas / criadas / en libertad / condicional» o «Iré a tu lápida, / te pondré flores. / Miraré mejor y / veré que me he / equivocado. / Cogeré las flores, / Iré a tu lápida» o también «¡Calamares en su tinta! / Eso sí / que no /se lo / esperaban / los calamares». El volumen se completa con una serie de preciosos collages realizados por Mauro Entrialgo, prestigioso ilustrador y autor de cómics que, en esta ocasión, muestra su faceta más artística.

Recomendado para ese crush al que conociste por Tinder, Grindr o en una charla sobre literatura por Zoom.

'El fin del gran arte' Autor: Julio César Pérez Editorial: Belleza Infinita 192 páginas. 22 euros



Bajo el pseudónimo Amarilloindio, el pintor e ilustrador Julio César Pérez comenzó a deslumbrar a los usuarios de Twitter con unas divertidas y brillantes viñetas, en las que lo mismo subvertía la narración secuencial, criticaba el mundo del arte, se reía del poder o compartía interesantes reflexiones filosóficas. La acogida fue tan buena, que era cuestión de tiempo que alguna editorial se decidiera a publicar su obra en tapa dura. La afortunada ha sido Belleza Infinita, editorial madrileña que, a punto de finalizar 2021, ha publicado El fin del gran arte, un volumen calificado de "díptico narrativo" en el que el autor desarrolla un nuevo género de su invención: el teatro gráfico. Un trabajo que ha sido calificada como "Obra maestra descomunal. La primera de muchas", por el propio Julio César Pérez. Con toda la razón del mundo, la verdad sea dicha.

Recomendado para ese cuñado que cae bien. Que alguno habrá.

'Tampoco el mundo es tan grande como dicen' Autor: Carlos Pérez Merinero Editorial: Ediciones Vernacci 314 páginas. 23 euros

Carlos Pérez Merinero es uno de los grandes escritores de novela negra. De España y del mundo. Otra cosa es que fuera de nuestras fronteras aún no se hayan enterado, y dentro tampoco. Sus libros Días de guardar, El ángel triste y La mano armada, en las míticas ediciones de Bruguera y Versal revolucionaron el género con una combinación de violencia salvaje, sentido del humor y grandes dosis de costumbrismo español. Muy apreciado por los apasionados del género, la obra de este escritor y guionista cinematográfico ha comenzado a ser rescatada por pequeñas editoriales como Vernacci, que ya hace unos años reeditó El ángel triste en una edición ilustrada por Sequeiros. Esta editorial sevillana publica ahora, con ilustraciones de Pedro Arjona y prólogo del director de cine Agustín Díaz Yanes, Tampoco el mundo es tan grande como dicen, una terrorífica fábula sobre la infancia que completa la trilogía Fronteras de la inocencia y de la que también forman parte Razones para ser feliz y La niña que hacía llorar a la gente. Para los más aficionados, Tampoco el mundo es tan grande como dicen se presenta en dos ediciones, una en tapa dura limitada a 50 ejemplares y otra convencional en tapa blanda.

Recomendado para quedar bien con tu suegro y que sepa a lo que atenerse cuando le toque quedarse con los nietos.

'¡Ey! Esta es mi casa' Autor: Blanca Lacasa & Gómez Editorial: Errata Naturae 40páginas. 15,90 euros

El problema de la vivienda en España es de tal magnitud, que muchos de los que hayan sido agraciados con el Gordo de Navidad se plantearán utilizar ese dinero para comprar una casa. No obstante, tener un hogar no es una preocupación exclusiva de los humanos. También los animales necesitan un lugar en el que cobijarse, como demuestra este libro escrito por Blanca Lacasa e ilustrado por Gómez, gracias al cual es posible conocer los usos y costumbres de diferentes animales en sus respectivas residencias, algunas de las cuales, como en el caso de los piojos, son los propios lectores. De este modo ¡Ey! Esta es mi casa explica, por ejemplo, que los orangutanes se hacen la cama todos los días, que las hormigas sacan la basura o que las termitas tienen casas con sistema de ventilación. Un título perfecto para aquellos que disfrutaron de Ni miau ni guau, el libro que supuso la primera colaboración entre Lacasa y Gómez.

Recomendado para ese sobrino/a/e curioso que todavía no sabe si de mayor se dedicará a la exploración espacial, a sofocar incendios, a la entomología, la biología o la arquitectura.

'Stone Butch Blues' Autor: Leslie Feinberg Editorial: Antipersona Traducción: Judit del Río y Layla Martínez 542páginas. 12 euros

Desde su publicación en 1993, Stone Butch Blues se convirtió en uno de los libros clave para la comunidad LGTBIQ de Estados Unidos. Después de haber publicado diferentes trabajos sobre género y transexualidad, Leslie Feinberg decidió lanzarse al mundo de la novela con este título en el que narra la dura historia de Jess Goldberg, una mujer de clase trabajadora y lesbiana butch -que podría traducirse al castellano como "marimacho"-, que ve cómo su vida se complica debido a la hostilidad que su familia y su entorno despliegan ante su deseo de vivir su sexualidad de forma abierta. Una situación que derivará en malos tratos, detenciones arbitrarias, despidos y que Goldberg intentará sobrellevar con el apoyo de su familia de elección y otros miembros de la comunidad LGTBIQ.

Recomendado para esa tía que siembre ha vivido con una amiga.

'Papeles subterráneos: Fanzines musicales en España desde la transición hasta el siglo XXI' Autor: César Prieto, Manuel Moreno y Abel Cuevas Editorial: Libros Walden 306 páginas. 34,15 euros

Durante la dictadura, la publicación de cualquier obra impresa sin el preceptivo permiso de la autoridad conllevaba graves consecuencias legales. Por esa razón, la muerte de Franco y la llegada de la democracia llevó aparejada la aparición de centenares de publicaciones de aficionados en las que sus autores buscaban compartir con el mundo sus aficiones, preocupaciones y reflexiones sobre los más diversos temas. Debido a la precariedad de medios, a sus cortas tiradas, a su limitada distribución y a la falta de interés de museos e instituciones por preservar ese legado, muchas de esas revistas no han llegado hasta nosotros. Para solucionar ese vacío en la cultura reciente de nuestro país, Libros Walden ha publicado Papeles subterráneos, un enciclopédico volumen repleto de imágenes en el que se recogen muestras de decenas de fanzines dedicados a la música desde 1975 hasta el siglo XXI.

Recomendado para ese amigo diseñador gráfico o ese otro al que que le encanta la Movida y que son de poco leer.

'Mear sangre' Autor: Dum Dum Pacheco Editorial: Autsaider Cómics 144 páginas. 16,50 euros

Mientras cumplía condena en la cárcel de Carabanchel, el boxeador José Luis Pacheco comenzó a escribir su vida. En ella narraba con un estilo tan directo y contundente como los puñetazos que propinaba en el ring, su infancia en las barriadas populares de Madrid, la miseria de la ciudad, los trabajos precarios, los malos tratos que sufrió a manos de sus empleadores y sus comienzos en el mundo de la delincuencia. El libro, que fue publicado en 1976, cuando Pacheco ya era famoso con el apelativo de Dum Dum, se había convertido en una cotizada pieza de coleccionista que alcanzaba los 300 euros en el mercado de segunda mano. Ahora, Autsaider Cómics lo acaba de reeditar con una entrevista exclusiva con el púgil, un prólogo de Mery Cuesta y un epílogo de Jimina Sabadú, que explican qué fue de Pacheco desde que se retiró de la competición y contextualizan un libro que es tan duro y doloroso como la vida misma.

Recomendado para ese primo que no se pierde el Carrusel deportivo, la sobrina que está estudiando oposiciones a la Guardia Civil y el amigo al que le gusta el cine quinqui.

'Weird Science volumen 1' Autor: Varios autores Editorial: Diábolo 33,20 euros

En 1954 se creó en Estados Unidos la Comics Code Authority, una organización que seguía el modelo del Código Hayes de Hollywood y que buscaba autorregular los contenidos de los tebeos de la época para evitar las denuncias de los padre biempensantes que consideraban que esas publicaciones pervertían a sus retoños. A partir de entonces, para poder disfrutar de una distribución generalista, los cómics debían de cumplir con las exigencias de esa organización, entre las que se encontraban que los cómics no tuvieran sexo, violencia, terror, drogas, que los maleantes nunca burlasen a los agentes de la ley… En definitiva, a partir de ese momento cientos de cabeceras de cómic desaparecieron dejando paso a la edad dorada de los superhéroes, los únicos personajes que podían cumplir todas esas limitaciones. La editorial Diábolo ha comenzado a rescatar muchos de esos cómics anteriores a la Comics Code Authority. Por ejemplo, este Weird Science en el que se mezcla el terror atómico, con los extraterrestres y los científicos locos.

Recomendado para el adolescente aficionado al terror, los cómics y la cultura popular.

'El almanaque del vídeo' Autor: Xavi Sánchez Pons Editorial: Males Herbes 192páginas. 25 euros

En plena era de las plataformas audiovisuales a demanda, resulta complicado explicar a las nuevas generaciones que hubo una época en la que, para ver una película, había que salir de casa, ir a un videoclub, esperar que no estuviera alquilada por otro cliente, devolverla pasados unos días y aguantar la multa o la bronca del dependiente si no la llevabas rebobinada. Para facilitar la tarea, Xavi Sánchez ha publicado El almanaque del vídeo, una obra en la que se repasa la edad dorada del VHS y el Beta con anécdotas, curiosidades, fotografías y reproducciones de las carátulas que marcaron a toda una generación.

Recomendado para la tía cinéfila o el sobrino enganchado a Strangers Things.

