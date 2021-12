Verónica Forqué en cinco claves: familia, inicios, triunfo, espiritualidad, avisos

Verónica Forqué, en un desfile del diseñador Eduardo Navarrete, a finales de noviembre. / INSTAGRAM

Saga familiar

Verónica Forqué forma parte de una de esas familias culturales ilustres en nuestro país, en la que se han cruzado diferentes disciplinas. Nieta del compositor José Vázquez Vigo, e hija de la escritora especializada en literatura infantil Carmen Vázquez-Vigo y del productor y director José María Forqué, responsable de títulos icónicos como Maribel y la extraña familia o Atraco a las tres. Heredó de su progenitor el talento para la comedia y en su familia siempre se respiró un ambiente de creatividad, quizá por esa razón, su hermano Álvaro, también se dedicó a la dirección de cine. En los últimos años ha ido perdiendo a todos sus seres allegados, lo que le afectó mucho a nivel emocional.

Estuvo casada más de treinta años con Manuel Iborra, responsable de uno de sus grandes éxitos televisivos, la serie Pepa y Pepe, junto a Tito Valverde, María Adanez y Silvia Abascal, con las que coincidió más tarde en la película El tiempo de la felicidad. Junto al director alicantino tuvo una hija, María Forqué, que se ha convertido en una artista multidisciplinar que arrasa con su espíritu trasgresor y provocador.

Inicios interpretativos

Debutó en un pequeño papel en la película de Jaime de Armiñán Mi querida señorita en 1972. Había estudiado Arte Dramático e iniciado la carrera de Psicología, pero comenzó a encadenar personajes, cada vez más importantes, en películas como La guerra de papá, de Antonio Mercero o El canto de la cigarra, dirigida por su padre, junto a Alfredo Landa y Silvia Pinal. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar una trayectoria sobre los escenarios. Su debut en las tablas fue junto a Núria Espert y Héctor Alterio en la obra Divinas palabras, el clásico de Valle- Inclán, a la que seguirían El zoo de cristal, de Tennesse Williams, y Casa de dos puertas, mala es de guardar, de Calderón de la Barca. Su prestigio fue consolidándose, ya no era la hija de papá de sus inicios y demostró su versatilidad, aunque durante mucho tiempo se quejara de las etiquetas. “A mí me decían que era una actriz simpática, la sonrisa del cine español”, comentó en una ocasión.

Consolidación actoral

Ese registro dicharachero fue precisamente el que explotó en su mítica aparición, como la prostituta Cristal, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, con el que volvería a trabajar en Matador y en Kika. Eran los tiempos de la Comedia Madrileña, donde se coronó como auténtica reina. Trabajó con Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, por la que obtuvo su primer Goya como mejor actriz de reparto. En 1985 interpretó en el teatro Bajarse al moro, de Luis Antonio de Santos, convirtiéndose en la única superviviente del reparto en la versión cinematográfica de Fernando Colomo. Con el director estableció una amistad que ha pervivido a lo largo de los años y que se cimentó en La vida alegre, su primer papel protagonista. A partir de ese momento, todo fueron éxitos: Salsa rosa y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, de Manuel Gómez Pereira, o ¿De qué se ríen las mujeres?, de Joaquín Oristrell, otro de sus grandes amigos.

Madre y mujer espiritual

Verónica Forqué ya hacía ayuno permanente antes de que se pusiera de moda. Y meditación, y retiros espirituales. Viajó en siete ocasiones a la India donde se aproximó a la religión budista. Por eso le impresionó tanto la serie Wild Wild Country, sobre la secta de Osho, porque en algún momento de su vida se pusieron muy de moda sus doctrinas. Fumaba cigarrillos de liar, y de vez en cuando, marihuana.

La actriz nunca se manifestó sobre el MeToo, pero reconoció que tuvo que dejar escapar algún papel porque a su pareja no le parecía oportuno que lo hiciera. Tuvo que hacer también encaje de bolillos para conciliar y siempre fue crítica al respecto. “Hasta que los hombres no compartan la vida profesional y la familiar al igual que hacen las mujeres, no habrá igualdad entre los sexos”.

Últimas apariciones y 'Masterchef Celebrity'

La intérprete siempre se mantuvo activa. Todavía tiene una película póstuma por estrenar, Espejo, espejo, del catalán Marc Crehuet, y en Netflix, A mil kilómetros de la Navidad. Quizá ahora resulte una auténtica reliquia redescubrir Salir del ropero, en la que aparecía junto a la también desaparecida Rosa María Sardá, ambas como protagonistas. En los últimos tiempos, la Forqué volvió a convertirse en centro mediático debido a su participación en el reality Masterchef Celebrity. Protagonizó muchos momentos icónicos y lo abandonó antes de la final, alegando que necesitaba descansar, porque no se encontraba bien anímicamente. Hace tan solo unas semanas, el 29 de noviembre, desfiló para su amigo el diseñador Eduardo Navarrete, su compañero de edición. Lo hizo enfundada en un vestido de pailletes con el logo de El Corte Inglés. Fue su última imagen pública, mostrándose tan simpática y ocurrente como siempre.

