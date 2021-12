Aplausos y palabras de adiós: fans y amigos se despiden de Verónica Forqué en el Teatro Español

La intérprete será homenajeada por el público hasta las 16 horas en las tablas madrileñas, donde en 2020 se subió como directora de la obra 'Españolas, Franco ha muerto'

Ciudadanos anónimos y personalidades del mundo del cine como Paco León, Maribel Verdú y Aitana Sánchez Gijón se han acercado este miércoles a dar su último adiós a la actriz Verónica Forqué en el Teatro Español, donde se acaba de abrir su capilla ardiente.

El féretro con los restos mortales de Forqué ha llegado al coliseo sobre las 10.30 entre aplausos de seguidores y un gran número de medios de comunicación que se congregaban en el lugar.

El féretro de la actriz se ha colocado sobre el escenario rodeado por ocho coronas de flores y acompañado por la proyección de imágenes de sus trabajos.

"Siempre me trató con cariño"

A la capilla ardiente también ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde ha destacado la "enorme simpatía y cariño con el que siempre me trató".

Ayuso ha resaltado que acudía al Teatro Español a título personal y en representación de la Comunidad de Madrid "y de todos los madrileños", un momento en el que ha lamentado "profundamente" su fallecimiento.

"La recuerdo de muchas maneras. Desde el punto de vista personal tuve muy buen trato siempre con ella. Fue una gran mujer, muy sensible y muy amable" ha resaltado mientras señalaba que Verónica Forqué había colaborado en los Teatros del Canal y otras actividades artísticas vinculadas a la Comunidad de Madrid.

"Como actriz la he seguido con mucho cariño. Es una gran pérdida como actriz y como persona. Era muy agradable, no sé personalmente cómo estaba, pero trataba a los demás con una enorme humildad, sinceridad, simpatía y una gran cariño", ha dicho la presidenta regional.

Ayuso ha resaltado su imagen "siempre sonriendo, eso es lo con lo que me que me quedo. Me trato siempre de una manera extraordinaria siempre intentando agradar. Era encantadora".

"Masterchef la quería y la cuidaba"

Por su parte, el cocinero Pepe Rodríguez, uno de los presentadores de MasterChef, ha asegurado sobre la desaparición de Verónica Forqué que la gente del programa "la amaba", "la quería" y "la cuidaba".

Rodríguez no habían hablado con Forqué recientemente, según ha señalado a los periodistas en la capilla ardiente instalada en el Teatro Español. El cocinero se ha mostrado muy apenado por no haberla llamado más.

Según Rodríguez, la actriz "eclipsaba a todos". Miki Nadal, que es "más listo que nadie", según el cocinero, dijo: "Ya podéis hacer lo que queráis, que esta es la edición de la Forqué".

"He tenido la suerte de conocer a un ser diferente, un alma tan pura, tan buena, todo lo tomaba con el humor (...) -ha explicado-. Es una actriz en todos los sentidos, me voy contento porque sé que ella está en el cielo, gente con el corazón tan puro tiene que estar ahí, en un sitio bueno".

"Hay que respetar su decisión"

La cantante Massiel ha pedido que se recuerde a Verónica Forqué "por todo el trabajo que ha hecho como actriz" desde la serie 'Ramón y Cajal' y ha añadido que "ha decidido irse y hay que respectar su decisión".

"Nos llevábamos muy bien", ha recalcado Massiel, para quien "hay pocas actrices con tanto carisma" como Forqué y "además era muy buena persona".

"Ha decidido irse y hay que respectar su decisión", ha añadido la cantante, recordando que Forqué estaba en tratamiento por depresión desde 2014.

"Ella tenía alegría"

El actor y director Paco León ha sido uno de los primeros en llegar para dar el último adiós a la actriz. Su madre, Carmina Barrios, fue compañera de la actriz en el concurso 'Masterchef'.

"La alegría es uno de los dones más bonitos que se puede tener y ella lo tenía", ha dicho el actor, que se ha acercado a la capilla ardiente para "dar un abrazo a María" (su hija) y despedir a la actriz.

El actor, que había hablado con ella recientemente, ha recordado el mensaje de Yolanda Ramos en Instagram, quien decía que la muerte de la actriz "había sido un accidente laboral", porque trabajaba "con la sensibilidad" y eso "se te puede venir en contra".

También ha acudido a primera hora Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, la diseñadora Elena Benarroch y la actriz Beatriz Rico.

El cuerpo de la actriz fue velado este martes por sus familiares y sus amigos más íntimos en el Tanatorio de San Isidro, donde acudieron, Silvia Abascal, Antonio Resines, Ana Belén, Belén Cuesta, David Bustamante, Cayetana Guillén Cuervo, Miki Nadal, Terelu Campos y Pepón Nieto.

El homenaje público que este miércoles acoge el Teatro Español se prolongará hasta las 16.00 de la tarde. La actriz actuó sobre este escenario en "Doña Rosita", en un montaje de Miguel Narros, y en 2020 como directora de la obra 'Españolas, Franco ha muerto'.

