Realidad, mito, escritura

Ana Torrent y Juan Fernández, como Emma y Charles Bovary, en una adaptación de la novela de Flaubert representada en el teatro Palacio Valdés de Avilés en 2013. / RICARDO SOLÍS

5 Se lee en minutos Moisés Mori



Cuando en 1856 Gustave Flaubert publicó Madame Bovary, ya había escrito –además de otros textos menos relevantes (Noviembre, Diario de un loco...)– una primera versión tanto de La tentación de San Antonio como de La educación sentimental, dos de sus principales obras; sin embargo, el escritor permanecía prácticamente inédito, e incluso dudaba si debía publicar o no aquellas “costumbres provincianas” –así se subtitula la historia de Emma Bovary– que le costaron cinco años de duro trabajo, de correcciones y más correcciones (“¡dos páginas en una semana!”), mientras permanecía recluido en la casa familiar de Croisset con su madre y su sobrina. Y es que el escritor había elegido una vida retirada y solitaria, alejada no solo de los medios literarios (fama, dinero, vanidades parisinas), sino a cierta distancia –podría decirse– de la realidad misma; la distancia que, a sus treinta y seis años, le permitía, por una parte, su posición social (burgués rentista) y a la que le conducía asimismo un sentido profundamente escéptico, casi nihilista, de la existencia (“Desde muy joven, tuve un presentimiento completo de la vida. Era como un olor a comida nauseabunda (...). No necesitamos haberla comido para saber que es vomitiva”).

El mito Flaubert, esto es, los lugares comunes que repetimos sobre vida y obra de este gran escritor, se alimenta ante todo de esta imagen primera: un asceta o cartujo, un oso solitario en su torre de marfil, un forzado en lucha constante con el estilo y la palabra justa, un héroe de la literatura; y Madame Bovary, la joya de la corona.

“La vida es una cosa tan espantosa que la única manera de soportarla es evitándola”, decía

No hay poco de verdad en el mito; pues esa es la ley del mito y del tópico (y de la pereza): partir de lo real para elaborar o manipular a medida conveniente (en este caso, de conveniencia cultural) una idea (o moral) que refuerce lo ya asumido, una píldora tranquilizadora. Y ese es el acierto –y la gracia– del Diccionario de tópicos que Flaubert fue componiendo como si recogiera las doradas necedades de su tiempo: mostrar cómo la verdad queda reducida a lo insignificante (cuando no a creencias disparatadas). Un ejemplo cualquiera: “CIPRÉS: solo crece en los cementerios”; y otro más a propósito: “CLÁSICOS: hay que conocerlos”. De modo que el escritor se decía a sí mismo axiomas de este tipo: “El odio al Burgués es el comienzo de la virtud”, pues burgueses y pequeñoburgueses (eso que él mismo era pero no quería ser) sustentaban las ideas y valores dominantes de su época, un sentido de la vida que al escéptico de Croisset le resultaba completamente estúpido, le producía un rechazo absoluto; así que toda su obra literaria se sitúa, de modo intencionado, frente a esa mediocridad, contra esas interesadas falsedades.

El aislamiento provinciano y la estética del novelista responden a principios semejantes, a la misma resistencia y descreimiento; o como el propio Flaubert decía a una de sus corresponsales: “La vida es una cosa tan espantosa que la única manera de soportarla es evitándola. Y la evitamos viviendo en el Arte, en la búsqueda incesante de la Verdad que transmite lo Bello”. De modo que su escritura –ese refugio, esa mentira– se detiene con frecuencia en la estúpida mediocridad (sea la de Charles Bovary o el farmacéutico Homais, la de esas gentes de París entre las que se configura la sentimentalidad de Frédéric Moreau o la de los voluntariosos jubilados Bouvard y Pécuchet); la obra de Flaubert recoge así la triste realidad de la vida, pero aspira a elevarse hacia esas cimas mayúsculas del arte, y es desde ahí, desde el espacio ganado por la escritura literaria, donde actúa como un desmoralizador (el término es suyo): muestra la realidad desnuda, desprendida de ganga. Porque la obsesiva preocupación del escritor por asonancias y repeticiones, por dotar de ritmo a la frase, ser preciso, coordinar la consecución de los tiempos verbales, acertar con el registro del diálogo o transitar sin sobresaltos de una escena a otra..., toda esa técnica narrativa que domina como un maestro (y que en buena medida se nos escapa –como ocurre con la mejor poesía– cuando no leemos en la lengua original), lo que ese tenso cuidado persigue ante todo es tocar lo infinito, ascender a la montaña de la belleza.

Lejos del realismo

Gustave Flaubert se aleja así del realismo; el desmoralizador siempre asoció ese movimiento con la moralización, ya cristiana, ya socialista. Y la extrañísima Salammbô (1862), novela que escribe tras Madame Bovary, representa un modo de desmarcarse de lo próximo y acercarse, por contra, a un ámbito muy distinto, opuesto a la naciente sociedad industrial, al imperio de la fea y feliz burguesía: un mundo desaparecido (Cartago), un tiempo antiguo (siglo III a de C,), una historia de horrores, lujo, barbarie, orientalismos...; lo que, por otra parte, constituye en él una inclinación arraigada, como muestran las notas de su Viaje a Oriente o textos tan significativos como Herodías y La tentación de San Antonio.

Más claramente. “...abomino de lo que se ha dado en llamar el realismo...”, declaraba al final de su carrera. Pero ya en los primeros pasos de Madame Bovary escribía el asceta a su amante Louise Colet: “...lo que quisiera hacer es un libro sobre nada (...), un libro casi sin tema...”). Porque lo importante para los propósitos de Flaubert nunca fue el tema (como tampoco lo fueron el Yonville de Emma, París o Cartago), sino el estilo, llegar a lo más alto para alcanzar el arte: “el estilo por sí solo es una manera de ver las cosas”.

Pero una manera –quiérase o no– determinada por la realidad, tanto la realidad biográfica –contra la que siempre actúa esa impersonalidad de la que nunca quiere apartarse el estilo de Flaubert– como la social, pues la vida arrasa con todo, se filtra en el Arte, retuerce la Belleza, impone su implacable y grosera Verdad. “Siempre he intentado vivir en una torre de marfil, pero una marea de mierda golpea sus muros para derrumbarla”. Una marea que terminará por aflojar un tanto las amarras de la resistencia proclamada.

Así que –como no sea de soso engaño– de poco vale el mito; en él la vida apenas respira: no palpita en la frase gastada y quizá apócrifa (“madame Bovary soy yo”), ni en repeticiones de oídas, ni en guarida alguna de necedad o marfil. Late con ritmo tan firme como silencioso, sin embargo, en la imaginación visionaria de san Antonio, en el corazón de Félicité, en el enciclopédico huerto de los dos jubilados, en el fuego que cruza Yonville...: en la extraordinaria escritura de Flaubert. Lo dice el Diccionario: “CLÁSICOS: hay que conocerlos”.

Noticias relacionadas