Muere Anne Rice, autora de 'Entrevista con el vampiro' y otras 'Crónicas vampíricas'

La escritora estadounidense Anne Rice, que saltó a la fama tras publicar en 1976 su novela 'Entrevista con el vampiro', falleció anoche a los 80 años a causa de las complicaciones de un derrame cerebral, según ha confirmado su hijo.

"Me rompe el corazón informaros de que esta noche, temprano, Anne falleció debido a complicaciones resultantes de un derrame cerebral", señala su hijo Christopher en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El mensaje incluye un comunicado en el que anuncia que la popular autora será enterrada en el mausoleo familiar del cementerio de Metairie en Nueva Orleans en una ceremonia privada.

Earlier tonight, my mother, Anne Rice, passed away due to complications resulting from a stroke. She left us almost nineteen years to the day my father, her husband Stan, died. Below is a statement I posted to her Facebook page moments ago. pic.twitter.com/g2VAK2XZjc