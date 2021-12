John Wilson: "Nunca sería capaz de burlarme de nadie"

John Wilson durante el rodaje de la segunda temporada de ’How to with John Wilson’. / HBO

How To With John Wilson (HBO Max) no era una serie fácil de describir, pero eso no evitó, sino que más bien facilitó, su instantánea popularidad en su estreno en otoño de 2020. En las páginas de Wired hablaron de ella como "mejor documental de naturaleza del año", buena opción de descripción; de hecho, su productor Nathan Fielder la vendió a las cadenas como "Planeta Tierra, pero de Nueva York". En esta mezcla de diario fílmico, colección de retratos y comedia minimalista, el documentalista del título emplea metraje de la ciudad y entrevistas con sus habitantes más excéntricos para ofrecernos instrucciones sobre cómo hacer las cosas; en la segunda temporada, que se estrena el sábado, puede ser invertir en inmuebles, apreciar el vino o encontrar aparcamiento. Bueno, se suele partir de esa idea para acabar en lugares inesperados, a veces realmente emotivos. Hablamos con Wilson sobre su genial manera de hacer las cosas.

Con su paisaje urbano vívido y floreciente, 'How To With John Wilson' se convirtió accidentalmente en una elegía por los tiempos antiguos precovid. ¿Fue emotivo lograr sin querer esta capa extra de resonancia?

Es algo que pasa en esta temporada también. No me doy cuenta de lo que algo significa en el momento y después, mientras monto, todo adquiere otra resonancia. No te das cuenta de lo mucho que cambian las cosas en poco tiempo. Puede llegar una pandemia, o fallece alguien de mi vida, o rompo con mi novia… Es doloroso tener que trabajar con todo eso constantemente, pero me siento agradecido por poder capturarlo y conservarlo de algún modo, en lugar de que simplemente desaparezca.

"Mucha gente pensó que no podríamos hacer otra temporada de la serie… pero la hicimos", dice en el tráiler de los nuevos capítulos. ¿Ha sido más difícil o igual de fácil?

Parecía bastante difícil. Me preocupaba que no hubiera nada por capturar. O que todo el mundo quisiera mantener las distancias. Pero, en realidad, fue tan fácil como la primera temporada en términos de la disponibilidad de la gente. Tuvimos que hacer tests algunas veces, pero muy raramente. La gente tenía, de hecho, casi todavía más ganas de interactuar con alguien y contar su historia. Habíamos pasado demasiado tiempo distanciados.

Una de las cosas que más admiro de la serie es su calidez. Cada vez que entabla contacto con una persona curiosa, con obsesiones curiosas, como los fanáticos de 'Avatar' en la segunda temporada, nunca trata de hacer sorna. Observa y escucha. La serie se basa más en la fascinación que en la burla.

Nunca sería capaz de burlarme de nadie. Estoy interesado en los excéntricos porque me interesa la gente que se interesa profundamente por algo, sin importar lo que sea. Te puedes reír de las obsesiones de otros, pero a mí me parece más bonito analizarlas y comprenderlas. Tratar de entender de dónde sale el impulso de obsesionarse con cierta cosa; qué nos cuenta eso sobre la condición humana. Yo mismo me deprimí después de ver 'Avatar'. Como la gente de la serie, no tenía la esperanza por las nubes. Y James Cameron solo acabó de decirme que en este mundo no había salida.

¿Diría que este acercamiento humanista es producto, en parte, de haber visto muchas películas de Frederick Wiseman?

Desde luego, las he visto todas. Es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Viví un tiempo en Cambridge, en Massachusetts, y en la biblioteca tenían todas sus películas en DVD porque Wiseman vivía en el mismo barrio. En esta temporada hay muchas partes de su estilo. Me gusta mucho el tono de su obra, pero sobre todo las pequeñas escenas que intercala entre los grandes eventos, cuando está pasando de una localización a otra. Siempre hay momentos en los que solo te ofrece una pequeña muestra del entorno. Y parte de mí sueña con crear algo basado solo en esos momentos deliciosos.

Cada episodio de 'How To With John Wilson' parte de una idea simple para acabar tomando desvíos inesperados. ¿Es algo prefijado en el guion o realmente se construye a lo largo del camino?

En realidad no dejo de escribir hasta el último segundo. Por ejemplo, hace dos días todavía estábamos acabando la segunda final y seguíamos escribiendo cosas nuevas. Tenemos unos guiones preliminares, una serie de zonas hacia las que querríamos ir. Pero la mitad de las veces llegamos a ellas y la otra mitad acabamos en otro sitio completamente diferente. De repente, te das cuenta de que cierta entrevista funciona mejor en otro contexto, y eso puede cambiarlo todo, y el episodio cambia de significado. La historia se acaba escribiendo durante el montaje.

"Después del covid, la gente tenía todavía más ganas de interactuar con alguien y contar su historia"

En esta temporada cuenta con un equipo de guionistas más robusto. ¿Cómo lo hizo para fichar a la mismísima Susan Orlean [autora de 'El ladrón de orquídeas']?

Siempre he sido fan. Sábado noche es uno de mis libros favoritos: una colección de retratos tan sencilla y tan genial. Después de la primera temporada, tras hablar con HBO, nos propusimos añadir a algunos guionistas. Yo les pregunté: "¿Podemos encontrar a alguien como Susan Orlean?". ¿Qué hicieron ellos? Preguntar directamente a Susan Orlean. A mí ni se me pasaba por la cabeza que alguien así quisiera trabajar conmigo. Pero nos conocimos por Zoom, me dijo que sí y pasamos trece semanas juntos en la sala de guionistas. Fue muy guay. Ella es la reina.

¿Qué le parece a su novia o sus amigos que usted pueda usar reuniones sociales como material para la serie? ¿Hay muchas discusiones al respecto?

Tampoco la saco tan a menudo. Pasamos mucho tiempo juntos y solo la saco en ciertas situaciones. Cada vez que decido poner algo en la serie, me aseguro de hablar con ellos y asegurarme de que están cómodos con el contexto y todo lo que involucra. Al final siempre me estoy riendo solo de mí mismo, así que no es conflictivo. En cuanto a la novia, es complicado. Acabamos de romper…

Oh, vaya, lo siento mucho.

Y el caso es que, a través de la serie, es algo que ha quedado congelado en el tiempo. Ha sido una época difícil de manejar. Nunca antes me había tenido que enfrentar a una situación así.

Hablando de algo más divertido: ¿Cómo puedo conseguir una copia de 'Jingle Berry' [infausta película navideña firmada por Wilson nada más acabar el instituto]? ¿Sabe que no seré el único interesado en cazarla?

Sé que he invocado al diablo hablando de esta película en la serie (risas). Pero, a la vez, me siento tranquilo: yo ya he avisado y reconocido que es horrible e infame. ¡No habrá engaños en ese sentido!

