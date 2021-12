Otro mundo es posible

Portada de ’Cuando te llaman terrorista’. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos M. S. Suárez Lafuente



Patrisse Khan-Cullors es la mujer que ideó, en 2013, el hashtag #BlackLivesMatter (las vidas de las personas negras también son importantes). Lo hizo en respuesta al mensaje subido a Facebook por Alicia Garza, quien protestaba porque habían declarado inocente al hombre que había matado a un adolescente negro desarmado. Ante la popularidad del hashtag, Khan-Cullors, Garza y Opal Tometi iniciaron un movimiento con ese nombre para llamar la atención sobre la violencia ejercida sobre la gente negra simplemente por el hecho de serlo.

El movimiento Black Lives Matter alcanzó gran repercusión social y reconocimiento internacional. Esto le hizo ser considerado en EE UU como una asociación terrorista, que desestabilizaba la paz social; sus acciones en la calle fueron asediadas por la policía y el ejército, y el poder dominante quiso minar su fuerza con persistentes fake news. Khan-Cullors decidió entonces escribir su experiencia vital, para dejar constancia de por qué se había iniciado esta lucha.

El libro, escrito en colaboración con asha bandelle, es una exposición cronológica y sencilla de la vida de Patrisse Khan-Cullors desde sus primeros recuerdos hasta el presente. La clave de la historia familiar subyace en la diferencia fundamental entre sentir que “importas, que tienes, por ti misma, un valor absoluto e incondicional”, y “que no vales nada en este mundo”, que no mereces ser salvada si estás en un aprieto, o recibir un tratamiento si estás enferma. Esa diferencia, esa línea fina entre ser persona o ser “invisible”, entre vivir o morir, viene marcada por el color de tu piel.

Todo el cuidado que pudieran haberte dedicado tus familiares durante la infancia se diluye cuando llegas a la adolescencia. En la calle, con tus amistades, eres parte de un colectivo, eres una persona “negra”, por tanto peligrosa, violenta, potencialmente drogadicta y sin futuro; es mejor para la sociedad que estés entre rejas cuanto antes. La autora destaca el daño irreversible que causa la presencia amenazadora de una policía invasiva en la vida cotidiana de un barrio donde la inmensa mayoría de sus habitantes podrían llevar una existencia “normal”, pobre e incluso mísera, pero pacífica.

En el libro hay muchas preguntas sin respuesta, siendo la más patente la de por qué callan quienes sufren la violencia y el desamparo institucional y quienes son testigos o conocedores de tal situación inhumana. La propia autora sugiere que la gente negra se acostumbra y “no espera que las cosas puedan ser de otra manera”, y la gente blanca opta por mirar para otro lado porque tiene miedo o quiere creer en su supremacía.

Alegato estremecedor

Khan-Cullors ofrece un alegato estremecedor de su vida desde que cumplió 12 años y comprendió “que el hecho de ser negra y pobre me definía más que mi inteligencia, mi optimismo o mi entusiasmo”. No obstante, el libro es optimista y reconoce los avances de estos últimos años; la elección de Obama, el empoderamiento de Mandela, el desenmascaramiento público de los abusos de la policía de Los Angeles y un cambio de actitud general han contribuido a que se conozcan asesinatos, palizas y abusos de poder y se haya sensibilizado la opinión pública y, lo que es todavía más fundamental, el sistema judicial de Estados Unidos.

La ley de 2005 Stand your Ground (defiende tu postura) no penaliza el matar en defensa propia, incluso si hubieras provocado el problema. Así, muchos agresores fueron absueltos de asesinato al alegar que habían temido por su vida y por eso dispararon a matar. Pero días atrás un jurado compuesto de once personas blancas y una negra declaró culpable de asesinato a tres hombres blancos que dispararon a un joven negro indefenso que corría por un parque. Un cambio así sólo puede darse después de que mucha gente asimile que las personas importan, sea cual sea su color, procedencia o condición.

Noticias relacionadas