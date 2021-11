'Ojo de Halcón': la aventura navideña de un superhéroe normal y su protegida

Hailee Steinfeld (Kate Bishop) y Jeremy Renner (Clint Barton) en ’Ojo de Halcón’. / DISNEY+

Juan Manuel Freire



La quinta serie de Marvel Studios para Disney+ se centra en el superhéroe, quizás, menos súper en formar parte de los Vengadores: el arquero Clint Barton, alias Ojo De Halcón, un personaje (como su llorada Natasha Romanoff) sin superpoderes ni magia en mitad de muchos dioses. "Un héroe nada pretencioso", en definición del director galés Rhys Thomas, que se reparte los seis episodios de Ojo de Halcón (Disney+) con el dúo británico Bert & Bertie (Troop Zero).

El currículo de Thomas, que incluye un montón de piezas para Saturday Night Live y la creación de la serie de parodias Documentary Now!, puede dar una cierta idea del tono que vamos a encontrar en la serie. "La historia de Clint Barton, obviamente, tiene elementos trágicos, y creo que se puede hacer una versión oscura y melancólica de esta serie, pero yo apreciaba más el absurdo en que Clint está metido", explica el director. "Hablamos de un tipo normal que decidió ponerse en cierta situación, pero que no farda de su estatus de Vengador. También me parecía interesante y divertido que no fuera el Vengador favorito de nadie, que siempre haya estado en la sombra de los demás".

Creada por Jonathan Igla (guionista de Mad Men o Masters Of Sex), la serie es en buena parte consecuencia de la brillante época del tebeo 'Hawkeye' (2012-2015) con Matt Fraction de guionista y el vallisoletano David Aja de dibujante. Muchos de sus elementos icónicos reaparecen aquí: del brillante logo a la Mafia del Chándal y el labrador tuerto Lucky, amante de la pizza. "La época de Fraction y Aja es buenísima a nivel de acción", afirma Thomas. "Pero me gusta más todavía como estudio de personaje. Me encantaba lo cercano que era Barton: los golpes le duelen, está siempre cansado… Es un héroe a su pesar y lidia con problemas de autoestima. Algunos le pusieron encima la etiqueta de héroe, pero él no lo ve tan claro. Creo que es fácil identificarse con esa sensación suya, un poco como tener el síndrome del impostor".

Clint Barton y Kate Bishop en 'Hawkeye', versión Fraction/Aja. / DAVID AJA

Explosión de acción en Navidad

El Barton de la serie (otra vez Jeremy Renner) es, de hecho, quizá el más mundano nunca visto. Ya no tiene que esconder a su familia de sus enemigos. En el primer episodio, sus hijos le acompañan al estreno de Rogers: The Musical, algo así como un Hamilton dedicado al Capitán América y sus aventuras con Vengadores. Solo vemos parte de un número (impagable) sobre la Batalla que enfrentó al equipo con Loki en Manhattan en 2012. ¿Hay versión completa de esto y Disney+ lo estrenará como regalo sorpresa de Navidad? "No, no, ya me gustaría", dice Thomas entre risas. "Por desgracia, solo tuvimos tiempo para rodar una canción. Pero fue increíble poder trabajar en al menos este número con Scott Wittman y Marc Shaiman [el dúo de, por ejemplo, el musical Hairspray]". Canción y coreografía son impagables, pero Barton, algo incomodado por ver una experiencia bélica convertida en show multicolor, desactiva su audífono y acaba dejando el teatro antes del final.

Sus hijos vuelven a casa, pero él tendrá que quedarse un tiempo y volver a ser héroe a su pesar. Hay un nuevo justiciero en Nueva York y viste el traje lucido por Barton en sus oscuros días de Ronin: los cinco años anteriores a Endgame. Sin incurrir en gran spoiler, diremos que resulta ser Kate Bishop (Hailee Steinfeld), autodefinida "mejor arquera del mundo" con quien Barton hará curioso equipo durante una agitada Navidad. Si hay caos y son esas fechas, lo más fácil es pensar en Jungla de cristal. Thomas admite su influencia; también la de películas de colegas como Huida a medianoche y, curiosamente, o no, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. "Suelto estas referencias, sea como sea, con total humildad. No quiero decir que esté ni rozando sus alturas".

La (en principio) extraña pareja

Bishop tiene idolatrado a Barton; se entrenó toda la vida para ser él. Pero el sentimiento, en principio, no es mutuo, y todo lo que quiere el maestro es librar a su discípula del lío en que se ha metido y volver a casa por Navidad, como Steve Martin en Mejor solo que bien acompañado, "otra referencia para la serie", dice Thomas. También como en ese clásico de John Hughes de 1987, dos personas contrarias acaban aprendiendo mucho la una de la otra. Kate da lecciones a Clint de cómo ser un héroe moderno. Toda esa discreción suya es, ahora mismo, difícil de vender. El público quiere sinceridad.

¿Cómo trabajaron Renner y Steinfeld la química entre sus personajes, sobre la que descansa, al fin y al cabo, el éxito o fracaso de la serie? "No fue un proceso difícil", explica la magnífica protagonista de Dickinson. "Sobre todo, fue divertido. La dinámica entre Kate y Clint tiene muchos matices, muchas capas, mucha ligereza e ingenio, lo que no quita que también tenga profundidad y emoción. El reto era encontrar el equilibrio entre todo eso”. Renner no describiría la relación de ningún modo en concreto; ni paternofilial ni fraternal. En parte por no hacer spoilers: "Si tratara de escribir todo el arco de mi personaje, haría alguna revelación que no debo hacer, así que no diré mucho. Pero es una relación bonita. Es complicada y eso me encanta".

Los fans de Ojo de Halcón, que los tiene, pueden respirar tranquilos: en los dos episodios que hemos podido ver, Barton es Barton. "Esencialmente vamos a ver más de lo que nos gusta de él", promete Renner. "Sus buenas salidas, su sentido del humor. Ha tenido muchas buenas frases en todos estos años con Vengadores. La serie era una oportunidad para explorar el personaje a fondo y de forma amplia. Por un lado, su parte familiar. Por otro, la relación con Kate Bishop u otros personajes a los que se transfiere todo lo que vivió durante sus años Ronin".

Introducción de Echo

Aunque esta pareja lleve el peso emocional de la serie, Ojo de Halcón cuenta con un rico dramatis personae: Linda Cardellini repite como Laura Barton, esposa de Clint; Vera Farmiga y Tony Dalton (Lalo Salamanca de Better Call Saul) entran en el UCM como la ambiciosa madre de Kate y su escurridizo prometido Jack Duquesne; la debutante Alaqua Cox hace también impactante entrada en escena como Maya Lopez, alias Echo, la superheroína capaz de duplicar cualquier movimiento físico con solo verlo una vez. Echo tendrá serie propia en el futuro.

Poco después de conocerla llegan unos gloriosos créditos animados con banda sonora imposiblemente cool: Christmas Island, cara-B instrumental de 1986 (ahí queda eso) de Depeche Mode. ¿Qué otras sorpresas musicales nos esperan? "Es una serie navideña, así que solo puede prometer mucha música festiva", dice Rhys Thomas, de nuevo entre risas. "Mientras preparaba la serie, volví locos a mis hijos poniendo villancicos en mitad de junio".

