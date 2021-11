Lou Cutell, actor de 'Seinfeld', muere a los 91 años

Lou Cutell, actor conocido por sus papeles en 'Seinfeld' y 'La gran aventura de Pee-Wee', ha fallecido a los 91 años.

Paul Reubens, actor que dio vida a Pee-Wee Herman, dio la noticia a través de Twitter, revelando que murió el domingo 21 de noviembre. "Aparte de mi propia película, lo que más me gusta de Lou es cuando interpretó a un doctor alienígena en 'Frankenstein' contra el monstruo del espacio de 1965. En la vida real era maravilloso. Dulce, atento y modesto. También era astuta y malvadamente divertido", comentó.

