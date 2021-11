Lágrimas y flores en Londres por tres décadas sin Freddie Mercury

Foto de archivo del cantante Freddie Mercury, líder deQueen, durante una actuación en España en 1986. EFE/Sergio LainzSPAIN MUSICA QUEEN IN CONCERT: BARCELONA, 02/08/1986.- British singer Freddie Mercury is pictured during the concert of the band Queen, at the Mini Estadi stadium in Barcelona. More then 30.000 people attended the event. EFE/Sergio Lainz/fs