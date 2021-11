Una gira por las últimas novedades en cómics

Detalle de la portada de ’Arrabal’. / EPE

3 Se lee en minutos Álvaro Pons



La variedad que está viviendo el cómic es sencillamente fascinante. Fíjense ustedes en que cuatro opciones tan diferentes llegan estos días a las librerías: en primer lugar, Weird Science 1 (Diábolo, traducción de Santiago García y Alfonso Bueno), recopilación de los primeros números de la mítica revista de la EC Comics, que en los años 50 revolucionó el género de ciencia ficción con una mirada profundamente enraizada en la realidad social de su época. Artistas como Harvey Kurtzman, Wally Wood, Al Feldstein o Jack Kamen derrocharon imaginación y espectacularidad gráfica para que el medio avanzara hacia una lectura adulta que, por desgracia, solo recibió persecución de las autoridades. Pero su legado fue fundamental para entender toda la ciencia-ficción y fantasía que vendría en la década de los 60 y 70, tanto en papel como en el audiovisual, desarrollada siempre desde su fundamental influencia. La edición de Diábolo es sencillamente espléndida, con una labor de restauración a cargo de Sebastián Romiti y Francisco Carosella impresionante, que coloca a la edición española como la mejor que se ha hecho en el mundo de estas obras.

También ha llegado a las estanterías de novedades Asuntos de mujeres, de Julie Delporte (Astiberri, traducción de María Serna), una sorprendente obra que deja impactado en su lectura. Delporte compone un relato de recuerdos apenas hilvanados, de momentos de la vida tan diversos como su pasión por Tove Jansson, la creadora de los Mumin, sus trabajos, sus amores o sus miedos, pero que tienen un eje común: las dificultades que vivió en esos momentos por el simple hecho de ser mujer. Sus palabras son de una sinceridad aplastante, que desarma al lector ante una realidad que es inapelable, reclamando la necesidad imperiosa de un discurso feminista para cambiar una sociedad que acepta lo inaceptable. Una obra que es necesario leer.

Hacía mucho tiempo que no leíamos nada de Andy Watson, autor habitual en los primeros años del siglo XXI que se identificaba con una mirada hacia las relaciones personales y la intimidad romántica que imperaba en ese momento desde la edición independiente americana. Casi quince años después abandona la ilustración infantil en la que se había refugiado para sorprender con un cambio radical que empieza con su depurado y elegante estilo gráfico, deudor de la escuela del humorismo gráfico del New Yorker, y una temática completamente alejada de los lugares que transitó. The Book Tour (Nuevo Nueve, traducción de Lorenzo F. Díaz) podría calificarse como un relato de las realidades del mundo editorial que va mutando en un thriller apasionante con raíces en El proceso de Kafka. El dibujante mantiene un arriesgado pulso entre la aparente linealidad y sencillez de su relato y la compleja trama de relaciones personales, laborales, sociales e incluso políticas que se va tejiendo a su alrededor, que engancha al lector en un juego de apariencias donde nada es lo que parece, pero todo parece lo que es.

Y, por último, una unión explosiva: la de la dibujante Laura Pérez Vernetti con la poesía de Fernando Arrabal. La dibujante aborda en Arrabal (Luces de Gálibo) una de sus retos más complejos en su camino de traslación de la poesía a las viñetas. Pero la obra poética del que creara el movimiento Pánico junto a Roland Topor y Alejandro Jodorowsky no era fácil de plasmar en un dibujo: su fuerte personalidad impregna cada verso para romper con toda convención y discurso, abrazando un surrealismo radical que dialoga con la patafísica mientras renuncia a toda calificación con violencia. Una dificultad que la dibujante resuelve precisamente a través de la imagen del escritor, creando un profundo simbolismo entre los versos y la personalidad de Arrabal con una representación mutante en su forma que dibuja un ego poliédrico y fascinante, que aporta nuevas y sugerentes lecturas a la obra del poeta.

Noticias relacionadas