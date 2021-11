Asesinado a tiros el rapero Young Dolph en una tienda de Memphis

El rapero estadounidense Young Dolph, de 36 años, fue asesinado a tiros este miércoles mientras salía de una tienda de galletas en Tennessee, Memphis. Los agentes de policía de la ciudad informaron en un comunicado que cuando llegaron a la escena del crimen localizaron y declararon la muerte de "una víctima masculina".

Este cuerpo policial comunicó que la información preliminar que tenían indicaba que la víctima era Adolph Robert Thornton Jr., más conocido como Young Dolph. Según varios testigos que se encontraban en el lugar, un coche se detuvo delante de la tienda y dos personas bajaron del mismo y dispararon contra el artista.

Algunas de las versiones de los hechos afirman que el rapero iba acompañado, pero las autoridades no han confirmado esta información y siguen trabajando para poder dar más datos sobre lo sucedido. La policía de Memphis ha difundido unas imágenes por si alguien reconoce a los sospechosos del asesinato.

Please see the attached photos of the suspects and suspect vehicle from the 2370 Airways Boulevard murder.



Anyone with any information is urged to call CrimeStoppers at 901-528-CASH. pic.twitter.com/LzYLPJLlOc