De Emiliano Monge a Carmen Mola: una distopía y un 'best seller' que no entretiene

El escritor mexicano Emiliano Monge redobla su apuesta de narrar lo inenarrable en esta novela

'La Bestia' demuestra que tres cabezas no siempre resuelven mejor que una sola

De izquierda a derecha, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, los tres escritores bajo el seudónimo Carmen Mola. / JAIME GALINDO

Marta Marne | Ricardo Baixeras



Distopía del allá-entonces

Por Ricardo Baixeras

No resuena en Tejer la oscuridad la distopía del coronavirus como un eco del presente. La voz que trata de pergeñar este libro es más bien un salto al vacío en la carrera de Emiliano Monge (Ciudad de México, 1978) que redobla la apuesta por narrar lo inenarrable. Porque sólo así se puede entender que haya querido diseñar un edificio tan sutil y complejo. He aquí un texto coral acumulando 80 narradores que dan cuenta de un historia anudada, tejida y retejida en múltiples secuencias, con la firme voluntad de trascender el tiempo más que el espacio, y dotadas todas ellas de una cadencia que sostiene la inminencia de un futuro dirigiéndose hacia el pasado. Es el tiempo roto e inverso de unos niños huérfanos tratando de huir de un hospicio infernal y el de sus descendientes fundando una civilización, no en la luz, sino en la pura negritud, representada aquí por la ausencia de los dioses.

El escritor mexicano Emiliano Monge. / ARCHIVO

La memoria, lo que no puede ser olvidado y tiene que fijarse en las voces singulares que buscan afanosamente el plural que a todos contiene, es la piedra angular de esta novela. Por eso los narradores escriben en un “libro vuelto carne”. Y por eso se habla aquí como en un coro indistinto de voces después de la catástrofe en un eterno exilio que atraviesa como hierro candente el lenguaje. No importa tanto quién habla, sino que se hable, que se urda esa voz común, sea esta con la visibilidad de una prosa deslumbrante o con el verso entrecortado de la poesía. a lo largo y ancho del libro marcar el lenguaje con la nitidez del instante, unir “otra vez el tiempo”, habitar el “allá-entonces” meciendo una voz común, en un tiempo compartido desde un solo cuerpo. El estallido de la luz en medio de la oscuridad. Colosal.

'Tejer la oscuridad' Autor: Emiliano Monge Editorial: Literatura Random House 248 páginas. 17,90 euros



Ni seduce ni entretiene

Por Marta Marne

Oscar Wilde afirmaba que "hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti". Con esta máxima por bandera, la primavera de 2017 nacía Carmen Mola con una campaña de márketing abrumadora, y una biografía ideada con la intención de empatizar con el público femenino. Tanto es así que la polémica cuando se ha desvelado que tras este seudónimo se escondían tres escritores ha incendiado las redes en las últimas semanas. Algo que, ateniéndonos a la afirmación de Wilde, no hace más que alimentar la leyenda y conseguir que todo el mundo hable de la publicación de una novela, algo que no podemos negar que es todo un logro en nuestro país.

La Bestia, Premio Planeta 2021, arranca con una imagen que busca generar un impacto en el lector desde el comienzo: un perro juega con la cabeza de una niña. La historia está ambientada en Madrid, en el verano de 1834. La ciudad está asolada por una epidemia de cólera. Nadie sabe bien cómo se contagia la enfermedad, y las acusaciones al clero de envenenamiento de las aguas causan revueltas y matanzas. En medio de todo ese caos, aparecen desmembrados varios cadáveres de niñas y los rumores dibujan a un ser monstruoso, a una bestia que solo puede ser de origen animal debido a su crueldad. La aparición de una sociedad secreta será el broche de oro para una trama que roza más el melodrama folletinesco que el 'thriller' frenético que trata de vender la sinopsis.

'Los Carmen Mola' con el Premio Planeta de Novela en la rueda de prensa posterior a la entrega del galardón. / KIKE RINCÓN

Podríamos afirmar que no es una novela histórica, sino tan solo de ambientación histórica, si los autores no remarcasen de forma obsesiva la fecha de 1834. Desde la narración de la matanza de frailes del 17 de julio hasta la constante alusión a las confrontaciones carlistas. Tal vez por ello rechinen tanto ciertos anacronismos como aludir al auge de las novelas enigma en Inglaterra siete años antes de la publicación de ‘Los crímenes de la calle Morgue’ de Edgar Allan Poe, que en un momento en el que la población analfabeta rondaba entre el 80% y el 90% haya tantos personajes que saben leer -y que incluso se sorprendan cuando otro no sabe-, o que se apele a una protección a la infancia -que una niña no deba beber vino- que ni existía ni se intuía aún.

En los diálogos habla igual el rico que el pobre, y eso es debido a un uso paupérrimo del lenguaje en toda la obra. Los mismos adjetivos se repiten hasta la extenuación, y el empleo del tiempo presente para el narrador omnisciente no juega a su favor. A pesar de todo ello, puede que el elemento más molesto sea la poca confianza en la capacidad de retentiva del lector. Hay una preocupación enfermiza por que este no se pierda a través de repeticiones constantes. El texto no brilla, pero la historia tampoco. Esta avanza a trompicones decayendo en exceso, y en demasiados momentos. Una obra tediosa que no cumple siquiera con la premisa más elemental que se le exige a este tipo de libros: entretener.

'La Bestia' Autores: Carmen Mola Editorial: Planeta 544 pagínas. 22,90 euros



