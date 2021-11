Muere el escritor Wilbur Smith, referente de la novela histórica

El autor de novela histórica y de aventuras Wilbur Smith, nacido en la actual Zambia en el seno de una familia de origen británico en 1933, ha muerto este sábado a los 88 años en su hogar de Sudáfrica, según han anunciado sus editores.

En un mensaje publicado en la página web del escritor, sus editores han explicado que Smith "murió inesperadamente (...) en su hogar de Ciudad del Cabo tras una mañana leyendo y escribiendo junto a su mujer, Niso".

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86