'Dopesick: Historia de una adicción', la serie estrella del Disney+ Day

Kaitlyn Dever y Michael Keaton en una imagen de ’Dopesick: Historia de una adicción’. / HULU

5 Se lee en minutos Juan Manuel Freire



Hace ahora poco más de 22 años, el director Michael Mann estrenaba El dilema, aquel drama electrizante sobre la lucha de un productor de programas informativos, el verdadero Lowell Bergman (Al Pacino), por convencer a un antiguo científico de la tabacalera Brown & Williamson, Jeffrey Wigand (Russell Crowe), de hablar a las cámaras sobre cómo la industria del tabaco ocultaba el poder adictivo de la nicotina.

Dopesick: Historia de una adicción, serie estrella del batallón de estrenos del Disney+ Day, cuenta prácticamente la misma historia. Solo cambia la industria en el punto de mira: aquí el objeto de análisis son las grandes farmacéuticas y, más en concreto, Purdue Pharma, a la que se considera comúnmente responsable de la explosión de la epidemia de opioides en Estados Unidos, que ya se ha cobrado más de medio millón de víctimas mortales y convertido en adictas a millones de personas.

A partir del libro homónimo de Beth Macy (quien ha ayudado en la escritura de la serie), Strong explica cómo, a partir de los noventa, la familia Sackler presionó a la profesión médica para recetar en exceso su analgésico narcótico OxyContin, a pesar de conocer sus efectos adictivos. "En el principio –nos explica Strong a través de videollamada– esto iba a ser una película sobre la familia Sackler. Me propusieron escribirla después de aparecer un gran artículo en The New Yorker, escrito por Patrick Radden Keefe, que hizo estallar la noticia en Estados Unidos. El comportamiento criminal de esta compañía es increíble. Está microgestionada por una familia que ha hecho una fortuna a base de mentiras y sufrimiento".

Todas las perspectivas

En la miniserie, el siempre magnético Michael Stuhlbarg (el padre de Call Me By Your Name) roba miradas como Richard Sackler, expresidente ejecutivo de Purdue Pharma y principal impulsor del OxyContin, pero Dopesick: Historia de una adicción se centra, en realidad, en los buenos: los procuradores federales (encarnados por John Hoogenakker, Jake McDorman y Peter Sarsgaard) y la agente de la DEA (Rosario Dawson) al frente de la investigación que acabó poniendo a los Sackler relativamente contra las cuerdas.

Además, Strong y su equipo, que incluye al director Barry Levinson (Rain Man), recogen la perspectiva de las víctimas: tanto los médicos que confiaron en la droga milagrosa como los pacientes que se vieron abocados a la quiebra y el abismo. Michael Keaton es el Dr. Samuel Finnix, médico de familia engañado por un vendedor astuto, Billy Cutler (Will Poulter), para recetar OxyContin a conciencia y contribuir sin quererlo a la destrucción de una ficticia comunidad minera de Virginia. "A veces le preguntaba a Danny [Strong]: ¿De nuevo tengo que mentir? ¿No puedo empezar a ser majo un poco antes?", cuenta Poulter, futuro Warlock del universo Marvel. Al joven actor británico le interesaba la crisis de conciencia del personaje, "que no se limitara a seguir adelante sin hacer preguntas y haciendo sin dilación todo cuanto Purdue le pedía".

'Dopesick' Creador: Danny Strong Intérpretes: Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Michael Stuhlbarg Plataforma: Disney+ Estreno: 12 de noviembre de 2021



Otro recital de Kaitlyn Dever

La interpretación más escalofriante corre a cargo de Kaitlyn Dever, que tras brillar como la adolescente víctima de violación en Creedme vuelve a dejarse caer por una serie que podría, o al menos debería, ser un agente de cambio. "Está bien hacer algo que amas, pero es aún mejor si te sientes parte de una historia que merece ser contada", nos explica. Dever es Betsy, una joven minera, secretamente enamorada de Grace (Cleopatra Coleman), que toma OxyContin para superar una herida de espalda y se hace adicta. "Para mí representa a un grupo amplio de gente. Obviamente, es un personaje de ficción, pero refleja qué puede hacer esta droga contigo y con quienes te rodean".

A principios de septiembre, un juez estadounidense aprobaba un plan de quiebra que disolverá Purdue Pharma y blindará a sus dueños de futuras querellas. La familia deberá pagar 4.500 millones de dólares a lo largo de nueve años, pero la aprobación del juez impide que puedan ser demandados en el futuro. De momento, ellos tampoco han demandado a los productores de la serie. "Purdue siempre amenaza con demandas –asegura Strong–, pero después no las presentan. Y no lo hacen porque son unos criminales. Lo usan como bullying, pero después no dan el paso".

Otros estrenos sonados del Disney+ Day Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. La primera película del UCM con superhéroe asiático al frente se estrena sin coste extra para todos los suscriptores. Y, además, con opción de verla con relación de aspecto ampliada gracias a IMAX Enhanced.

Por fin solo en casa. Dan Mazer, guionista de la saga Borat, dirige esta secuela/remake de Solo en casa con Archie Yates (el Yorki de Jojo Rabbit) enfrentado al matrimonio de ladrones encarnado por Rob Delaney y Ellie Kemper.

Olaf presenta. En esta colección de cinco cortos, el muñeco de nieve de Frozen revisa a su modo las historias de cinco clásicos Disney. Es decir, veremos a Olaf como sirena, genio o rey león. One-Snowman-Show.

Ciao Alberto. Para quienes se quedaran preocupados por la suerte de Alberto, el generoso amigo de Luca, llega este corto sobre la nueva vida del chaval como aprendiz del pescador Massimo. Todo está bien, o al menos eso parece.

El mundo según Jeff Goldblum (T2). La encantadora serie divulgativa, una lección de curiosidad a cargo de Goldblbum, regresa con episodios dedicados a materias como la magia, los fuegos artificiales, los perros o los monstruos (con visita al estudio de Phil Tippett, el veterano de los efectos especiales).

Encantada: La historia de Giselle. Eran muchos los que exigían, con razón, la incorporación al catálogo de esta comedia musical con Amy Adams como una princesa Disney de dibujos animados que cae en un pozo y emerge con forma humana por Times Square. Ya solo por el número con cucarachas de Happy Working Song, un pequeño clásico.

