El rapero argentino Paulo Londra volverá a hacer música tras resolver su conflicto discográfico

El artista urbano argentino Paulo Londra volverá a hacer música tras resolver su conflicto judicial con el sello discográfico Big Ligas a tres días de comenzar el juicio en Miami. Así lo ha confirmado la revista Billboard.

Londra, de 23 años, es un reconocido cantante de trap latino que ya ha triunfado en España con canciones como 'Adán y Eva' o 'Tal vez', las cuales suman mil millones y ochocientos millones de reproducciones respectivamente en Youtube. Una carrera fulgurante que se inició en las batallas freestyle de "El quinto escalón", la más popular de Argentina donde también surgieron figuras YSY A o la principal estrella del rap sudamericano Duki.

La carrera de Londra se vio truncada a finales de 2019 cuando tuvo que abandonar los conciertos y la creación de nuevas canciones debido a un conflicto contractual con quienes eran sus socios del sello discográfico Big Ligas, compuesto por los colombianos Ovy On The Drums y Kristo; un enfrentamiento en el que también interviene el gigante Warner Music.

Según Londra, fueron sus socios quienes le engañaron para firmar un contrato con el sello norteamericano sin el consentimiento del artista y con el objeto de grabar el primer álbum. Con este acuerdo también se vinculaba hasta 2025 con Big Ligas en unas condiciones económicas desfavorables para el argentino. Según su relato, durante la grabación de un vídeo ficcionaban la firma de unos papeles que finalmente resultaron ser contratos para una vinculación profesional. Este extremo siempre fue negado por los productores colombianos que aseguran un acuerdo libre y mutuo.

A tres días del comienzo del juicio en Miami, las partes han llegado a un acuerdo amistoso según han comunicado los representantes legales de Londra sin que hayan trascendido aún los detalles del mismo. Según informa el portal argentino Ámbito, el sello Warner continuará administrando los trabajos ya creados por Londra pero se desconoce con qué sello producirá sus próximas canciones.

Con esta resolución se pone fin a un ruidoso silencio del artista que generó un importante movimiento del público juvenil bajo el lema #FreePaulo. En él han participado recientemente artistas como Ed Sheeran, con quien grabó el éxito 'Nothing on You', o Nicki Nicole, compañera de la escena argentina quien recientemente está girando por España.

Durante este verano el famoso streamer español Ibai Llanos también comentó en su canal de Twitch el caso de Paulo Londra. Lo hizo junto al también creador de contenidos Martín Pérez 'Coscu', compatriota y amigo del rapero. En la conversación 'Coscu' le explicaba la situación a Ibai, reconocido seguidor de la escena rapera argentina, y le pedía que se uniera al movimiento #FreePaulo.

