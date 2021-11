Almudena Grandes, Fernando Aramburu y Peder Mannerfelt, protagonistas de los planes de esta semana

Arranca la cuarta edición de Animario. / IMAGEN CEDIDA

6 Se lee en minutos María Arranz



El otoño trae consigo planes que invitan a la reflexión y la lectura. Entre ellos se encuentran el festival literario Eñe, la exposición futurista La gran imaginación o la obra teatral La lengua en pedazos. La nota musical la ponen Peder Mannerfelt, Valentino Mora o Topanga Kiddo, que sacarán brillo al techno durante las seis jornadas que dura Continuo Sonoro.

'Alfonso. Cuidado con la memoria'

Alfonso Sánchez García fue el fundador de la mítica firma fotográfica Alfonso, donde también trabajaría su hijo Alfonso Sánchez Portela y que retrató algunos de los hitos políticos, deportivos y culturales del siglo XX en Madrid, así como las escenas más cotidianas que tenían lugar en el día a día de la ciudad. El título de la exposición procede de una columna publicada en 1942 en el diario El Alcázar. A los Alfonso, alineados con la causa republicana, se les retiró la acreditación periodística tras la victoria de Franco, por lo que se vieron obligados a reconvertirse en un estudio dedicado a los retratos. La columna de El Alcázar hacía referencia a la discreción con la que debían trabajar estos fotógrafos tras la Guerra Civil para evitar “provocar a los que tienen memoria”.

Segunda vuelta ciclista a España, en mayo de 1936. / IMAGEN CEDIDA

Cuándo: Del 5 de noviembre al 23 de enero 2022

Dónde: Sala Canal de Isabel II (c/ Santa Engracia, 125)

Precio: Gratuito

Link: https://www.comunidad.madrid/actividades/2021/exposicion-alfonso-cuidado-memoria

Continuo Sonoro en vivo

A comienzos del mes de octubre, La Casa Encendida inauguró la exposición YOU GOT TO GET IN TO GET OUT, dedicada a la cultura del techno y la pista de baile. Entre las actividades paralelas a esta muestra –que puede verse hasta el próximo 9 de enero–, se encuentra este ciclo de conciertos, que nos propone una aproximación diferente a la escucha de la música techno, casi siempre asociada a la noche y a los clubs. El ciclo se abre con Peder Mannerfelt y su enfoque experimental y muy personal de este género, y cerrará con la compositora y diseñadora de sonido Grand River, que combina como pocas sus investigaciones sonoras con la composición más tradicional. Entre medias encontramos nombres como los de Valentino Mora, Adriana López, Laura BCR y Topanga Kiddo.

Cuándo: Del 5 de noviembre al 10 de diciembre

Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2)

Precio: 5 euros por concierto

Link: https://www.lacasaencendida.es/conciertos/you-got-get-get-out-continuo-sonoro-vivo-12985

'La lengua en pedazos'

La fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Teresa de Jesús, no solo fue una de las figuras religiosas más importantes de su tiempo, sino también una brillante escritora y una mujer que vivió a contracorriente. Juan Mayorga firmó en 2013 La lengua en pedazos, un texto que le valió al dramaturgo el Premio Nacional de Literatura Dramática y que ahora volvemos a ver sobre el escenario en el Teatro del Barrio, nuevamente de la mano de Clara Sanchis y Daniel Albaladejo. Esta ficción se desarrolla en la cocina del convento de San José en Ávila, donde Santa Teresa batalla con un Inquisidor por defender su fe y sus convicciones.

Cuándo: Del 8 de noviembre al 27 de diciembre

Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20)

Precio: 19 euros anticipada, 21 euros en taquilla

Link: https://teatrodelbarrio.com/la-lengua-en-pedazos/

Vegetales Electromusicales

¿A qué suenan un pimiento, un calabacín o un aguacate? Los más pequeños lo descubrirán este fin de semana en CaixaForum con esta actividad, que forma parte de la programación de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Sin necesidad de cables, aprenderán a crear circuitos eléctricos básicos utilizando materiales tan poco convencionales como son las frutas y las verduras para experimentar y divertirse con la electricidad. En este taller, descubrirán que lograr que una lechuga produzca un sonido no es cuestión de magia, sino de ciencia.

'Vegetales electromusicales', un taller de ciencia de CaixaForum. / IMAGEN CEDIDA

Cuándo: 6 y 7 de noviembre a las 17:00

Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36)

Precio: 4 euros

Link: https://caixaforum.org/es/madrid/p/vegetales-electromusicales_a30637254

'La gran imaginación. Historias del futuro'

No hay ejercicio de imaginación más poderoso que tratar de pensar cómo será el futuro. Esta exposición del Espacio Fundación Telefónica nos invita a recorrer las visiones del futuro que se desarrollaron en otras épocas y a entender hasta qué punto estas nos siguen condicionando hoy en día. A partir de todos los imaginarios que esta muestra pone a nuestro alcance y que van desde el siglo XVIII hasta la actualidad, se nos plantea un poderoso desafío: ¿somos capaces de imaginar otros futuros? Para responder a la pregunta tendremos que poner en marcha nuestra creatividad y qué mejor que esta exposición para encender la mecha.

'Las incubadoras. Un mundo feliz', en Fundación Telefónica. / IMAGEN CEDIDA

Cuándo: Del 3 de noviembre al 17 de abril de 2022

Dónde: Espacio Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3)

Precio: Gratuito

Link: https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/la-gran-imaginacion-historias-del-futuro/

Animario

La cuarta edición del Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid llega esta semana a las pantallas de Cineteca para acercarnos las mejores piezas creadas tanto con técnicas analógicas como con tecnologías de última generación. Mayores y pequeños encontrarán en la programación de este año propuestas muy tentadoras. 22 cortometrajes competirán en su sección oficial, habrá un foco en el collage animado –con obras de Dalibor Barić, Stacey Steers o Aria Covamonas– y, entre los largometrajes, destacan My Sunny Maad –que cuenta la historia de amor entre una mujer checa y un hombre afgano– y la aclamada Belle, de Mamoru Hosoda, cuya protagonista es una tímida adolescente que logra encontrar su identidad en un mundo virtual. La programación de ANIMARIO se completa con talleres y piezas de realidad virtual, y continuará hasta el 21 de noviembre online a través de Filmin.

Cuándo: Del 10 al 14 de noviembre

Dónde: Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi, 8)

Precio: Varía en función de la actividad

Link: https://www.cinetecamadrid.com/ciclo/animario-2021

Festival Eñe

Una de las grandes citas literarias de la ciudad vuelve a su formato presencial este mes y lo hace reuniendo a las voces fundamentales de la literatura contemporánea en español. Bajo el título Narrativas del amor, esta edición del Festival Eñe nos trae un buen surtido de charlas entre escritores, poetas, músicos, artistas y periodistas en torno a este tema tan universal y poliédrico. Figuras como Fernando Aramburu, Almudena Grandes, Marta Sanz, David Trueba, Jorge Drexler, Manuel Jabois, Elia Barceló, Martirio o Santiago Auserón hablarán sobre deseo, pasión, seducción, corazones rotos y, en general, sobre los claroscuros del amor. Por supuesto, no faltará otra forma de amor importantísima: el amor a la lectura.

Cuándo: Del 11 al 21 de noviembre

Dónde: Diferentes sedes

Precio: Varía en función de la actividad

Link: https://www.lafabrica.com/festivalene/madrid/

Festival de Otoño

16 propuestas conforman la programación de esta edición del Festival de Otoño, que nos permite asomarnos a lo mejor de la creación escénica contemporánea. Entre los espectáculos internacionales destacan el oscuro e inquietante Tríptico de la compañía belga Peeping Tom, la relectura de los personajes de Sófocles de Antigone in Molenbeek + Tiresias, la reflexión sobre la obediencia y la sumisión que Romeo Castellucci plantea en Bros o la que Lorena Vega nos propone en Imprenteros sobre el oficio gráfico. Además, podremos ver una selección de lo mejor de los diez años del Be Festival de Birmingham, y propuestas nacionales tan interesantes como # Juana Dolores # * massa diva per a un moviment assembleari * o Cómo hemos llegado hasta aquí de Andrea Jiménez, Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras.

Cuándo: Del 11 al 28 de noviembre

Dónde: Diferentes sedes

Precio: Varía en función de la actividad

Link: https://www.madrid.org/fo/2021/programacion.html

