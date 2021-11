‘Ejército de los ladrones’: abriendo cajas fuertes a ritmo de Wagner

En la gozosa Ejércitos de los muertos, el propietario de un casino de Las Vegas reclutaba a un grupo de mercenarios para que recuperaran 200 millones de dólares guardados en el interior de su inexpugnable cámara acorazada. Si han visto la película de Zack Snyder, sabrán que la ciudad del vicio estaba sitiada y a punto de ser borrada del mapa con un ataque nuclear después de que su población hubiera sido infectada por un virus zombi. Y sabrán también que en el grupo de mercenarios había un robaplanos de manual, el experto alemán en apertura de cajas fuertes Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer); un excéntrico orfebre de los mecanismos y las combinaciones obsesionado por la gran caja que deberá abrir en Las Vegas, la legendaria Götterdämmerung (El crepúsculo de los dioses).

El carismático personaje, artífice de alguno de los episodios más tronchantes (también dramáticos) de Ejército de los muertos, es, precisamente, el protagonista absoluto de su precuela, Ejército de los ladrones, estrenada este viernes en Netflix con éxito planetario hasta el punto de haber desbancado del número uno en muchos países (entre ellos España) a El juego del calamar. La película, coescrita por Snyder y Shay Hatten (John Wick 3: Parabellum) y dirigida por el propio Schweighöfer, relata la vida gris de Ludwig Dieter (de nombre real Sebastian Schlencht-Wöhnert) en Múnich, donde trabaja en un banco y graba vídeos en Youtube acerca de su afición a las cajas fuertes; en especial las cuatro que creó el maestro Hans Wagner en el siglo XIX en honor a la tetralogía de El anillo del Nibelungo de Richard Wagner. (Nota para los fans de Dark: el actor que interpreta a Hans Wagner es Christian Steyer, que en la serie de Netflix era el fabricante de relojes viajeros en el tiempo H.G. Tannhaus).

Al mismo tiempo que por televisión se ven las primeras imágenes del apocalipsis zombi que empieza a asolar Las Vegas, un grupo de ladrones de bancos encabezado por Gwendoline (Nathalie Emmanuel, la Missandei de Juego de Tronos) se pone en contacto con Sebastian tras haber visto uno de sus vídeos y le propone unirse a ellos para abrir las cuatro cajas fuertes fabricadas por Hans Wagner, de inequívoca vocación nibelunga: Das Rheingold (El oro del Rhin), Die Walküre (La Valquiria), Siegfried (Sigfrido) y la citada Götterdämmerung. Todas, precisamente, la propiedad de Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), el mismo tipo que encargaba a los mercenarios de Ejército de los muertos abrir la cámara de seguridad de su casino de Las Vegas y robar la pasta.

Dotada de un tono tan refrescante como intrascendente, más cercana al divertimento desacomplejado de Lupin que a la vocación ultracool de hitos del robo con estilo como Ocean’s Eleven o The Italian Job, la película de Schweighöfer es una sucesión de viajes por la vieja Europa (París, Praga, Saint-Moritz) sin ningún vínculo tonal o formal con la polvorienta y salvaje Ejército de los muertos. ¿Zombis? Sí, pero como si no los hubiera: apenas un par de menciones televisivas al virus letal que se expande por el estado de Nevada y las pesadillas que sufre Sebastian ante la posibilidad de ser mordido por un no-vivo. En realidad, y pese a las apariencias, Ejército de ladrones es cualquier cosa -comedia, acción, romance, robos de bancos- antes que una película de zombis al uso, como sus propios creadores nos han querido recordar en Twitter en tono sarcástico:

This is not a zombie movie, I promise. ARMY OF THIEVES is on Netflix everywhere in four more days! pic.twitter.com/yfTW7UkxKw