'Last Film Show', de India, logra la Espiga de Oro de la 66ª Seminci

La película del director Pan Nalin relata la historia de un niño que se enamora de la gran pantalla

La Espiga de Plata ha recaído en el largometraje 'Seis días corrientes', de la directora española Neus Ballú

El indio Pan Nalin, director de ’Last film show’, posa junto a la espiga de oro que ha ganado este sábado en Valladolid. / EFE/Nacho Gallego

La película 'Last Film Show', del director indio Pan Nalin, ha ganado este sábado la Espiga de Oro de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (conocida como Seminci). La cinta relata la historia de un niño que se enamora de la gran pantalla. "Es un honor formar parte de estos 66 años de historia. Todos los premios que está recibiendo esta película son increíbles y muestran que aún se puede creer en el cine y en la experiencia en salas", ha declarado su director tras recibir la noticia del premio.

La Espiga de Plata ha recaído en el largometraje 'Seis días corrientes', de la directora española Neus Ballús, un film que se trata de una ficción muy verdadera pero con "tintes de documental".

La directora, guionista y productora india Deepa Mehta, ha presidido el jurado internacional del festival de cine de Valladolid, que este sábado ha difundido el palmarés de una edición que se clausura más tarde con una gala.

El Premio Ribera del Duero a mejor director ha sido para el suizo Fred Baillif, por 'The Fam' ('La Mif'), cinta en la que una vez más dirige a actores no profesionales; el premio Pilar Miró al mejor nuevo director ha recaído en Behtash Sanaeeha y Maeyam Moghaddam, por 'Ballad of a white cow' ('El perdón').

La espiga al mejor actor corresponde al ruso Yuriy Borisov, el protagonista de 'Compartment n. 6' ('Compartimento n.6') y el de mejor actriz a la kosovar Yllka Gashi, por 'Hive' ('La colmena').

El premio Miguel Delibes al mejor guion es para el norteamericano Paul Schrader, por 'The card counter' ('El contador de cartas'); la mejor dirección de fotografía la ha conseguido Akiko Ashizawa, el director de fotografía de 'Vengance is mine, all others pay cash' ('La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo').

📢¡Noticia!

'Last Film Show', del cineasta indio Pan Nalin, gana la #EspigadeOro🌾de la #66Seminci 💋



La Espiga de Plata es para la producción española 'Sis dies corrents', de Neus Ballús, que se ha llevado también el Premio del Público.

👉Palmarés: https://t.co/W5PgcDvVfL pic.twitter.com/mADFqpOvNa — SEMINCI | Festival de Cine (@SEMINCI) 30 de octubre de 2021

El premio FIPRESCI ha recaído en 'The worst person in the world' ('La peor persona del mundo'), de Joachim Trier, una cinta que ha recibido además el premio Blogos de Oro y el premio de la Juventud.

En cuanto al galardón al mejor montaje José Salcedo, el galardonado ha sido Fred Baillif, por 'The Fam' ('La Mif').

Completan los galardones de la Sección Oficial los destinados a los cortometrajes: la Espiga de Oro ha sido para 'Affairs of the Art' ('Asuntos del Arte'), dirigido por Joanna Quinn y Les Mills, una pieza que también se ha alzado con el Mejor Corto Europeo, y la Espiga de Plata ha sido para 'Mi última aventura', de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas.

Palmarés completo de la Seminci 2021 Espiga de Oro: "Last Film Show", de Pan Nalin (India/Francia). Espiga de Plata: "Sis dies corrents" (Seis días corrientes), de Neus Ballús (España). Premio Ribera del Duero al Mejor Director: Fred Baillif, por "The Fam" (Suiza). Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director: Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, por "Ballad of a white cow" (Irán/Francia). Premio al Mejor Actor: Yuriy Borisov, por "Compartment n.6" (Finlandia/Alemania/Estonia/Rusia). Premio a la Mejor Actriz: Yllka Gashi, por "Hive" (Kosovo/Suiza/Albania/Macedonia del Norte). Premio Miguel Delibes al Mejor Guión: Paul Schrader, por "The card counter" (Estados Unidos/Reino Unido/China). Premio a la Mejor Dirección de Fotografía: Akiko Ashizawa, por "Vengeance is mine, all others pay cash" (Indonesia/Singapur/Alemania). Premio José Salcedo al Mejor Montaje: Fred Baillif, por "The Fam". Espiga Arcoiris: "Sedimentos", de Adrián Silvestre (España). Espiga Verde: "Animal", de Cyril Dion (Francia). Premio del Público: "Sis dies corrents", de Neus Ballús (España). Premio FIPRESCI: "The worst person in the world" (La peor persona del mundo), de Joachim Trier (Noruega/Francia/Suecia/Dinamarca). Premio de la Juventud: "The worst person in the world" (La peor persona del mundo), de Joachim Trier (Noruega/Francia/Suecia/Dinamarca).

Cortometrajes Espiga de Oro: "Affairs of the Art" (Asuntos del arte), de Joqnna Quinn y Les Milles (Reino Unido/Canadá). Espiga de Plata: "Mi última aventura", de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas (Argentina). Mejor corto europeo: "Affairs of the art" (Asuntos del arte), de Joqnna Quinn y Les Milles (Reino Unido/Canadá).

Punto de encuentro Premio al Mejor Largometraje: "La Traviata, my brothers and I" (Mis hermanos y yo), de Yohan Manca (Francia). Mención Especial: "Mis hermanos sueñan despiertos", de Claudia Huaiquimilla (Chile). Mejor Cortometraje Extranjero: "The criminals" (Los criminales), de Serhat Karaaslan (Francia/Rumanía/Turquía). Mención especial: "Stories keep me awake at night" (Noches en vela), de Jérémy van der Haegen (Bélgica). Premio "La Noche del Corto Español": "Las infantas", de Andrea H. Catalá (España). Mención especial: "Intentando", de Juan Manuel Montilla "El Langui" (España). Premio del público: "La Traviata, my brothers and I" (Mis hermanos y yo), de Yohan Manca (Francia). Premio de la Juventud: "Persona non grata", de Lisa Jespersen (Dinamarca). Mención especial: "The dorm" (La habitación), de Roman Vasyanov (Rusia).

Tiempo de historia Primer Premio: "Ex aequo" para "My childhood, my country - 20 years in Afghanistan" (Mi infancia, mi país: 20 años en Afganistán), de Phil Grabsky y Shoaib Sharifi (Reino Unido); y para "Writing with fire" (Escribiendo con fuego), de Sushmit Ghosh y Rintu Thomas (India). Segundo Premio: "Corsini interpreta a Blomberg y Maciel", de Mariano Llinás (Argentina). Mejor Cortometraje: "Whe we were bullies" (Cuando éramos acosadores), de Jay Rosenblatt (Alemania/Estados Unidos). Premio del público: "Luchadoras", de Paola Calvo y Patrick Jasim (Alemania/México).

Doc España Premio DOC España: "El vent que ens mou" (El viento que nos mueve), de Pere Puigbert (España). Premio Castilla y León en corto: "El rey de las flores", de Alberto Velasco (España). Mención especial: "Marinera de luces", de Pablo Quijano (España). Premio Fundos: "Hive" (Colmena), de Blerta Basholli (Kosovo/Suiza/Albania/Macedonia del Norte). Premio Blogos de Oro: "The worst person in the world" (La peor persona del mundo), de Joachim Trier (Noruega/Francia/Suecia/Dinamarca).

Noticias relacionadas