Brassaï y Picasso: reencuentro de ojos insaciables

’El París de Brassaï. Fotos de la ciudad que amó Picasso’, en el Museo Picasso Málaga. / ÁLEX ZEA

4 Se lee en minutos Víctor A. Gómez



Se conocieron en los años treinta y su amistad duró más de tres décadas; también fue una relación de admiración: para Picasso, las fotografías de Brassaï, uno de los grandes maestros de la luz del siglo XX, eran arte en estado puro. De hecho, el húngaro fue una de las pocas personas a quien Picasso permitió el libre acceso a todos sus talleres, y el primero en retratar sus esculturas; sin olvidarnos de que el fotógrafo pudo sobrevivir durante la ocupación nazi de París gracias a los encargos del malagueño. Ahora, hasta el 3 de abril del 2022, el Museo Picasso Málaga junta las vidas y las obras de ambos en su flamante temporal, El París de Brassaï. Fotos de la ciudad que amó Picasso; compendio de 240 fotografías, dibujos y esculturas provenientes en su mayoría de los fondos de los archivos de la familia Brassaï, así como 16 obras de Pablo Picasso (todas fotografiadas por Brassaï en su momento), pinturas de otros artistas (ni más ni menos que Pierre Bonnard, Georges Braque, Lucien Clergue, Fernand Léger, Dora Maar y Henri Michaux)... Otra fiesta en el Palacio de Buenavista, y van unas cuantas ya.

Hasta el 3 de abril de 2022, el Museo Picasso de Málaga junta las vidas y las obras de Picasso y Brassaï . / ÁLEX ZEA

"Esta exposición se empezó a producir en los duros tiempos de la pandemia -reveló José Librero, director del Museo Picasso Málaga-. Entonces, cuando no se podía viajar queríamos traer una ciudad como París a Málaga". Porque decir Brassaï es decir París. No en vano, el artista (fue fotógrafo, sí, pero también pintor, escultor, escritor e, incluso, realizó una película) es uno de los que mejor ha captado la capacidad fascinadora de la capital francesa: el París nocturno, solitario, silencioso, evocador, casi poético son las instantáneas más conocidas del húngaro. Recogió sus espacios más marginales pero también los de la alta sociedad, la buena y la mala vida, el café de intelectuales y el lupanar del sexo en alquiler. También reivindicó los primeros grafitis, el arte anónimo de niños y marginados que dejaron su huella en las paredes de la capital; inmortalizó a sus protagonistas, desconocidos pero también reconocidos, como, por ejemplo, Henry Miller, quien le dio el apodo de El ojo de París. Y todo ello, siempre con la misma ambición artística: "Retratar los aspectos cotidianos como si los viéramos por primera vez". Y siempre en una sola toma: la vida, y Brassaï era, ante todo, un admirador de la vida, no se repite.

La muestra acoge 240 fotografías, dibujos y esculturas procedentes de los fondos de los archivos de la familia Brassaï. / ÁLEX ZEA

Nacido en 1899 como Gyula Halász en Brasso, una aldea de la Transilvania del Imperio austro-húngaro, Brassaï (o sea, "el de Brasso") llegó a París en 1924 empujado por la Gran Depresión. Pronto se integró en la fascinante comunidad intelectual y artística vanguardista parisina; así, en la muestra del Museo Picasso Málaga aparecen como fascinantes personajes secundarios Simone deBeauvoir, Salvador Dalí, Jean Genet, Alberto Giacometti y Henry Michaux, entre muchos otros.

El París de Brassaï. Fotos de la ciudad que amó Picasso, afortunadamente, no es simplemente una exposición de fotografías. Además de las piezas de Picasso, Léger, Braque, Clergue y otros artistas a los que captó con su cámara, la muestra incluye un stock caleidoscópico de películas, carteles, partituras y documentos que contextualizan y amplian nuestra mirada a la vida y la obra de un creador más poliédrico de lo que las enciclopedias artísticas nos han querido referir. Al fin y al cabo, ya lo dijo el propio Picasso, que afirmó que el verdadero arte del húngaro estaba en el pincel más que en la cámara: "Tiene una mina de oro y explota una mina de sal".

El público también podrá ver obras de Pierre Bonnard, Georges Braque, Lucien Clergue... / ÁLEX ZEA

La muestra, que cuenta con la colaboración especial de Estate Brassaï Succession, el Institut Français de Sevilla, el Museo Picasso de París y el patrocinio de la Fundación Unicaja, se ha estructurado en cuatro secciones: Quién es Brassaï, el reflejo de "una producción artística marcada por su libertad de expresión"; París de día, con escenas de la vida cotidiana; París de noche, un viaje a la capital más fascinante y atractiva; y Conversaciones con Picasso, el compendio de los trabajos conjuntos de ambos.

Philippe Ribeyrolles, sobrino del poeta con cámara y custodio de su legado, presentó la pasada semana la exposición en el Palacio de Buenavista, y quiso destacar el punto común de su tío y el artista malagueño, "la mirada": "Tenían ojos insaciables, de curiosidad siempre despierta. Cuando se conocieron se estableció una conexión entre aquellas visiones excepcionales. Algunos frutos de estas miradas cruzadas a lo largo de cuarenta años de amistad están aquí". Miremos sus miradas entonces.

