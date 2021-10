El regreso de Sigrid Nunez y Alison Bechdel, una novela de formación y una Rusia soviética bien contada

La escritora neoyorquina Sigrid Nunez.

Una sentida novela sobre la necesidad de conocer al otro para comprender el mundo

Por Mauricio Bernal

Hay epígrafes que no se andan con rodeos, y ese es el caso del que precede las páginas de Cuál es tu tormento (Anagrama), de la neoyorquina Sigrid Nunez, la escritora galardonada con el prestigioso National Book Award por su anterior novela, El amigo. “La plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar: ‘¿Cuál es tu tormento’”, le espeta Simone Weil al lector, o lo hace Nunez a través de Weil, y la cita es tan directa y sintetiza tanto las casi 200 páginas que siguen que casi tiene la tersura de una obertura. Este es un libro sobre la sensibilidad. Sobre la humanidad, aquí entendida como la capacidad de comprender que todos tenemos una historia detrás, un sufrimiento, un tormento. Y que la única manera de entender al otro –casi, de entender el mundo– es entender el fardo que carga a cuestas.

Este no es un libro sobre una mujer que acompaña a su amiga en el fatídico trance de morir. En realidad, las páginas en las que eso ocurre funcionan como desembocadura. Antes de eso, Nunez ha delineado un personaje plenamente en contacto con el mundo, con el otro, una mujer siempre dispuesta a ver, a escuchar y a entender. La presencia del otro a lo largo de la novela es, por lo tanto, abrumadora: todas esas historias que ocurren a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. En la puerta de al lado, en el edificio de enfrente. No es casualidad que la obra esté poblada de recurrentes inicios como este: “Una mujer está deprimida porque su marido ha sufrido un infarto y ahora se pasa todo el tiempo viendo programas de televisión malos”. Así funciona, como una seguidilla de pequeños cuentos, las historias de las que la protagonista es testigo, las que moldean su relación con el mundo. Y aquí, quizá, habría que sacar a colación el título original, What are you going throug. Su traducción al castellano sería Por qué estás pasando, o algo similar. Se entiende que los editores en castellano hayan descartado la literalidad, pero hay que mencionarlo porque al fin y al cabo la interpelación del original es más amplia: qué te está ocurriendo ahora mismo. Por qué estás pasando. Dime. Cuéntame.

Y así desemboca la historia en ese acompañamiento para morir. No hay muchos ejercicios que pongan a prueba eso, justamente: la capacidad de ponerse en la piel del otro. Puede que sea una de las pruebas mayores de la amistad, de hecho, y aquí llega la protagonista, con todo ese bagaje a cuestas, esa comprensión –o al menos, esa intención de comprender–, y se pone al servicio de su amiga. Se suceden entonces páginas de singular belleza, esa es la palabra, donde rezuma la capacidad de Nunez para hablar sobre el dolor, la pérdida o la muerte sin caer en lo sentimental, haciendo el esfuerzo literario de ponerse a un lado de la puerta y ser testigo de las cosas. Morir, querer morir, prepararse para hacerlo es algo que toma tiempo, que requiere "hacer cosas", que puede incluso dar lugar a una rutina. Y ahí están las dos amigas, viviendo esa rutina, tratando de comprenderse mutuamente. Cómo hemos llegado hasta aquí y qué es todo eso que traemos a cuestas. De eso se trata.

Cuál es tu tormento Sigrid Nunez Traducción de Mercedes Cebrián Anagrama. 200 páginas. 19,90 euros

Las historias entrelazadas de tres adolescentes en su tránsito a la edad adulta

Por Olga Merino

El tercer libro de Jazmina Barrera (Ciudad de México, 1988) insufla savia fresca a la novela de aprendizaje, con nuevos códigos, mediante las historias entrelazadas de tres adolescentes -Mílada, Dalia y Citlali- en su tránsito hacia la adultez, hacia las violencias de la vida. La muerte repentina de una de ellas sirve de fulminante para bucear entre capas superpuestas de tiempo y sustancia: la transformación del cuerpo, la pérdida -o liberación- de la virginidad como rito de paso, el aborto y la decisión respecto de la maternidad, la toma de conciencia política y, sobre todo, la búsqueda de una identidad propia.

En su camino de iniciación, la narradora -Mílada / Mila- comparte con el lector de Punto de cruz el descubrimiento de sus referentes culturales, de marcado y feliz gusto anglo: la música -The Kinks, PJ Harvey-, los libros -las hermanas Brontë, Philip Larkin, Angela Carter- o la pintura -el cuadro Ofelia, del prerrafaelita John Everett Millais-. También, los viajes: a Londres, a París, a campamentos de alfabetización en el México más pobre, donde las tres chicas se conectan con el bordado, con las técnicas milenarias de los pueblos indígenas, y prosiguen, como arañas silenciosas, tejiendo su amistad entre hilos y complicidades.

Un ornamento precioso -el dibujo de una aguja enhebrada- separa los párrafos de la novela de aquellos fragmentos más ensayísticos, donde Barrera explora la intrahistoria del bordado, desde la mitología clásica hasta el redescubrimiento del arte textil por parte de los nuevos feminismos, secciones que confieren a la obra su pleno sentido. A fin de cuentas, todo lo que merece perdurar -el arte, la amistad, el amor- está hecho puntada a puntada.

Punto de cruz Jazmina Barrera Editorial Tránsito. 240 páginas. 18,90€

Un digno heredero de ese capote de Gógol del que toda la literatura rusa procede

Por Ricardo Menéndez Salmón

Gracias a Carpentier y a sus epígonos supimos que existía lo real maravilloso, esa indeleble marca de agua aplicada a un continente, América en este caso, donde se tendían la mano un ingrediente ontológico, el de un cosmos exuberante, que a menudo obligaba a romper los corsés del lenguaje para aprehenderlo, y un sustrato gnoseológico, el de un conocimiento arcano que se revelaba a través de la leyenda, la belleza o la violencia. Y supimos así mismo, en virtud de sus muy variadas encarnaciones, que existía el realismo socialista, esa voluntad identitaria, dirigida a abundar en la conciencia de clase, que sobremanera la experiencia soviética cifró en manifestaciones poliédricas como el muralismo pedagógico, el brutalismo arquitectónico o cierta música sinfónica. Lo que desconocíamos, al menos hasta leer La novia prusiana, de Yuri Buida, es que era posible un matrimonio bien avenido entre una realidad maravillada y maravillosa, donde todo o casi todo puede suceder, y la cotidianidad del “statu quo” soviético, o al menos del “statu quo” surgido de uno de los grandes hitos de lo soviético, la victoria sobre Alemania tras la Gran Guerra Patria y la reconquista de Prusia Oriental como parte integrante del mapa rojo.

Por eso la lectura de los 46 relatos que conforman este libro audaz, hilarante y patético a la vez, exigen del lector un equilibrio que no siempre es sencillo mantener. De un lado, nos asaltan los espacios y los caracteres de un paisaje y de un paisanaje muy preciso, como son la fábrica y el sóviet, la comunidad y el proletariado agrícola, los distintos rostros e iconos del estalinismo; del otro, encontramos el tamiz de un universo mágico, ambiguo, felizmente irracional, poblado por espíritus y por brujas, por personajes hoffmannianos, reflejado en quermeses y en ordalías que se suceden sin sosiego. De hecho, para penetrar en este gran libro, quizá no sea inútil acudir al arte de otro extraordinario artista nacido de la convulsión de 1917, aunque contemporáneo a ella. Me refiero a las pinturas de Marc Chagall y a sus judíos verdes, a sus novias voladoras, a sus pueblecitos de mil colores y otros tantos prismas deformados, esa aventura pictórica capaz de capturar en una sola superficie la sobriedad y la extravagancia, el pan y la fantasía, lo cotidiano y lo eterno.

Relatos como Labios azules, La gata tiene nueve muertes o Stiopa Marát poseen ese fecundo, insólito aroma chagalliano que se mueve entre la ingenuidad y la locura, y al leerlos se comprende que Buida es un maestro de la literatura entendida como expresión de la pura libertad, tanto formal como temática, algo que ya pudimos comprobar en las dos obras previas traducidas por Automática, Helada sangre azul y la prodigiosa El tren cero. Si el lector no conoce esas obras, hallará aquí una oportunidad inmejorable para adentrarse en la escritura de un autor formidable, digno heredero de ese capote de Gógol del que alguien, quizá Dostoievski, quizá Dios o quizá el Diablo, advirtió que toda la literatura rusa procedía.

La novia prusiana Yuri Buida Traducción de Yulia Dobrovólskaia y José María Muñoz Rovira Automática, 550 páginas, 25,50€

La alegría de la corredora de fondo

Por Álvaro Pons

Reconozco que, para un consumado especialista en sillón-ball como un servidor, el anuncio de un cómic sobre la obsesión por el fitness puede no tener el atractivo suficiente como para alentar a la lectura. Sin embargo, el hecho de que sea firmado por Alison Bechdel consigue al menos despertar cierta curiosidad: la autora americana ha demostrado ya un excelente pulso para la narración cotidiana en obras como Unas lesbianas de cuidado, pero sobre todo una especial habilidad para el relato íntimo de su vida, como plasmó en obras tan reconocidas como Fun Home o ¿Eres mi madre?, referentes suficientemente valiosos como para darle una oportunidad a El secreto de la fuerza sobrehumana. ¡Y la decisión no puede ser más acertada!

Recordemos que Bechdel tiene una forma muy particular de acercarse al relato autobiográfico, tejiéndolo con el contexto sociopolítico e histórico que sirve de escenario y, sobre todo, uniéndolo indisolublemente a la cultura como combustible de su evolución personal. Si en la magistral Fun Home pone a punto esta técnica para reflexionar sobre su identidad sexual desde la relación con su padre, en su nueva obra la perfecciona hasta conseguir que fluya con una facilidad pasmosa. Samuel Taylor Coleridge, Margaret Fuller o Jack Kerouak desfilarán por su vida con la misma naturalidad que habla de sus miedos infantiles, de sus primeros amores o de la relación con su pareja actual (la artista Holly Rae Taylor, que es además la encargada del color de la obra, rompiendo una tradición de blanco y negro con excelentes resultados), mientras hechos históricos como la muerte de Kennedy o el 11-S se entremezclan con el último hito de running conseguido o el esquí de fondo.

Lo que en otras manos podría sonar como una pose esnobista, en Bechdel nace con una naturalidad inesperada, estableciendo una tupida red de relaciones entre la historia, cultura y vida, hasta hacerlas completamente indisolubles. En el fondo, Bechdel verbaliza y dibuja una realidad cotidiana que apenas percibimos: nuestros recuerdos son creados a partir de referencias cruzadas. Recordamos un libro o una película porque lo asociamos a un momento de nuestra vida, memorizamos a la perfección ese hecho histórico que unimos firmemente a una vivencia personal. Y la autora lleva su vida a las viñetas a partir de esa premisa, para aprovechar esa base para una arriesgada apuesta más: transmitirnos sus dudas e inquietudes vitales más personales. Bechdel comparte con todo ser humano las preguntas trascendentales que han acompañado a la humanidad desde sus inicios, que nacen en nuestra vida con la lógica aplastante del paso del tiempo.

Al repasar su vida, la autora entabla un diálogo silente con la persona que está leyendo, planteando esas cuestiones con la complicidad de quien sabe que ha pasado por las mismas dudas. La trascendencia que nace ligada a la creencia religiosa adquiere una entidad de pregunta sin respuesta cuando se experimenta la experiencia de la muerte próxima: la muerte primero de su padre y después de su madre, a los que había dedicado sus dos libros anteriores, forma parte inevitable de su evolución como persona y de la búsqueda de respuestas que sabe imposibles. Pero al compartir el camino de esa búsqueda, encuentra con los lectores y lectoras una catarsis personal con la que es difícil no empatizar. Despojada de la responsabilidad que la atenazaba y frenaba en ¿Eres mi madre?, sin más compromiso que consigo misma, Bechdel despliega su talento narrativo con seguridad, apelando al humor a través de sus obsesiones con la forma física para balancear la severidad de una trascendencia inasible con la ligereza de una cotidianeidad cercana, tal y como pasa en la vida real: que lo irrelevante y gracioso está a la vuelta de la esquina de lo grave y serio, formando dos caras de la misma moneda.

El resultado no puede ser más fructífero: una lectura necesaria y muy recomendable. Y que encima anima a hacer ejercicio, ¿qué más se puede pedir?

El secreto de la fuerza sobrehumana Alison Bechdel Traducción de Rocío de la Maya Retamar Reservoir Books, 256 páginas , 21,90€

