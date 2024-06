Este es el mejor camping de España y está en la Comunidad Valenciana

Con la cercanía de la Semana Santa y en vistas a las vacaciones de verano, una de las opciones más buscadas para disfrutar de unas vacaciones en familia son los campings. Puede que aquellos que nunca se hayan alojado en uno tengan prejuicios sobre la comodidad o la apariencia de la estancia, pero existen muchos campings que no tienen nada que envidiar a otro tipo de alojamientos, como podrían ser los hoteles. Además, puede ser un muy buen momento para visitarlos, ahora que las temperaturas todavía son agradables y no ha llegado el calor del verano todavía. Además, los precios de los alojamientos no serán como en julio y agosto.

Así son las instalaciones y los bungalós del camping:

Así es La Marina Camping, el mejor camping de España / La Marina Resort

Un ejemplo perfecto es La Marina Resorts, ubicado en la localidad valenciana de Elx, en Alicante. El complejo ha obtenido el premio al mejor camping de todo el territorio español, en la primera edición de ACSI Awards 2022. Este galardón lo otorga una empresa referente en el sector del turismo y del camping, la guía campings Auto Camper Service Internacional.

El resort tiene una superficie de 120.000 m² en los que cuenta con diferentes tipos de alojamiento (bungalows, villages, villas y parcelas), además de un gran parque acuático, piscinas temáticas, spa, gimnasio, pistas para hacer deporte, supermercado y restauración. Por si fuera poco, se encuentra ubicado justo en frente de una preciosa playa salvaje de la Costa Blanca, galardonada con la Bandera Azul Europea.