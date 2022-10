La ONU paraliza el desahucio de una madre con dos niños en Valencia

El Comité de Derechos Sociales emite una carta reclamando al Estado español que suspenda el desalojo. Su abogada de oficio denuncia la inacción de los servicios sociales para conseguirle una alternativa

Joana sostiene el dictamen de la ONU desde su cocina. / FRANCISCO CALABUIG

Joana y sus dos hijos de 13 y 17 iban a tener un desahucio silencioso. Uno de esos que no tienen activistas ni cámaras en el portal. Un drama más del que nadie se enteraría, anotado como otro número en las estadísticas judiciales. Una nadie que no importa a casi nadie. Eso es lo que iba a pasar.

Pero el día anterior de quedarse en la calle su abogada de oficio entregó una hoja al juzgado. Era una resolución del Comité de Derechos Sociales (DESC) de las Naciones Unidas que urge a España a "la suspensión del desahucio de la vivienda". La ONU se ha interesado y movilizado para evitar el desahucio de esta madre con dos niños del barrio de la Fuensanta (València). Aunque la resolución no es vinculante, el desahucio se ha parado. Joana se queda en casa.

Todavía no se lo cree demasiado porque ya estaba preparada para lo peor, pero de repente una carta desde Suiza le ha traído algo de paz. Transitoria, porque en un plazo de diez días el banco tiene que contestarle y puede volver a la carga, pero para Joana eso es un mundo. La resolución del Comité DESC también urge a la Generalitat a "otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades", si no se consigue parar.

Joana ha sido asesorada por al Unidad de Ayuda ante Desahucios (UAD) de conselleria, y su abogada explica que la carta de la ONU era la última nave que quedaba por quemar. A decir verdad, no tenía muchas esperanzas de que alguien les hiciera caso. Pero desde Génova contestaron, justo el día anterior, in extremis. No se conocen muchos más casos similares en la ciudad de València.

Sostener a dos hijos limpiando habitaciones

Joana se quedó en casa de sus padres con dos niños tras separarse de su pareja. Vivió unos meses en Alaquás, pero volvió a verse ingresos y al borde de dejar el piso. Ha peregrinado por varios pisos en los últimos años, con trabajos de camarera, camarera de piso en hoteles de toda la ciudad y también en apartamentos. Empleos donde "te matas a trabajar y no te pagan casi nada". "En un hotel trabajábamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y solo teníamos 10 minutos para almorzar. No había ni descanso para comer". Con eso ha sostenido a sus hijos.

Estaba desesperada buscando alquileres en la Fuensanta -el barrio donde creció- con los bolsillos casi vacíos y muy pocos ingresos, cuando de repente "una mujer me dijo que dejaba este piso, que si quería las llaves me las daba porque era de un banco". Y aceptó.

"No tenía otra opción, así que me metí. Nadie quiere estar con sus hijos en esta situación y yo no quiero vivir de gratis", cuenta. Nada más llegar limpió, pintó, y adecentó la casa que no se encontraba en condiciones. Ahora mismo alterna trabajos precarios con los 720 euros de la Renta Valenciana de Inclusión, y pide "tener un alquiler que pueda pagar en base a mis ingresos, que dé un poco de tranquilidad".

Llegó al piso de patada en marzo, y a las pocas semanas una pareja de policía se presentó en la vivienda para desahuciar en ese momento a la anterior ocupante. "Les expliqué que ahora vivía yo ahí y que tenía dos niños, así que me dijeron que paralizarían el desahucio un mes. En ese tiempo tenía que moverme para buscar una alternativa y estar fuera", explica.

Pero al moverse tuvo una mala experiencia. Fue a los servicios sociales de su zona para contar su situación y buscar alguna alternativa, pero lo que relata es que "me dijeron que dos menores de edad no pueden estar en la calle bajo ningún concepto, y que si no conseguía un sitio ellos conseguirían un recurso para los dos", recuerda.

Según el decreto 104/2022 de conselleria de Vivienda, el ayuntamiento de València tiene más de millón y medio de euros para ayudas de emergencia en caso de desahucio inminente, como era este de Joana. En su caso no le ofrecieron ningún recurso ni alternativa para sacarla de esta situación, pese a las veces que se presentó en los servicios sociales de su zona y las ayudas que existen.

Abogada de oficio in extremis

Uno de los grandes problemas que tuvo Joana fue conseguir formar parte del proceso judicial para su desahucio. Durante dos meses el banco actuó contra la mujer que le dio las llaves. "Fui mil veces al juzgado para pedir una abogada de oficio y me costó un montón conseguirla", denuncia.

Al final tuvo abogada a dos días de su lanzamiento. Pero fue el tiempo justo (en mayo de 2022) para conseguir acogerse a la moratoria de los desahucios aprobada por el Gobierno dentro del escudo social. Y ganó unos meses hasta llegar al día de hoy.

Joana tiene el piso casi vacío durante la entrevista, porque esa misma mañana no podía pensar en otra cosa que irse de la vivienda antes de que la policía la sacara a ella y a sus hijos a la fuerza por la mañana. A primera hora de la tarde su abogada le dio la noticia de la paralización, a pocas horas de quedarse en la calle. Sus hijos de 13 y 17 los saben y viven esa situación como ella. No se han solucionado sus problemas, pero al menos puede dejar de pensar en lo más urgente y poner la vista en el siguiente escalón.

