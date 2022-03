El servicio de emergencias europeo activa el riesgo por inundaciones en tres ríos valencianos

El servicio de emergencia europeo Copernicus, el mismo que se encargó de monitorizar el avance de la erupción volcánica en la isla de La Palma, acaba de emitir una alerta sobre el riesgo de inundaciones en las desembocaduras de tres ríos valencianos. Los técnicos alerta de que la acumulación de lluvia incesante durante los últimos días está multiplicando las posibilidades de riadas en el tramo final del río Turia, Palància y Millares.

Desde Copernicus insisten en que durante la última semana se han registrado lluvias persistentes. Los datos con que trabaja la agencia europea confirman que estas lluvias se han intensificado con registros que superan los 200 l/m2 en algunas zonas y por ello consideran que existe un "riesgo potencial de inundación en las zonas de desembocadura de las cuencas fluviales".

#EMSR569 Weather forecasts foresee that heavy rains could hit the Comunidad Valenciana today, 22 March Our Rapid Mapping Team has been preventively activated to monitor the possible consequences of the floods in 3 Areas of Interest

Como parte del protocolo de seguimiento en este tipo de alertas, los técnicos han solicitado datos para la delineación de inundaciones y del perímetro concreto en cada uno de los ríos sobre los que se han decretado la alerta.

According to our EFFIS forecast, rain anomalies in the Comunidad Valenciana for this week will deviate by more than 200 mm from the average for this time of the year



Our Rapid Mapping Team has been tasked to monitor the possible consequences in the area #EMSR569