Reconectar a los pueblos con servicios a la carta: la receta contra la despoblación de Vall d’Albida

El programa 'Itinerant' lleva a profesionales de peluquería u óptica a pequeños pueblos

Una operaria de la firma Ninma acompaña a un cliente durante un paseo.

3 Se lee en minutos José Luis G. Llagües



Es un riesgo real. Según los datos oficiales, la despoblación ya acecha a once pequeños municipios de la Vall d’Albida. Benissuera —con 185 habitantes— es la última localidad de la comarca que ha sido incluida oficialmente en el grupo de pueblos que sufren este reto demográfico.

Las instituciones son conscientes del riesgo que sufren los residentes de estos pequeños núcleos, que muchas veces ven muy mermada la oferta de servicios a la que tienen acceso. Por ello, articulan diferentes programas para intentar paliar estos problemas. Uno de las últimas iniciativas es el programa 'Itinerant', un programa piloto de la agencia Avant, la Federación de Municipios y Provincias y la Mancomunitat de la Vall.

El proyecto conecta a profesionales y poblaciones y echó a andar en diciembre del 2021. En sus primeros tres meses de vida ya ha dado algunos frutos. Sin embargo, queda mucho recorrido.

Lydia Mulet y Paco Gomar coordinan la empresa Ninma, adherida a 'Itinerant'. Ayer atendieron a Levante-EMV y reconocieron que han ofertado servicios a residentes de Otos o Bufali, entre otros pueblos. "Hemos ganado unos diez clientes, los principios siempre son difíciles. Sobre todo nos llama gente mayor. Hace unas semanas nos contactó un señor de Carrícola al que habían operado del corazón y necesitaba desplazarse por motivos médicos. Lo recogimos y lo acompañamos". También ofertan servicios de podología, peluquería, fisioterapia y limpieza: "El feedback está siendo muy bueno. Yo creo que si nos necesitan de nuevo, o de seguido, nos llamarán".

"La gente lo agradece"

Montserrat Sanz trabaja desde Salem y ofrece asesoramiento en el campo de los seguros. Reconoció que en tres meses ha ganado diez clientes y que la experiencia está siendo bastante positiva: "Me desplazo y les informo, les doy un servicio que no tienen en su municipio. Me han llamado personas de todas las edades, aunque la mayoría de clientes son mayores que no se manejan en Internet y necesitan que les echen una mano. La gente lo agradece".

Carlos Guerrero trabaja en el campo de la comunicación y el marketing desde Carrícola, municipio al que se mudó tras vivir en algunas grandes ciudades: "Ya he tenido un par de llamadas, pero estoy a la espera de aprobar los presupuestos presentados. Soy de Benigánim y aproveché la coyuntura de la pandemia para dejar el puesto en el que estaba para trabajar por mi cuenta. Volví al pueblo para ganar calidad de vida. Creo que me quedaré".

Javier Cantó gestiona una óptica en Ontinyent y también forma parte del primer grupo de profesionales adherido al programa en la Vall: "Solamente hemos hecho dos visitas y espero que, poco a poco, se vaya conociendo más. La experiencia que hemos tenido es muy buena. Hemos ido a casas de personas mayores y creemos que han terminado muy contentos. Llevamos el instrumental portátil. Necesitaban una corrección visual —unas gafas— y les llevamos un pequeño muestrario. Luego las montamos y les dijimos que se las podíamos acercar. Sin embargo, los familiares nos dijeron que ya habíamos hecho suficiente. Hubiéramos ido igual".

Mara García tiene tres licencias de taxi y opera desde Montaverner. Ha recibido varias llamadas, pero solamente han fructificado en un servicio: "Me llamó un cliente de Otos y lo llevé a Gandia. Espero que, poco a poco, nos conozcan más".

Otro profesionales ofrecen servicios de veterinaria, jardinería y abogacía, aunque de momento no cuentan con clientes procedentes del programa 'Itinerant' en la Vall. Jeanette Segarra, directora de la agencia Avant, confía en que el proyecto evolucione: "Hace nada hicimos una reunión con los alcaldes y se han interesado nuevos profesionales de psicología, arquitectura y ortopedia y nutrición. El objetivo es aumentar la cartera de servicios".

Noticias relacionadas