Los hoteleros acusan al Gobierno de liquidar el turismo del Imserso quitándole 20 millones a cuenta de sector

Los hoteleros estallan y el turismo del Imserso se tambalea en la Costa Blanca. La patronal hotelera Hosbec, con asociados en Benidorm, la Costa Blanca, València y Castellón, acusa al Ministerio de Asunto Sociales de hundir el programa, después de haber constatado que ha terminado adjudicándose a la baja con una quita de 20 milones de euros, que ahora, según la patronal, el adjudicatario, Mundiplan, quiere cargárselo a los hoteles ofertando precios de entre 22,5 y 23,5 euros por persona/dia en pensión completa, y no los 25 euros que figuraba en el pliego de condiciones.

El presidente de Hosbec, Toni Mayor, denuncia que "es indignante que se realice una adjudicación con una baja de 20 millones de euros, y sean los hoteleros los que tengan que pagar esta fiesta. Si sobran 20 millones, significa que existe un colchón para mejorar la miseria hotelera, pero tenemos un Gobierno que no quiere hacerlo. Quieren que aceptemos menos precio que el que se se cobra por la manutención de un enfermo en un hospital público".

Recordar, en este sentido, que más de 60 hoteles de la provincia ya han cerrado sus puertas hasta la próxima primavera, muchos de ellos trabajaban hasta ahora con los turistas del Imserso, pero, definitivamente, no salen las cuentas porque, además, la temporada se ha reducido a tres meses después de saberse que los viajes subvencionados no arrancarán hasta finales de febrero de 2022 y en junio cambia la temporada. Este periódico ha querido conocer la valoración de Mundiplan, pero no ha contestado.

Hosbec denuncia que ell sector hotelero vuelve a salir maltratado y humillado una vez más de un programa de vacaciones de mayores del Imserso que "está siendo un desastre en su gestión desde el primer momento. No sólo el Imserso y sus responsables han desoído cualquier reinvindicación del sector, legítimamente y económicamente argumentada, sino que también hicieron oídos sordos a los consejos que los empresarios pusieron encima de la mesa sobre plazos y diligencia en la licitación en base a las experiencias anteriores"..

El resultado ha sido que el programa no ha podido comenzar a operar en el plazo habitual (comercialización para el 15 de septiembre y entrada de clientes para el 15 de octubre) y no se esperan que los primeros clientes puedan llegar antes de finales de febrero, con lo que se acumulará un retraso de cuatro meses sobre el calendario que varias ministras, "entre ellas la de Derechos Sociales, Ione Belarra y la de Turismo, Reyes Maroto, anunciaron y aseguraron públicamente".

El comienzo de la negociaciónd de los precios supone, según los hoteleros, una bofetada al sector hotelero: frente a un precio por persona y día que el pliego de condiciones estableció en un mínimo de 25 euros, los departamentos comerciales y de contratación se están encontrando con propuestas de contrato de las diferentes adjudicatarias con precios muy por debajo de esta cantidad: dependiendo de la zona y la categoría del hotel se están ofreciendo contratos a partir de febrero con un precio que oscila entre 22,5 y 23,5 euros. "Si quitamos el IVA de estos precios, el hotelero percibiría un neto entre 21 y 22 euros por cada turista, en hotel de 3 o 4 estrellas, y dentro de este precio se debe incluir alojamiento, pensión completa, vino y agua, animación, calefacción, wifi gratis, y todos los servicios que preste el hotel", subraya la patronal.

Los empresarios no han tardado en mostrar su indignación por este nuevo maltrato y engaño al que se ven sometidos. Sobre todo teniendo en cuenta que las ofertas que han resultado ganadoras se han hecho con precios muy a la baja, rebajando en 20 millones de euros el precio de salida. Según Hosbec, "si sobran 20 millones significa que existía un marco más que apto para mejorar la retribución hotelera como viene pidiendo el sector desde hace varios años. Y lo más sorprendente de todo es que el propio Gobierno ha engañado a los empresarios, anunciando una mejora del precio y fijándolo en 25 euros (todavía por debajo del precio de coste) para que la realidad vuelva a ser un jarro de agua fría".

Para la patronal, se están acumulando muchas circunstancias desfavorables que no invitan a sumarse al Imserso: retrasos que obligan a los hoteles a cerrar y presentar nuevos ERTE, precio de miseria incluso por debajo de lo que se paga en un hospital público por la manutención de cada enfermo, no poder tener clientes durante la temporada baja sino que ya vendrían de cara a la primavera, incremento desproporcionado de costes energéticos, materias primas y alimentación ... todo ello está haciendo que muchos empresarios se estén pensando seriamente firmar contratos y estén haciendo muchos números para intentar cuadrar unas cuentas que se miren por donde se miren siempre arrojan un resultado en rojo, a pérdidas.

"El Gobierno ha herido de muerte a este programa, ha humillado a las empresas y ha abandonado a los mayores que tenían la ilusión de viajar después de todo el sufrimiento que la pandemia les está causante. Ahora sólo nos queda que alguien sea capaz de recapacitar, de asumir la responsabilidad y de empezar a trabajar ya en un diseño de nuevo pliego que subsane todos los errores cometidos y que pueda comenzar en la temporada 22-23. Una o dos prórrogas en estas condiciones serán completamente inasumibles para el sector".

