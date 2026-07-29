Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosPueblos evacuados MadridVillamantaMapa incendiosCarreteras cortadasMonasterio Pelayos de la PresaAyusoEclipseAna TorrojaEstadio de VallecasReal Madrid
instagramlinkedin

Xi presenta cuatro observaciones sobre desarrollo y gobernanza de IA

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping. / Embajada China en España

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencia Xinhua

El presidente chino, Xi Jinping, presentó cuatro observaciones acerca del desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), al pronunciar un discurso durante la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (IA) y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA 2026.

Primera: cumplir con el principio de apertura y cooperación mutuamente beneficiosa, al tiempo que se impulse un desarrollo basado en la innovación. Xi destacó la importancia de fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio para facilitar la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la aplicación de la IA en escenarios concretos.

Segunda: fortalecer la concientización en torno a los riesgos y garantizar que la IA sea segura y controlable. Al subrayar la necesidad de garantizar que la IA permanezca siempre bajo control humano, el mandatario instó a todas las partes a oponerse conjuntamente a la extensión excesiva del concepto de seguridad nacional en el ámbito de la IA, así como a anteponer la seguridad de un país a la de los demás.

Tercera: fomentar la inclusión y promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones. Según el presidente chino, el desarrollo y la aplicación de la IA no deben erosionar ni socavar la diversidad de las civilizaciones mundiales ni la singularidad cultural de los distintos países.

Cuarta: abogar por la solidaridad y mejorar la gobernanza global. De igual modo, afirmó que debe reconocerse el importante papel de las Naciones Unidas e hizo un llamamiento a una mayor alineación y coordinación en cuanto a estrategias de desarrollo de la IA, normas de gobernanza y estándares técnicos.

"Debemos llevar a cabo una amplia cooperación internacional y ayudar a los países del Sur Global a desarrollar capacidades para cerrar las brechas digital y de IA, promover el desarrollo sostenible y evitar la creación de nuevas injusticias históricas en el campo de la IA", señaló Xi.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diana Krall cancela su concierto en Noches del Botánico horas antes de celebrarse: 'Es una decisión adoptada por la artista
  2. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
  3. Crece la lista de municipios donde se levanta la evacuación por los incendios: diez de Madrid y cinco de Ávila
  4. Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas
  5. La lista de municipios confinados y evacuados en Madrid por los incendios: consulta aquí todas las zonas afectadas
  6. Mapa en tiempo real de las carreteras cortadas por los incendios en Madrid: consulta aquí los tramos que debes evitar
  7. Así puede ayudar a los damnificados por los incendios en Madrid: puntos de recogida para donativos
  8. El refugio de Ayuso que se ha quemado por los incendios: encanto natural calcinado a menos de una hora de Madrid

Óscar López pide explicaciones por la compra de un piso en Chamberí como oficina provisional de Ayuso

Óscar López pide explicaciones por la compra de un piso en Chamberí como oficina provisional de Ayuso

Se cumplen tres años del programa de transformación ecológica "China Hermosa"

Se cumplen tres años del programa de transformación ecológica "China Hermosa"

La mayoría de empresas chinas en España prevé mantener o aumentar sus inversiones en 2026, señala un informe

La mayoría de empresas chinas en España prevé mantener o aumentar sus inversiones en 2026, señala un informe

Los datos oficiales muestran una mejora constante en la economía de China en la primera mitad del año

Los datos oficiales muestran una mejora constante en la economía de China en la primera mitad del año

Xi presenta cuatro observaciones sobre desarrollo y gobernanza de IA

Xi presenta cuatro observaciones sobre desarrollo y gobernanza de IA

De la Rerum Novarum a la gobernanza global: la sorprendente convergencia entre León XIV y Xi Jinping sobre el futuro de la inteligencia artificial

De la Rerum Novarum a la gobernanza global: la sorprendente convergencia entre León XIV y Xi Jinping sobre el futuro de la inteligencia artificial

Forjar el escudo de la paz, asumir la responsabilidad de una gran nación

Forjar el escudo de la paz, asumir la responsabilidad de una gran nación

El incendio en Almorox (Toledo), en directo: levantan las restricciones en todos los municipios y el operativo baja a nivel 1

El incendio en Almorox (Toledo), en directo: levantan las restricciones en todos los municipios y el operativo baja a nivel 1