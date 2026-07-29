Xi presenta cuatro observaciones sobre desarrollo y gobernanza de IA
Agencia Xinhua
El presidente chino, Xi Jinping, presentó cuatro observaciones acerca del desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), al pronunciar un discurso durante la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (IA) y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA 2026.
Primera: cumplir con el principio de apertura y cooperación mutuamente beneficiosa, al tiempo que se impulse un desarrollo basado en la innovación. Xi destacó la importancia de fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio para facilitar la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la aplicación de la IA en escenarios concretos.
Segunda: fortalecer la concientización en torno a los riesgos y garantizar que la IA sea segura y controlable. Al subrayar la necesidad de garantizar que la IA permanezca siempre bajo control humano, el mandatario instó a todas las partes a oponerse conjuntamente a la extensión excesiva del concepto de seguridad nacional en el ámbito de la IA, así como a anteponer la seguridad de un país a la de los demás.
Tercera: fomentar la inclusión y promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones. Según el presidente chino, el desarrollo y la aplicación de la IA no deben erosionar ni socavar la diversidad de las civilizaciones mundiales ni la singularidad cultural de los distintos países.
Cuarta: abogar por la solidaridad y mejorar la gobernanza global. De igual modo, afirmó que debe reconocerse el importante papel de las Naciones Unidas e hizo un llamamiento a una mayor alineación y coordinación en cuanto a estrategias de desarrollo de la IA, normas de gobernanza y estándares técnicos.
"Debemos llevar a cabo una amplia cooperación internacional y ayudar a los países del Sur Global a desarrollar capacidades para cerrar las brechas digital y de IA, promover el desarrollo sostenible y evitar la creación de nuevas injusticias históricas en el campo de la IA", señaló Xi.
- Diana Krall cancela su concierto en Noches del Botánico horas antes de celebrarse: 'Es una decisión adoptada por la artista
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
- Crece la lista de municipios donde se levanta la evacuación por los incendios: diez de Madrid y cinco de Ávila
- Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas
- La lista de municipios confinados y evacuados en Madrid por los incendios: consulta aquí todas las zonas afectadas
- Mapa en tiempo real de las carreteras cortadas por los incendios en Madrid: consulta aquí los tramos que debes evitar
- Así puede ayudar a los damnificados por los incendios en Madrid: puntos de recogida para donativos
- El refugio de Ayuso que se ha quemado por los incendios: encanto natural calcinado a menos de una hora de Madrid