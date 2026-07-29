Xi presenta cuatro observaciones sobre desarrollo y gobernanza de IA

El presidente chino, Xi Jinping, presentó cuatro observaciones acerca del desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), al pronunciar un discurso durante la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (IA) y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA 2026.

Primera: cumplir con el principio de apertura y cooperación mutuamente beneficiosa, al tiempo que se impulse un desarrollo basado en la innovación. Xi destacó la importancia de fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio para facilitar la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y la aplicación de la IA en escenarios concretos.

Segunda: fortalecer la concientización en torno a los riesgos y garantizar que la IA sea segura y controlable. Al subrayar la necesidad de garantizar que la IA permanezca siempre bajo control humano, el mandatario instó a todas las partes a oponerse conjuntamente a la extensión excesiva del concepto de seguridad nacional en el ámbito de la IA, así como a anteponer la seguridad de un país a la de los demás.

Tercera: fomentar la inclusión y promover el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones. Según el presidente chino, el desarrollo y la aplicación de la IA no deben erosionar ni socavar la diversidad de las civilizaciones mundiales ni la singularidad cultural de los distintos países.

Cuarta: abogar por la solidaridad y mejorar la gobernanza global. De igual modo, afirmó que debe reconocerse el importante papel de las Naciones Unidas e hizo un llamamiento a una mayor alineación y coordinación en cuanto a estrategias de desarrollo de la IA, normas de gobernanza y estándares técnicos.

"Debemos llevar a cabo una amplia cooperación internacional y ayudar a los países del Sur Global a desarrollar capacidades para cerrar las brechas digital y de IA, promover el desarrollo sostenible y evitar la creación de nuevas injusticias históricas en el campo de la IA", señaló Xi.