La mayoría de empresas chinas en España prevé mantener o aumentar sus inversiones en 2026, señala un informe

El 97 por ciento de las empresas chinas establecidas en España prevé mantener o aumentar sus inversiones en 2026, pese a la incertidumbre geopolítica y a las tensiones comerciales internacionales, señala un informe presentado recientemente por el organismo de exportación e inversiones ICEX-Invest in Spain y la firma de servicios profesionales KPMG.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta a 82 empresas chinas y entrevistas con directivos de distintos sectores, refleja un elevado nivel de confianza en el mercado español, ya que cerca del 70 por ciento de las compañías espera incrementar sus inversiones este año y más del 71 por ciento prevé ampliar su plantilla.

Según el informe, España consolida su papel como plataforma estratégica para las empresas chinas, gracias a su ubicación geográfica, tamaño de su mercado y acceso a la Unión Europea, así como a América Latina.

El sector energético concentra el mayor número de empresas encuestadas, seguido por transporte y logística, así como automoción y baterías, al crecer el interés por establecer capacidades industriales e integrarse en las cadenas de valor europeas.

El documento destaca también la apuesta por la innovación, ya que el 40 por ciento de las empresas afirma desarrollar actividades de investigación y desarrollo (I+D) en España, frente al 34 por ciento registrado en 2023.

El informe concluye que las empresas chinas mantienen una perspectiva positiva sobre España, al valorar en especial la estabilidad institucional, la calidad de las infraestructuras y el talento local, aunque señalan como desafíos la contratación de personal especializado y la simplificación de los procedimientos regulatorios.