Forjar el escudo de la paz, asumir la responsabilidad de una gran nación

Con motivo de la próxima celebración del Día del Ejército, el 1 de agosto, conmemoramos el 99.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China. A lo largo de estos noventa y nueve años de esfuerzo inquebrantable y constante superación, el Ejército Popular, bajo la dirección absoluta del Partido Comunista de China, ha permanecido fiel a su misión de salvaguardar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del país, al tiempo que ha asumido con firmeza el compromiso de contribuir a la paz y al bienestar de la comunidad internacional. Con una defensa nacional cada vez más sólida ha acompañado el proceso de revitalización nacional de China y, con un firme sentido de responsabilidad internacional, ha contribuido al desarrollo pacífico del mundo.

Hoy, el mundo atraviesa transformaciones profundas, inéditas en más de un siglo. La creciente inestabilidad geopolítica y la proliferación de conflictos regionales plantean desafíos comunes para toda la humanidad. En este contexto, el presidente Xi Jinping ha propuesto la visión de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad, así como la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global, aportando soluciones y sabiduría chinas para afrontar los retos de nuestra época.

A lo largo de estos noventa y nueve años, el desarrollo acelerado de la modernización de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas chinas ha constituido un factor positivo para el fortalecimiento de las fuerzas que defienden la paz mundial. Del mismo modo, la activa participación del Ejército chino en misiones internacionales representa una demostración tangible de la puesta en práctica de las cuatro iniciativas globales y de la visión de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

I.Noventa y nueve años de fortalecimiento militar: la construcción de una fuerza de defensa moderna al servicio de la paz

El Levantamiento de Nanchang, en 1927, marcó el nacimiento del Ejército Popular y dio inicio a una trayectoria histórica de casi un siglo. A lo largo de este recorrido, las Fuerzas Armadas chinas han acompañado las distintas etapas de la revolución, la construcción nacional, la reforma y la apertura, protagonizando una transformación histórica: de un ejército modesto a unas fuerzas armadas modernas; de una estructura basada en un único componente militar a un sistema conjunto e integrado de múltiples ramas; y de la mecanización y la informatización a un modelo de desarrollo impulsado por la inteligencia y las nuevas tecnologías. Todo ello ha consolidado un sólido pilar de seguridad para la gran revitalización de la nación china.

En la nueva era, bajo la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el Ejército Popular mantiene como objetivo estratégico culminar la modernización militar para el centenario de su fundación. Con este propósito, impulsa de manera integral la modernización de la defensa nacional y del sistema militar, acelera el desarrollo de nuevas capacidades de combate, perfecciona continuamente el sistema de operaciones conjuntas y eleva significativamente el nivel de la ciencia y la tecnología aplicadas a la defensa, alcanzando logros históricos en la construcción de unas fuerzas armadas modernas.

China sigue de manera constante una política de defensa de carácter defensivo. Nuestro país mantiene su firme compromiso de no buscar nunca la hegemonía, no emprender ninguna expansión y no perseguir esferas de influencia. El gasto en defensa responde exclusivamente a las necesidades de la defensa del territorio nacional, al bienestar de los militares y a la participación en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

El Ejército Popular se prepara para preservar la paz y evitar la guerra, salvaguardando con determinación la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del país. Profundamente arraigado en el pueblo chino y comprometido con el bienestar de la humanidad, se ha consolidado como una fuerza al servicio tanto de la defensa nacional como del mantenimiento de la paz internacional.

II.La Iniciativa para la Seguridad Global como eje rector: el Ejército chino, firme defensor de una paz duradera en el mundo

La Iniciativa para la Seguridad Global parte del principio de que la seguridad constituye un bien común de toda la humanidad. Promueve un concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, rechaza la lógica de suma cero, el hegemonismo y la mentalidad de Guerra Fría, y defiende el respeto a la soberanía e independencia de todos los Estados, la resolución pacífica de las controversias internacionales y una respuesta coordinada tanto a las amenazas tradicionales como a las no tradicionales. Estos principios constituyen una referencia esencial para la gobernanza global de la seguridad en la nueva era y orientan la cooperación militar internacional de China, así como el cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a una gran nación.

Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China es el país que más efectivos aporta a las operaciones de mantenimiento de la paz entre los cinco miembros permanentes y uno de los principales contribuyentes financieros a dichas misiones. En más de tres décadas, el Ejército chino ha desplegado más de 50.000 efectivos en operaciones de paz de las Naciones Unidas. Más de una decena de militares chinos han entregado su vida en cumplimiento de esta noble misión, dando testimonio, con su sacrificio y compromiso, de la responsabilidad internacional asumida por China.

En zonas afectadas por conflictos, como el Líbano y Sudán del Sur, los cascos azules chinos permanecen desplegados en primera línea, llevando a cabo patrullas de mantenimiento de la paz, reparación de infraestructuras, asistencia médica en zonas de conflicto y apoyo a la población civil, contribuyendo eficazmente a aliviar las crisis de seguridad y a favorecer la reconstrucción de las regiones afectadas por la guerra. En el ámbito de la seguridad marítima, la Armada china mantiene de forma permanente misiones de escolta en el golfo de Adén y frente a las costas de Somalia, protegiendo las principales rutas del comercio marítimo internacional y garantizando la libre navegación de buques chinos y extranjeros, en beneficio de la estabilidad del comercio mundial.

Ante desastres naturales y crisis humanitarias de alcance internacional, el Ejército chino ha respondido siempre con rapidez y sentido de responsabilidad. El buque hospital Arca de la Paz continúa desarrollando las misiones humanitarias de la serie "Misión Armonía", prestando asistencia médica gratuita y promoviendo la cooperación sanitaria en numerosos países y regiones del mundo. Asimismo, en situaciones de conflictos armados o catástrofes en el extranjero, las Fuerzas Armadas chinas han organizado con eficacia operaciones de evacuación de ciudadanos chinos y de asistencia para la evacuación de nacionales de otros países, reflejando el profundo compromiso humanitario de una gran nación.

Al mismo tiempo, China sigue impulsando la cooperación multilateral en materia de defensa mediante ejercicios militares conjuntos, entrenamientos antiterroristas y maniobras internacionales de respuesta ante desastres, promoviendo plataformas de cooperación basadas en la igualdad, el beneficio mutuo y la confianza recíproca. Con acciones concretas, el Ejército chino continúa poniendo en práctica la Iniciativa para la Seguridad Global y contribuyendo activamente al mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales.

III. Profundizar la amistad y la cooperación entre China y España: unir esfuerzos para salvaguardar la paz y la prosperidad regionales y mundiales

España es el quinto socio comercial de China dentro de la Unión Europea, mientras que China constituye el principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea. La elevada complementariedad de nuestras economías, junto con los estrechos vínculos entre nuestros pueblos, ha sentado una base sólida para el desarrollo de la cooperación sino-española en materia de defensa y seguridad.

Entre China y Europa, y entre China y España, no existen conflictos de intereses geopolíticos. Compartimos el compromiso con el multilateralismo, defendemos el libre comercio y trabajamos en favor de la paz y la estabilidad internacionales. En este contexto, ambos países disponen de amplias oportunidades para reforzar su cooperación en la implementación de las cuatro iniciativas globales propuestas por el presidente Xi Jinping, la protección de las rutas marítimas internacionales, la respuesta a las amenazas no tradicionales para la seguridad, así como la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz y en las misiones internacionales de asistencia humanitaria.

Durante años, las Fuerzas Armadas de China y España han mantenido una comunicación fluida y una cooperación constructiva. Ambos ejércitos participan activamente en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y en misiones internacionales de escolta marítima, forjando una sólida confianza mutua a través de su compromiso compartido con la paz.

En un contexto internacional cada vez más complejo e incierto, caracterizado por la superposición de múltiples riesgos y desafíos, resulta más necesario que nunca fortalecer la cooperación entre nuestras Fuerzas Armadas y afrontar conjuntamente los retos comunes. En el futuro, ambas partes podrán ampliar aún más los ámbitos de colaboración, profundizando la cooperación en materia de seguridad marítima para proteger conjuntamente las principales rutas del comercio internacional; reforzando la cooperación en operaciones de mantenimiento de la paz a través de plataformas multilaterales para contribuir a la reconstrucción de las regiones afectadas por los conflictos; y estableciendo mecanismos permanentes de diálogo en materia de defensa que favorezcan la confianza mutua, rechacen la confrontación entre bloques y contribuyan a preservar el equilibrio estratégico tanto en Europa como a escala global.

China considera, de manera constante, que la cooperación en materia de defensa entre China y España se fundamenta en los principios de respeto mutuo, igualdad, beneficio recíproco y no injerencia en los intereses de terceros, constituyendo una importante expresión de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

IV. Mantener vivo el compromiso con la paz y avanzar juntos hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad

Noventa y nueve años de fortalecimiento militar no han alterado jamás la vocación originaria del Ejército Popular; frente a las profundas transformaciones que vive el mundo, China tampoco ha dejado de asumir sus responsabilidades internacionales.

En la nueva era, la modernización de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas de China constituye no solo una garantía esencial para impulsar la modernización china, sino también una importante contribución al bienestar común de la humanidad. Ante un escenario internacional complejo y cambiante, el Ejército Popular de Liberación seguirá comprometido con el camino del desarrollo pacífico, continuará fortaleciendo sus capacidades para cumplir eficazmente sus misiones en la nueva etapa y asumirá con determinación las responsabilidades internacionales propias de una gran nación. Asimismo, continuará participando activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz, las misiones humanitarias, la gobernanza internacional de la seguridad y la cooperación militar internacional, promoviendo de manera firme la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global, con el objetivo de contribuir a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

La paz requiere perseverancia; la prosperidad compartida exige cooperación. China está dispuesta a trabajar junto con España y con todos los países del mundo para seguir profundizando la cooperación práctica en todos los ámbitos y afrontar conjuntamente los desafíos globales.

El Ejército Popular de Liberación de China seguirá siendo un firme constructor de la paz mundial, un activo impulsor del desarrollo global y un decidido defensor del orden internacional. Con unas Fuerzas Armadas modernas al servicio de la paz y con el sentido de responsabilidad que corresponde a una gran nación, China continuará aportando su contribución al establecimiento de un mundo de paz duradera, seguridad universal, prosperidad compartida, apertura e inclusión.