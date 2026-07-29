Los datos oficiales muestran una mejora constante en la economía de China en la primera mitad del año

La economía de China mantuvo una mejora constante en la primera mitad del año, con el consumo continuando su recuperación y las industrias de alta tecnología ganando impulso, según los datos publicados por el Centro de Información del Estado (SIC, siglas en inglés) bajo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el máximo planificador económico del país.

La actividad de los consumidores siguió recuperándose durante los primeros seis meses, ya que el índice que sigue los pagos de consumo fuera de línea subió un 2,7 % interanual, mientras que el tráfico peatonal en los distritos comerciales tradicionales aumentó un 5,7 %, según el SIC.

Los datos mostraron que el gasto del país en productos electrónicos subió un 9,5 % durante el mencionado período, mientras que el gasto en transporte y gastronomía relacionado con actividades culturales y turísticas aumentó un 6,1 y un 4,9 %, respectivamente.

Xing Yuguan, investigador del SIC, atribuyó la recuperación a un paquete de políticas destinadas a impulsar la demanda interna y el consumo, junto con la mejora de las condiciones de oferta y demanda que apoyaron un fuerte crecimiento en el consumo cultural, turístico e inteligente.

Los datos también destacaron un creciente impulso en los sectores de alta tecnología. La inversión en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial y los robots humanoides aumentó un 118,4 % interanual en la primera mitad del año, mientras que el valor de las licitaciones ganadoras para proyectos de infraestructura digital, incluida la potencia informática, subió un 23 %.

La actividad industrial y la innovación también se mantuvieron resilientes. El índice de actividad de producción en los parques industriales creció un 3,9 % interanual durante el primer semestre, mientras que las autorizaciones de patentes relacionadas con industrias emergentes estratégicas aumentaron un 15,6 %.